'Por su cuenta': La nueva y cautivadora novela de Lihi Lapid - Reseña

La premisa de la nueva novela de Lihi Lapid, 'Por su cuenta', no es fácil de aceptar. Nina, una adolescente fugitiva en problemas con la mafia, se despierta en un rellano de Tel Aviv vistiendo un mini-vestido rasgado. La anciana que la encuentra, Carmella, confunde a Nina con su nieta Dana, a quien no ha visto en años. Nina se muda con Carmella y vive con el temor de que el hijo de Carmella, Itamar, que vive en Estados Unidos, descubra el engaño.

Carmella lucha contra la demencia y está tan feliz de que su querida nieta, que en realidad es varios años más joven que Nina, haya venido a visitarla. Carmella ha estado viviendo en la miseria, y Nina trabaja duro para limpiar la casa y aprende a querer a Carmella. Incluso hay un interés amoroso por parte del joven que trabaja en el minimercado, quien también se preocupa por Carmella.

No creía que Nina pudiera mantener la farsa por más de un día o así. Alguien lo descubriría: o bien Carmella se daría cuenta de que Nina no es Dana; o Itamar, el padre de Dana, descubriría el engaño.

El emocionante drama de Por su cuenta

Carmella también está de luto por la pérdida de su hijo Uri, asesinado en combate muchos años antes. Su esposo, Itzik, falleció varios años atrás. A medida que se acerca el Día de la Memoria, Carmella se preocupa por no poder estar presente en uno de los momentos más tristes de la novela. Carmella se da cuenta de que está perdiendo la memoria y extraña terriblemente a Itamar, quien ha estado viviendo en los Estados Unidos durante seis años. Las escenas con Itamar y Naama, expatriados israelíes en los EE. UU., son muy convincentes, ya que se convencen a sí mismos de que están en los EE. UU. temporalmente, y un año se convierte en seis años. Cada año, Carmella le ruega a Itamar que al menos venga para el Día de la Memoria, y cada año surge algo. Aquí está Carmella dándose cuenta de que está perdiendo la memoria.

"Ese momento doloroso llega, como lo hace cada mañana, recordándole lo que se volverá más tenue más tarde en el día. Itzik no está aquí, y Uri no está aquí, e Itamar no está aquí. Y ella no sabe qué duele más, si el que no está aquí porque ese fue su destino o el que está más feliz lejos. Y qué tan lejos está. Al otro lado del mundo. Todos allí son extraños."

Me encontré rápidamente interesado en los personajes: Carmella; Nina; Irina, la madre de Nina que habla ruso y está muy preocupada por su hija; Itamar; y Eitan, el joven de la tienda de conveniencia que se enamora de Nina.

La relación naciente entre Nina y Carmella es especialmente dulce. Comienza como una explotación: Nina necesita un lugar para esconderse y aprovecha la confusión de Carmella para pretender ser su nieta. Pero Nina comienza a preocuparse por Carmella.

"Ella [Nina] quiere salir de este apartamento sofocante por un rato. Comprar algo dulce. Helado o algo que le quite la vileza de la garganta y del alma. Carmella está sentada en su sillón mirando la pantalla en blanco del televisor, y le preocupa verla así. Carmella se está deteriorando demasiado rápido. Necesita ponerla en movimiento. Le dará la ropa para que la doble. La animará a ayudar con la cocina. Y a salir. Sí, tienen que salir. Un poco de helado tampoco le hará daño a Carmella."

No quiero revelar demasiados spoilers. Solo diré que me prometía a mí mismo que leería solo un capítulo más y luego volvería al trabajo, y una hora después cerraba el libro a regañadientes. Es altamente legible y está bien elaborado.

Por su cuentaLihi LapidHarperVia, 2024325 páginas; $30

Lihi Lapid es escritora y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Está casada con el político israelí Yair Lapid, actualmente líder de la oposición.