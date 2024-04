'El Caftán Azul': Maryam Touzani, Nabil Ayouch hablan sobre la historia detrás de la película

Maryam Touzani, la directora de la película El Caftán Azul, que se estrena en los cines de Israel este jueves, y Nabil Ayouch, el productor de la película, estaban emocionados de estar en Israel en 2022 como invitados del 38º Festival Internacional de Cine de Haifa.

Ellos formaban parte de un grupo de cineastas marroquíes que asistían al festival y dijeron que habían estado en Israel varias veces en el pasado, presentando sus películas anteriores y sirviendo en jurados de festivales de cine.

Aunque ha habido un acuerdo de normalización entre Israel y Marruecos desde 2020, ambos sintieron que los dos países han estado conectados artísticamente durante más de dos décadas.

"No esperamos a que llegaran acuerdos políticos para venir aquí", dijo Ayouch, quien ha dirigido películas como Casablanca Beats (2021), sobre la escena de rap en Marruecos, que fue nominada a la Palma de Oro en Cannes, y que Touzani escribió con él. "Mis películas han sido mostradas en Israel. Las películas de Maryam han sido mostradas aquí."

¿De qué trata El Caftán Azul?

El Caftán Azul es una película bellamente fotografiada que cuenta la historia de un triángulo complejo. Saleh Bakri, mejor conocido en Israel por su actuación premiada con el premio Ophir en La Visita de la Banda de Eran Kolirin, interpreta a Halim, un maestro sastre que dirige una tienda en una medina junto a su esposa, Mina (Lubna Azabal, quien protagonizó la película nominada al Oscar Incendies, así como Strangers de Guy Nattiv y Erez Tadmor).

Ella maneja el lugar y lo mantiene organizado, pero él es quien tiene una gran habilidad para la costura y el bordado. Cada prenda hermosa la crea a través de horas y horas de trabajo meticuloso. Sin embargo, la pareja está bajo presión. La gente ya no valora la ropa hecha a mano tanto como solían hacerlo y les cuesta pagar por trabajos de calidad, lo cual es difícil para ellos.

Pero lo que es aún más difícil es que Mina está muriendo de cáncer. Ella reúne todas sus fuerzas para negociar con los clientes, pero se está desvaneciendo. Cuando un nuevo aprendiz, Youssef (Ayoub Missioui), llega a aprender el oficio y ayudar a Halim, Mina se ve obligada a enfrentar una verdad que ha evitado durante años: Halim es gay y él y Youssef se están enamorando profundamente. A pesar de que ella y Halim también se aman mucho, mientras su vida se desvanece, ella lucha por dejarlo ir y darle a Halim su bendición para su nueva relación. La película examina las contradicciones entre la devoción de la pareja a una tradición que valora las habilidades de un sastre y el trabajo artesanal, pero también condena cualquier amor entre dos hombres.

Un encuentro CASUAL llevó a Touzani a tener la idea para el guion.

"Conocí a un hombre mayor y él me habló sobre su vida", dijo Touzani, quien trabajó como periodista antes de convertirse en cineasta. "Me conmovió y por todas las cosas que sentí que no estaba diciendo".

La conversación la llevó a reflexionar sobre "otras parejas que había visto cuando era niña", dijo. "Hombres que trabajaban juntos, que se presentaban públicamente como amigos pero cuando lo pensaba, sentía que había algo más".

Comenzó a pensar en una historia que se desarrollaría en una pequeña sastrería con los coloridos caftanes representando una pasión no expresada. Estos caftanes, a menudo hechos de seda y otras telas delicadas y decorados con intrincados bordados, son importantes en la vida de las mujeres en Marruecos y se usan en ocasiones festivas.

"Mi madre tenía un caftán negro que siempre me encantó. Me lo probaba todo el tiempo y un día, me lo regaló", recordó. "Fue un momento muy emocional, ese momento de heredar algo. Pensé en cómo se hizo, lo difícil que fue hacerlo".

Sus pensamientos sobre este proceso, dijo, así como su conversación con ese hombre mayor la llevaron a crear esta historia que tiene lugar entre los tres personajes durante el tiempo en que Halim crea el caftán azul real que se menciona en el título.

"El secreto de la homosexualidad de este maalem (sastre) encarnaba la esencia de todo en lo que había estado pensando", dijo. "Él quiere mantener viva la tradición pero debido a la tradición, no puede ser quien es... Mientras cose el caftán, es como si estuviera cosiendo sus propias heridas".

Tradicionalmente, estos caftanes son hechos por hombres pero usados por mujeres. "Sabía que este hombre tendría una esposa y quería explorar lo que ella estaría sintiendo, también", dijo. "Vemos que hay más de un tipo de amor. Entre Mina y Halim, hay felicidad y armonía".

Touzani vio y amó una de las películas futuras de su futuro esposo, Ali Zaoua: Príncipe de las Calles, que trata sobre niños sin hogar en Marruecos, en la televisión en Europa años antes de que se conocieran. Una vez que se conocieron, él la animó a convertirse en cineasta y han estado colaborando desde entonces.

"No podría imaginar a nadie más para darme retroalimentación sobre mis películas... para estar ahí y compartir mi vida", declaró.