Base Studio Fix Fluid Spf 15 24hr matte + control de aceite

Durante cuatro décadas, la marca internacional de maquillaje M.A.C ha estado rompiendo convenciones y trabajando para crear innovación constante y singularidad en el campo del arte del maquillaje, y no tiene intención de detenerse en las décadas venideras.

Conozca el nuevo Studio Fix: STUDIO FIX FLUID SPF 15 24HR MATTE FOUNDATION + OIL CONTROL, nuestro maquillaje más conocido y más vendido con un acabado mate natural y cobertura construible que dura hasta 24 horas, ahora en una nueva versión con una fórmula innovadora y mejorada.

No se preocupe, hemos mantenido todos los beneficios queridos en la fórmula original y ligera con un acabado mate, que proporciona humedad y neutraliza la grasa y el brillo. El nuevo maquillaje es resistente al agua, la humedad y el sudor, tiene cobertura construible de media a completa, no se hunde en las arrugas, no se desvanece ni cambia de color y no se desmorona o se hunde en los poros. También tiene SPF15 para una protección de amplio espectro contra los rayos UV y es adecuado para pieles sensibles.

¿Entonces, qué hay de nuevo?

Nuevo acabado mate gracias a una tecnología única - NEW Pro Fluid TechnologyTM que se mueve con la piel para una aplicación fácil y cómoda y crear un aspecto natural.

Nueva fórmula - enriquecida con un 87% de ingredientes para el cuidado de la piel que la aman, incluyendo extracto de algas azucareras para equilibrar el brillo y la grasa de la piel, extracto de algas rojas y ácido hialurónico que nutre la piel con hidratación inmediata y a largo plazo.

Una nueva bomba incorporada que permite aplicar con precisión la cantidad perfecta necesaria para la cobertura deseada y evitar un aspecto "pastoso".

Frasco de cristal reciclable pensando en la sostenibilidad

Nuevos tonos: ¡ahora con 71 tonos! La gama más amplia disponible en Israel y adecuada para todos los tonos y texturas de piel.

Como marca cuya experiencia en el arte del maquillaje comienza con la formación y conocimiento de miles de maquilladores en todo el mundo, permitimos que maquilladores líderes y consumidores prueben la nueva fórmula.

Aquí está su opinión:

El 98% dijo que el nuevo maquillaje se mezcla e integra fácilmente en la piel.

El 94% dijo que encontraron un tono de maquillaje que coincide exactamente con su tono de piel, y se mantiene así durante todo el día.

El 91% dijo que después de usarlo, la piel luce natural.