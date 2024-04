"Una habitación propia" entrelaza historias personales y nacionales

La última película de Matan Yair, "Una habitación propia", acaba de estrenarse en los cines de todo Israel el jueves, y aquellos que admiraron sus películas anteriores, entre ellas 'Andamios', estarán felices de escuchar que sus fuertes dones para contar historias conmovedoras y dar vida a personajes jóvenes extravagantes están muy presentes en su última película.

La película es una mirada fascinante a un adolescente problemático, brillante y muy encantador, Uri (Gilad Lederman, en su sorprendente debut cinematográfico), que tiene una situación familiar enormemente desafiante, por decirlo de alguna manera. Pero Yair logra elevar este drama familiar a algo más grande al situar la historia de Uri en el contexto de las sombras proyectadas por el Holocausto y las guerras de Israel.

El padre de Uri (Israel Bright) tiene trastorno de estrés postraumático debido a la primera Guerra del Líbano, y no puede o no quiere enfrentarlo. Ha abandonado a la familia, lo cual es un alivio en cierto nivel, pero también es difícil para Uri, que realmente necesita un padre mientras lucha con los desafíos de la escuela secundaria y se prepara para su servicio militar. Siempre que su padre está en el apartamento, incluso si es solo para recoger algunas de sus cosas, hay una sensación de miedo, como si un estallido violento no estuviera lejos de él.

La situación con su padre ha acercado a Uri a su madre (Yarden Bar-Kochba), quien está haciendo todo lo posible por criar a sus hijos en los escombros que su esposo dejó a su paso. Ella y Uri comparten en realidad una habitación pequeña, con sus camas justo al lado una de la otra, porque ella no puede volver a su antiguo dormitorio, que fue escenario de tanto desconsuelo para ella. El título de la película es un guiño a la novela de Virginia Woolf y una especie de prescripción para lo que Uri necesita, ya que su madre está tan enredada con su hijo y disminuida por su propio desconsuelo que no puede ayudarlo a ganar independencia.

Su hermana (Neta Roth), una soldado, duerme con su novio en la habitación contigua cada vez que está en casa de su base, y Uri está obsesionado con su relación, lo que lo lleva a actuar de maneras extrañas.

Predeciblemente, las cosas tampoco van bien en la escuela. Él sabe todo lo que hay que saber sobre el Holocausto, pero no puede ir al viaje de clase a los campos de concentración en Polonia, porque no puede encontrar a su padre para obtener su permiso, y, de todas formas, su madre no tiene el dinero. Hay un profesor (Dror Keren) en su escuela que se interesa por él, pero aunque este profesor es bueno dándole ánimos, nunca logra sacarlo y descubrir qué está pasando realmente en casa. Uri baila alrededor de la casa cuando está solo, entre carteles de John Lennon y el aterrador personaje psicópata Travis Bickle de Taxi Driver, sin saber a qué ídolo se siente más cercano.

Personajes vívidos y humanos

La descripción de esta película podría hacerla sonar muy sombría, pero los personajes son tan vívidos y tan humanos que sientes por ellos de la misma manera que lo harías por personas que conoces realmente, y Yair logra mezclar una saludable dosis de humor negro. Hay tantos detalles que parecen verdaderos, que parece que la historia debe ser sacada de la propia vida del escritor/director, algo que Yair confirmó en una entrevista reciente.

"Se trata de este periodo de mi vida en el que mi madre y yo compartíamos una habitación durante el tiempo en que mis padres se estaban separando", dijo. "No sé si era porque yo era débil o ella era débil, pero nos unimos. Hay una imagen en la película con la cama, con su cobertor, es como una balsa en el mar, como si ambos se estuvieran aferrando juntos en este lugar seguro mientras el mundo se desmorona... Te dices a ti mismo que esto está mal, todos sabemos sobre Freud y Edipo".

Pero debido a su extraña cercanía en su habitación, el aspecto físico de su relación en realidad está amortiguado, dijo, y solo hay una vez en la película en la que se abrazan. "La presencia sexual en la película es en realidad su hermana", dijo.

Una parte clave de la película es cómo se entrelazan las historias personales y nacionales, y esto también tiene un componente autobiográfico. "Mi papá sufrió de shock por la guerra de Yom Kipur. En la película, es la primera guerra del Líbano... Él estaba muy distante, creciendo, pensaba que todos los papás eran así... No podía funcionar". Un opositor que sentía que el país había traicionado a sus soldados durante la guerra y odiaba al gobierno, incluso odiaba a los equipos deportivos populares, y murió solo y descuidado. "Como adulto, te das cuenta de que él estaba en un mundo diferente."

La sombra del Holocausto lo atormentaba y estaba siempre presente en sus pensamientos, al igual que sucede con Uri en la película. Yair recuerda caminar por el pasillo de su escuela secundaria, decorado con imágenes de "Pillar of Fire", la serie de televisión israelí sobre la fundación del estado y la historia judía, y hay una escena similar en "A Room of His Own".

"Sentías que estabas viviendo tu vida pero también estabas conectado a la historia nacional de nuestra historia, nuestro país. Muestra que este niño encuentra un poco de consuelo en estas historias de los sobrevivientes del Holocausto, que está interesado en este período de tiempo, donde puede ver cómo las personas enfrentaron tiempos difíciles y lograron sobrevivir, y está obsesionado con eso".

También hay una escena en el Día de los Caídos, donde Uri se apoya contra una pared llena de carteles conmemorativos. "Él sabe que se supone que debe ir al ejército pero tiene miedo. Estar en el ejército también significa convertirse en un hombre para él."

A pesar de la difícil vida de Uri, era importante para Yair encontrar los momentos de redención en la historia, que parecen reflejar la forma en que el director encontró redención en su propia vida. Ha trabajado como maestro, lo que inspiró su primera película, Scaffolding, una historia diferente sobre un estudiante de origen obrero, y es una profesión de la que está muy orgulloso.

Trabajando con un elenco al que llama "increíble", Yair dijo que, especialmente en algunas de las escenas más tensas, "Sentimos esta alegría en la creatividad juntos." Dirigir a Gilad Lederman y Yarden Bar-Kochba como madre e hijo era "algo así como ver a mi madre y a mí mismo". Israel Bright, quien interpreta a su padre, "me recordó físicamente a él".

Yair ha publicado varias novelas, actualmente está trabajando en una nueva, así como en una serie de televisión, y ha regresado a enseñar en la escuela secundaria desde el 7 de octubre. Hablar con él te hace sentir que Un Cuarto Propio le ha brindado cierto cierre y lo ha ayudado a encontrar su propio espacio, por así decirlo. No está mirando hacia atrás con enojo, sino tratando de entender cómo lo que sucedió lo convirtió en quien es hoy.

Él contó una conmovedora historia de cómo su madre fue a visitar a su padre cuando estaba cerca de la muerte. "Fue al hospital y le agradeció por los tres hijos que tuvieron... Después de todos estos años, ella seguía amándolo". Y de alguna manera, Yair seguía amándolos a ambos también, como revela su conmovedora película.