"Será el destructor del país", dice Eyal Megged contra su antiguo amigo Netanyahu

El escritor y poeta Eyal Megged, que en algún momento fue el mejor amigo del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, escribió una columna en Haaretz el domingo en la que afirmó que el Primer Ministro está destruyendo a Israel.

"Será el destructor del país ya que no tiene otra opción," escribió. "Netanyahu está cautivo de la locura de la grandeza de un dictador, que ve el país como su propiedad privada. Se ha acostumbrado tanto a gobernar que no puede soportar una situación en la que alguien más ocupará su lugar.

"Para él, abandonar el gobierno es como transferir la propiedad de una propiedad. Bibi es como un esposo celoso, que no puede imaginar a su esposa en brazos de otro. Es un trastorno incurable. Sin embargo, es un hombre al que consideraba amigo, y lo que es más importante, un estadista cuya principal preocupación es la seguridad de Israel."

Megged también escribió que se sentía profundamente avergonzado de que el primer ministro no tenga vergüenza, e incluso lo llamó "tirano".

También escribió que Netanyahu pagará cualquier precio a expensas del público en Israel, siempre y cuando su gobierno no caiga "y, por lo tanto, para su horror, no hay posibilidad de que la guerra termine en un futuro cercano. Ni voluntaria ni lógicamente. Su continuación para siempre es la única barrera que evitará su catástrofe personal.

"La guerra terminará solo con el derrocamiento de Netanyahu, aquellos que se equivocan en la ilusión de que es posible esperar a que las ruedas de la democracia en su lento viaje hacia el cambio de poder -especialmente aquellos que aún se adhieren a Netanyahu- mejor que se desilusionen".

"Una y otra vez presenciamos decisiones tomadas no en nuestro beneficio, sino en beneficio personal de Netanyahu en sus ojos. Pero la tasa de destrucción es rápida y depredadora, y si todavía queremos nuestro estado, debemos acelerar el movimiento que evitará esta destrucción".

Megged respalda cada palabra que escribió en Haaretz

En enero, Megged publicó una columna en Haaretz contra Netanyahu, después de lo cual explicó en una entrevista a Erez y Avri en el Canal 12 por qué respalda cada palabra que escribió en el artículo. "No creo que siempre haya sido un dictador, pero es posible que haya desarrollado cada vez más la personalidad de un dictador, donde todos sus pensamientos están centrados en permanecer en el poder".

En respuesta a la pregunta de si pagó un precio por su amistad con el Primer Ministro, respondió: "Está claro que la amistad con Netanyahu me complicó en el distante entorno cultural-social. Perdí muchos lectores, pero nunca me arrepentí".

"Conocí a Netanyahu cuando fue derrotado y cuando dijeron que había terminado, lo cual han dicho docenas de veces desde entonces y no ha sucedido", dijo. "No pensé que estaba conociendo a un primer ministro actual, sino a un ex primer ministro. Había algo muy encantador y amigable en él. Es muy atento a todo tipo de cosas no convencionales en la política. Lo que me fascinó fue que juntos respiramos el aire fresco y agudo del fracaso. Me identifico mucho con las personas que respiran este aire, es el mismo aire que he respirado bastante".

Megged fue preguntado si había intentado contactarlo antes del artículo. Él respondió: "He intentado más de una vez desde que comenzó la guerra. Intenté comprender lo que estaba sucediendo dentro de esa fortaleza en la que está rodeado, los escudos humanos de todo tipo de mortales. Intenté transmitirle mensajes que debe reconocer y asumir responsabilidad.

"Él era el contratista principal del sistema. ¿Cómo puede ignorar esto por completo, decir algo trivial y repugnante cuando dice, 'También responderé preguntas'? ¿Cómo puedes dejar que una persona así lidere el campamento? ¿Dónde está su autorespeto, qué le pasó? No era así".