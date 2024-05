Superviviente del Holocausto a Netanyahu en Yad Vashem: "Devuelva a los rehenes"

El primer ministro Benjamin Netanyahu y su esposa, Sara Netanyahu, se reunieron con supervivientes del Holocausto y líderes de las delegaciones de la Conferencia de Conmemoración del Holocausto de Yad Vashem de 2024, en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén la noche del jueves.

También asistieron a la reunión el secretario del gobierno Yossi Fuchs, el presidente de Yad Vashem Dani Dayan y los familiares que acompañaban a los supervivientes.

Aryeh Itani, un superviviente del Holocausto de 97 años de Italia, narró sus experiencias durante el Holocausto. "A los 18 años, mientras estaba en el gueto, solo quedaba una población débil, y de todos ellos, solo yo sobreviví. Me preguntan '¿por qué?' y no lo sé. No era más inteligente, más religioso o más fuerte. No sé cómo sobreviví".

Tráiganlos a casa ahora

Itani compartió su historia, y luego suplicó a Netanyahu que trajera a casa a los rehenes que aún quedaban en Gaza. "Fui prisionero tanto en Siria como en Chipre y escapé, estuve en prisión durante dos meses", dijo.

"He pasado por suficientes prisiones y solo me queda un deseo: el honor del primer ministro, traer de vuelta a los rehenes. Me molesta mucho, me vuelve loco, créame. Eso es todo, señor, traiga de vuelta a los cautivos, por favor, de usted". Netanyahu se reúne con supervivientes del holocausto, miembros del ''Yad Ezer Lachaver'' (credit: KOBI GIDEON/GPO)

El Primer Ministro respondió a sus súplicas, "Estamos haciendo esfuerzos tremendos. Ya hemos devuelto la mitad, cuando la gente no creía que devolveríamos a nadie, y puedo decirle que estamos decididos a traer de vuelta a todos, tanto a los vivos como a los caídos. No olvidamos a nadie".

Izzy (Yitzhak) Kavillo, un superviviente del Holocausto de 96 años de Yugoslavia, dijo que ante todo, no debemos olvidar lo que sucedió. "El Estado de Israel hoy es el único refugio para el pueblo judío", declaró.

"Si alguien alguna vez pensó que los Estados Unidos de América también podrían ser un refugio, con lo que está sucediendo allí hoy, vemos que ya no es el caso. Por lo tanto, debemos fortalecer el país".