Coalición de académicos nominan al Instituto Arava de Israel para el Premio Nobel de la Paz

El Instituto Arava de Estudios Ambientales (AIES), un centro de investigación con sede en Israel, ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz por un grupo de académicos, citando su "trabajo innovador en los campos del diálogo y la diplomacia, el compromiso climático, la educación y la investigación".

La organización de investigación, con sede en el Kibutz Ketura en el Negev, tiene como objetivo capacitar a futuros líderes de la región en temas ambientales para que puedan cooperar en la resolución de problemas ambientales regionales. AIES trabaja para fortalecer el diálogo entre israelíes y palestinos e implementar programas de resiliencia climática.

El Director Ejecutivo del Instituto Arava es el Dr. Tareq Abu Hamed, un palestino israelí de Jerusalén Este.

Según el sitio web del instituto, su misión es "abordar los desafíos ambientales de Oriente Medio con soluciones innovadoras de construcción de paz y garantizar un futuro sostenible para la región, promoviendo la construcción de paz ambiental transfronteriza".

La naturaleza no conoce fronteras

Los nominadores, incluyendo al Dr. Merle Lefkoff, los profesores Gabriel Eckstein y Lori Lefkovitz, propusieron a AIES para su consideración ante el Comité Nobel Noruego por su papel como educador incansable y promotor de la construcción de paz ambiental transfronteriza y la resiliencia climática.

En un comunicado, dijeron: "En este tiempo sombrío de desesperación y duelo, creemos que es fundamental elevar a esta organización ya que ofrecen un faro de luz y un camino a seguir para israelíes y palestinos, judíos y árabes, y todas las personas de la región de Oriente Medio".

Los académicos continuaron, "Creemos profundamente que esta organización representa lo mejor de la humanidad y es digna de consideración para el Premio Nobel de la Paz".