'White Bird': Una película sobre el Holocausto salvada por Helen Mirren

White Bird es un nuevo drama sobre el Holocausto que se estrena en cines de Israel el jueves, enmarcado por un dispositivo que cuenta con Helen Mirren, y la mayor parte está realizada con gracia y es bastante conmovedora.

Basada en una novela de R.J. Palacio, la autora del exitoso libro Wonder, que se menciona al principio, tiene momentos de kitsch pesado hacia el final, pero para entonces es posible que estés tan inmerso en la historia que puedas perdonar las fallas.

Si el narrador que cuenta la historia en el dispositivo de enmarcado no hubiera sido otra que la incomparable Mirren, una de las mejores actrices de todos los tiempos, White Bird no habría funcionado tan bien como lo hace.

¿De qué trata White Bird?

La película comienza con una breve sección que muestra a Julian (Bryce Gheisar), el nieto de Mirren, empezando en una nueva y elegante escuela privada en Nueva York. Este actor interpretó al mismo personaje en Wonder, un matón que atormentaba al héroe por su deformidad facial. Al final de Wonder, es trasladado a una nueva escuela, y en el inicio de White Bird lo vemos regresando a casa, sintiéndose abatido después de un día en esa escuela. Los chicos populares lo han rechazado, lo que lo lleva a ser malo con un estudiante minoritario sincero e inadaptado que lo invita a un club político. Cuando entra en su apartamento, escucha un ruido y se asusta, sin esperar a nadie, ya que sus padres suelen estar fuera en eventos de recaudación de fondos de ricos. Tan pronto como ve que el visitante inesperado es su abuela, interpretada por Mirren, estamos tan contentos de verla como él.

Ella conoce la historia de cómo intimidaba al otro chico y tuvo que cambiarse de escuela, y lo reprende por ser "poco amable". Para explicarle la importancia de la amabilidad, dice que le gustaría contarle una historia sobre su infancia en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, y nos sentamos felices porque si no puedes ver a Mirren en la pantalla en todo momento, lo siguiente mejor es escuchar su voz.

ESCENAS DE 'White Bird' con Helen Mirren. (credit: Lionsgate)

Luego pasamos a la parte principal de la historia, que se centra en su abuela, Sara (Ariella Glaser), a los 15 años, cuando vivía en un pueblo en la región alsaciana de Francia a principios de la década de 1940, donde los nazis tenían el control pero no estaban perjudicando a los judíos, al menos no al principio. La madre de Sara (Olivia Ross) es profesora y su padre (Ishai Golan, que interpreta muy bien un pequeño papel) es cirujano, y ella tiene una vida cómoda. Popular en la escuela, se junta con sus amigas, está enamorada del chico más guapo de la clase y es una talentosa artista. Su maestro le aconseja que abrace su don artístico y no oculte su verdadero yo.

Pero pronto, no hay forma de ocultar el hecho de que ella es judía, y después de que se aprueban leyes antisemitas, su padre hace un plan para que huyan. Antes de que pueda poner en marcha su plan, los nazis y colaboradores franceses llevan a cabo un arresto de judíos en la escuela de Sara. Escondiéndose en el bosque, es abordada por Julien (Orlando Schwerdt), un compañero de clase con cojera debido a la polio, cuyo padre es un trabajador, que la lleva a ver a sus padres (Gillian Anderson y Jo-Stone Fewings), quienes la abrazan sin cuestionamientos y la esconden en su granero. Ellos la habrían llevado a su hogar, pero tienen miedo de que sus callados vecinos de arriba sean simpatizantes nazis.

El corazón de la película es la conexión que se forma entre Sara y Julien cuando ella se da cuenta de que estaba equivocada al haberse burlado de él con sus amigos y comienza a darse cuenta de que estaba mimada y llevaba una existencia privilegiada hasta la llegada de los nazis. Julien es considerado e inteligente, y comienzan a enamorarse mientras están sentados en el antiguo coche de sus padres, que está estacionado en el granero, imaginando que dan vueltas alrededor del mundo. Hay un pájaro blanco que vuela dentro, de ahí el título, y lo ven como un presagio de tiempos mejores. Los jóvenes protagonistas son muy atractivos y esta sección es encantadora, aunque sabemos que no puede durar.

A medida que White Bird avanza, no pude evitar desear que la película hubiera permitido que su atractivo elenco, en su mayoría jóvenes, y el poder de su historia llevaran el drama, sin recurrir, en los últimos 15 minutos más o menos, a discursos tan literales que son innecesarios y molestos y a algunas otras flores casi sobrenaturales, casi un enfoque de realismo mágico. Sé que este tipo de narrativa tiene sus seguidores, pero siento que en una narrativa del Holocausto, es más efectivo y más honesto mantenerse cerca de la verdad. Sin embargo, entiendo que esta película pretende atraer a adolescentes y preadolescentes, así como a sus padres, por lo que un enfoque que mostrara los horrores de una manera realista, como en la película "Hijo de Saúl", no estaba en el foco de atención aquí. Todos hablan inglés con ligeros acentos, también, y simplemente debes aceptar eso.

A pesar de sus defectos, no trivializa el Holocausto y apenas logra evitar ser parte de ese minigénero que he denominado "Películas del Holocausto que hacen sentir bien". Ha habido otras películas sobre el Holocausto que han realizado evasiones flagrantes y deshonestas, suavizando los horrores en un intento equivocado de atraer audiencias, como "El niño con el pijama de rayas" o "La redada" ("La Rafle"), que también se ambientó en Francia. Escribí sobre "La Rafle", en una reseña titulada "Lo bueno, lo malo y lo lindo", que "Un espectador que no supiera nada de los verdaderos eventos de la Segunda Guerra Mundial pensaría que había un ángel guardián que cuidaba a dulces niños pequeños".

En White Bird, al menos, está claro que personas inocentes, incluso muy lindas, sufrieron terriblemente a manos de los nazis y sus colaboradores, e incluso pagaron con sus vidas. Los dos jóvenes protagonistas simpáticos y Mirren elevan esto a una película que tiene momentos genuinamente conmovedores y espero que sea vista por los jóvenes espectadores para los que parece haber sido hecha.