La exrehén de Gaza Emily Hand canta ‘Ma Nishtana’ con niños del kibutz Be'eri

Emily Hand, de nueve años, una exrehén que estuvo cautiva por Hamas en Gaza, cantó la canción de Pascua "Ma Nishtana" con otros niños del kibutz Be'eri en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv el lunes.

Hand fue liberada a finales de noviembre como parte de un acuerdo temporal de alto el fuego y liberación de rehenes.

Together with Emily Hand, who was held hostage in Gaza: The children of Kibbutz Be'eri sang ‘Ma Nishtana’ at the Passover Seder ❤️ pic.twitter.com/RNJMJAQjGu