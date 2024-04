Munch en Tel Aviv, arte israelí en la Colección de Arte de Washington

La película Munch (2023), dirigida por Henrik Martin Dahlsbakken, retrata la vida del pintor noruego Edvard Munch (El grito, 1893), con cuatro actores diferentes interpretando al artista en diversas etapas de su vida.

La película se proyectará el jueves, 25 de abril, a las 8:30 p.m., como parte del Festival de Cine Epos, mostrada gracias al apoyo de la Embajada de Noruega.

Otras proyecciones relacionadas con el arte incluyen la película de 2023 Pintar, Fumar, Comer - El pintor Philip Guston (sábado, 27 de abril, 2 p.m.) y Thomas Schuette - No estoy solo. Esta última se centra en el artista alemán Thomas Schuette mientras construye su Nixe, una sirena de 3 metros de altura.

La película en alemán es una excelente introducción a la obra del artista. Se proyectará el viernes, 26 de abril, a las 2:30 p.m. NIS 48 por entrada.

Todas las películas se muestran con subtítulos en hebreo. Llama al 073-374-4807 para reservar. Las películas mencionadas se proyectan en el Museo de Arte de Tel Aviv, 27 Shaul HaMelech Blvd. Visita https://www.filmart.co.il/?lang=en para más información.

Jilguero pintado. El sábado 20 de abril, únete a un recorrido guiado de graffiti (9 a. m. a 12:30 p. m.) en el barrio de Silwan, ofrecido en hebreo.

ORIT HOFSHI habla de su obra con shelly Langdale en la National Gallery de Washington (credit: Nittai Hofshi/Netta Hofshi)

Muchos murales que bordean las paredes de la Ciudad Vieja fueron pintados en la antigua aldea por artistas locales trabajando con la organización Art Forces con sede en Estados Unidos. Las imágenes incluyen Un Pájaro por la Libertad, Nuestra Juventud Nuestro Futuro y los ojos de diversas personas notables (desde Freud hasta George Floyd) observando la vida de los árabes que viven allí.

El jilguero fue pintado junto a una cita del poeta Mahmoud Darwish, “Mi patria no es una maleta y yo no soy un pasajero”.

NIS 125 por persona. El recorrido dura aproximadamente tres horas y media de caminata fácil. Regístrate en línea en https://eventbuzz.co.il/lp/event/20042024.

Kumalak. Inspirada en la práctica premoderna de geomancia (adivinación de la tierra), intentando predecir el futuro mediante el lanzamiento de objetos, Elham Rokni creó una serie de obras tituladas Kumalak que se inspiran en los cuatro siglos de dominio del Imperio Otomano en esta región.

Avital Barak curó la exposición grupal en el Centro de Arte Digital (CDA), que incluye obras de Ella Littwitz, Mark Yashaev, Miki Kratsman, Sigal Barnier, Keren Benbenisty, Amnon Bar Or, Hagit Keysar, Ariel Caine. Las obras creadas son producto del grupo de trabajo Tracing the Ottoman Empire, que comenzó a reunirse en octubre de 2022 bajo la dirección de Tali Konas, Michal BarOr y Barak.

Los diversos descubrimientos realizados por el grupo fueron destacados en Maarav, una revista en línea de arte y cultura (agosto de 2023, hebreo; octubre de 2023, inglés).

"¿A qué te enfrentas?" Se muestra hasta el miércoles 26 de junio. Horario: martes, 4 p. m. a 8 p. m. Miércoles, jueves, 2 p. m. a 6 p. m. Sábado, 11 a. m. a 3 p. m. Calle Ha’amoraim 4. Llama al (03) 556-8792 para más información.

"El Guardián del Jardín", curado por Avi Lubin, es una nueva exposición de pinturas de Boaz Noy que profundiza en sus meditaciones sobre jardines vacíos y las calles de Jerusalén, Haifa y Tel Aviv. Noy desarrolla una tradición artística traída aquí por Liliane Klapisch pero la lleva en la dirección figurativa de una angustia cargada.

