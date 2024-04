Philip Morris: Innovando un futuro libre de humo

Fumar cigarrillos es uno de los mayores asesinos de la humanidad. Más personas mueren por los efectos del tabaquismo que por cualquier otra causa. La Organización Mundial de la Salud estima que los problemas relacionados con el tabaquismo causan la muerte anual de más de ocho millones de personas en todo el mundo. Esto se compara con los 1.3 millones de muertes causadas por accidentes de tráfico, los 696,000 que mueren por enfermedades cardíacas, y los 605,000 que mueren de cáncer.

La mayoría de los países son conscientes de los peligros del tabaquismo y están adoptando políticas que esperanzadamente reducirán el tabaquismo. En la actualidad, el número de fumadores en todo el mundo supera los mil millones.

Reducir el tabaquismo en fumadores adictos a la nicotina es una tarea muy difícil, pero ahora la tecnología ha venido en nuestra ayuda. Los avances científicos han creado productos que actúan como una alternativa al consumo de cigarrillos.

Mihael Solter es el nuevo gerente general en Israel de Philip Morris International, uno de los principales productores de cigarrillos del mundo. También es la empresa tabacalera que lidera la innovación que puede reducir el número de fumadores.

Pero, ¿por qué una empresa decidiría dejar de comercializar el producto que la ha hecho tan exitosa? "Porque es lo correcto y porque llegamos a la conclusión de que el cambio real en este asunto solo podría provenir desde dentro de la industria", explica Solter. "Hace unos años, causamos sensación cuando anunciamos que teníamos la intención de dejar de vender cigarrillos eventualmente y estábamos desarrollando productos avanzados tecnológicamente libres de humo. Esto ofrece a los fumadores adultos una alternativa al tabaco que de otra manera no dejarían de fumar. Durante la última década, Philip Morris ha invertido más de $12 mil millones en desarrollar productos libres de humo IQOS [dejé de fumar cigarrillos comunes]. Estos esfuerzos fueron reconocidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. cuando permitió que el producto de tabaco calentado de la compañía, IQOS, se comercializara en EE. UU. Las cajas dicen: ‘Estudios científicos han demostrado que cambiar completamente de cigarrillos convencionales a IQOS reduce significativamente la exposición del cuerpo a sustancias químicas nocivas’", dice.

Esta estrategia está dando resultados. Hoy en día, 29 millones de fumadores adultos utilizan productos libres de humo de Philip Morris IQOS, de los cuales 20.8 millones han dejado completamente de fumar cigarrillos convencionales. Solter está orgulloso de este logro. Él dice: "Hemos perturbado el mercado hasta tal punto que estamos viendo lentamente que nuestros cigarrillos convencionales se eliminan del mercado. Somos la única empresa dentro del sector tabacalero internacional tradicional comprometida a eliminar por completo los cigarrillos, y estoy feliz de decir que estamos teniendo éxito. Ahora podemos decir que un futuro libre de humo ya no es solo una visión, está convirtiéndose en una realidad. Desde la perspectiva de Philip Morris, esto es evidente en las cifras publicadas en su informe financiero del cuarto trimestre de 2023: ingresos de 9 mil millones de dólares, de los cuales las ventas de IQOS ascendieron a 3.6 mil millones de dólares, o el 39.3% de los ingresos totales. Las cifras de 2023 muestran que los ingresos de las ventas de IQOS como porcentaje de las ventas totales están aumentando. En 2023, los ingresos totales fueron de 35.2 mil millones de dólares, de los cuales 12.8 mil millones se generaron a partir de los ingresos de IQOS, o el 36.0% del total, en comparación con el 39.3% en todo el año".

Como se puede ver, el mercado global está experimentando una transformación que aumentará la salud general de la humanidad. Pero, ¿cómo se ubica Israel en el esquema de las cosas?

Solter explica que el lanzamiento del IQOS ILUMA en Israel pronto es una de sus principales tareas. "Es una muy buena nueva alternativa al uso de cigarrillos tradicionales. Se basa en calentar tabaco mediante un innovador sistema de inducción. Calienta el tabaco a 350 grados (en lugar de los 900 grados de los cigarrillos convencionales). Esto significa que el tabaco no se enciende; y si no se enciende, no crea humo, y el humo es la principal causa de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. El nuevo dispositivo IQOS ILUMA está lleno de aerosol de tabaco. Al igual que dispositivos IQOS anteriores, el ILUMA emite, en promedio, niveles de sustancias químicas dañinas un 95% más bajos en comparación con las emisiones de cigarrillos convencionales. Esto no significa que el producto sea totalmente libre de riesgos, pero es una gran mejora, con una reducción sustancial de la exposición a emisiones dañinas".

Pero ¿cómo está Israel enfrentando la necesidad de reducir el consumo de tabaco?

Según el último informe anual del Ministerio de Salud sobre el tabaquismo, el 20% de los adultos en Israel fuman; y a pesar de las vigorosas campañas nacionales para desalentar el consumo de tabaco, como las restricciones para fumar en lugares públicos, la prohibición de publicidad, las advertencias sanitarias en los envases y los mayores impuestos, el porcentaje de fumadores adultos en Israel ha permanecido sin cambios durante más de una década. Solter tendrá que abordar este problema si quiere tener éxito en aumentar las ventas de IQOS en Israel y así reducir el número de fumadores en este país.

Él dice: "El hecho de que las tasas de tabaquismo en Israel hayan estado estancadas durante más de una década significa que el enfoque de reducción de daños es poco probable que reduzca el número de fumadores a menos que se adapten medidas adicionales. Hay varios países que inicialmente adoptaron el enfoque de reducción de daños, actualizaron sus políticas regulatorias y lograron reducir en gran medida el tabaquismo. Creo que esto también se puede hacer en Israel".

El enfoque de reducción de daños considera alternativas libres de humo como productos de tabaco calentado, cigarrillos electrónicos y bolsitas de nicotina. Aunque no son libres de riesgos, son considerados por muchos países como una mejor alternativa que seguir fumando cigarrillos. Suecia es uno de los países más destacados que lidera esta tendencia. La proporción de fumadores en la población adulta cayó del 15.0% al 5.0%. En el Reino Unido, disminuyó del 30.0% al 13%.

Otro ejemplo de lo que se puede hacer es la política del NHS en el Reino Unido, que fomenta la transición de fumadores adultos a alternativas que reducen la cantidad de fumadores en unos 20,000 al año. Actualmente, Israel está adoptando el enfoque de "dejar de fumar o morir", lo que significa dejar de fumar o morir a causa de los efectos del tabaco, sin diferenciación regulatoria entre productos libres de humo y cigarrillos. El acceso a alternativas libres de humo es bastante limitado, sin un incentivo real para dejar de usar cigarrillos convencionales y cambiar a productos no fumadores. Esto, según Solter, explica por qué el número de fumadores en Israel no está disminuyendo.

Permítanme citar a Jacek Olczak, CEO de Philip Morris International, al decir: "Los cigarrillos pertenecen a los museos" y su llamado al gobierno para que adapte sus avances anti-tabaco y acelere el proceso de relegarlos a los libros de historia. Hay países que ya lo han hecho. Israel también puede hacerlo.