En el Museo de Arte Mishkan, la exposición se muestra junto a "Halon Lehalom al Yoffi" (Una Ventana a un Sueño Sobre la Belleza) de Meir Agassi, curado por Yaniv Shapira, y "El Concierto en la Cantera y Llanuras de Disconformidad" de Relli De Vries, curado por Galia Bar Or.

Se muestra hasta el sábado 31 de agosto. Obtén más información llamando al (04) 648-6038.

Asiste a la gran inauguración de "Memorias de un Espacio Imaginado" el domingo 13 de abril, al mediodía. La exposición grupal incluye obras de diez artistas que acaban de terminar una residencia de tres meses en AIR Givat Haviva.

Curada por Dahlia Manor, los artistas destacados son Aviv Keshet, Iram Agbariya, Ashuak Mari, Bilsan M. Karim, Ben Alon, Hadas Almagor, Jonathan David, Malak Mansur, Noa Kornik y Ovaida Dahla. Se mostrará hasta el sábado 25 de mayo.

Horario: de domingo a jueves, de 9 a.m. a 4 p.m. Viernes, de 11 a.m. a 1 p.m. Sábado, de 10 a.m. a 2 p.m. Llama al (04) 637-2824 para más información.

NOTICIAS DE ARTE

Arte Baga. El coleccionista de arte africano Michael Weiss abrirá su hogar para un tour especial a las 11 a.m. de su colección privada de arte Baga el jueves 30 de mayo. El tour se llevará a cabo como parte del curso "Despertar África, Arte Africano Pasado y Presente y su Impacto en los Artistas Israelíes" ahora ofrecido por el Instituto de Arte Israelí.

El tour sigue a la exposición "Nimba" de 2019 en el Museo de Israel, Jerusalén, curada por Dorit Shafir, quien dirigirá este curso.

La exposición del Museo de Israel se centró en la horda Katako, enterrada en la tierra por la comunidad Baga en 1957, para evitar que estas obras de arte fueran destruidas por el régimen de Ahmed Sékou Touré. Touré lideró Guinea después de que obtuviera su independencia de los franceses en 1958 y era de la etnia mandinga.

Los Baga (Pueblo del Mar) tienen creencias espirituales que reflejan conceptos preislámicos del oeste africano expresados en las obras de arte. Por eso los objetos fueron enterrados, para protegerlos de ser destruidos por la nueva élite gobernante musulmana de la nueva, independiente Guinea. Los musulmanes tradicionales perciben las obras de arte de los Baga como una forma de idolatría.

Weiss recibió estos tesoros de los Baga en 2019, lo que llevó a su exhibición en Jerusalén.

"Me tomó tiempo entender qué es una cultura no materialista", confesó Weiss a la escritora de arte Naama Riba. Aquellos que deseen tomar el curso podrían disfrutar leyendo un próximo libro del historiador del arte Frederick John Lamp, Espíritu de la Pitón en la Costa Baga, que se lanzará el 18 de abril.

El recorrido cuesta NIS 80 por boleto. El curso de nueve sesiones comienza el domingo 19 de mayo y se llevará a cabo semanalmente los domingos. Es solo en hebreo y tiene un costo de NIS 890. Para obtener más información, llama al instituto al 052-646-0880.

En el contexto de la exposición "The Anxious Eye: German Expressionism and Its Legacy" en la Galería Nacional de Washington, DC, Orit Hofshi discutió su trabajo con Shelley Langdale, la curadora de la Galería Nacional y jefa de grabados y dibujos modernos y contemporáneos, el sábado 23 de marzo.

La exposición, que estará en exhibición hasta el lunes 27 de mayo, vincula a expresionistas alemanes como Emil Nolde y Erich Heckel con artistas actuales como Rashid Johnson, Nicole Eisenman y Hofshi. La Galería Nacional está trabajando actualmente en un cortometraje sobre el trabajo de Hofshi.

Edificio Oeste, Calle 6 y Avenida Constitution, NW, planta baja, Ala Exterior Oeste.

Art Roundup es un vistazo mensual a algunas de las mejores exposiciones de arte y eventos mostrados actualmente en todo el país. Los artistas, curadores y coleccionistas pueden enviar propuestas a hagayhacohen@yahoo.com con "Art Roundup" en el asunto del correo electrónico.