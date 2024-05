IFCJ funda programa para apoyar a sobrevivientes ancianos del Holocausto en Israel

Con la llegada del Día del Recuerdo del Holocausto, la International Fellowship of Christians and Jews (IFCJ) ha reafirmado su apoyo a la comunidad de sobrevivientes del Holocausto mediante la creación de su Programa de Dignidad y Compañerismo, que apoya a 17,000 de los ancianos más pobres de Israel mayores de 80 años, incluidos 8,500 sobrevivientes del Holocausto, en 54 municipios en todo el país.

El programa se compromete a proporcionar alimentos a los sobrevivientes del Holocausto cada semana por el resto de sus vidas. Además, les permite a los sobrevivientes participar en diversos servicios sociales y prácticos.

Ayuda muy necesaria para los sobrevivientes del Holocausto

El apoyo proporcionado por la organización es vital, ya que un estudio de 2023 que evaluó las necesidades de la comunidad de sobrevivientes realizado por la Fundación para el Bienestar de las Víctimas del Holocausto encontró que el 22% de aquellos que requieren apoyo financiero se vieron obligados a renunciar a necesidades debido a la falta de fondos, incluido el uso de equipos eléctricos o médicos, pruebas médicas, ropa y otras necesidades básicas.

Merra Vinogradov, de 97 años de edad, sobreviviente del Holocausto que recibe regularmente entregas de alimentos de la IFCJ, explicó cómo la Comunidad de la Caridad había ayudado, proporcionándole necesidades esenciales y más.

"No necesito mucho y siempre me las he arreglado con poco. Las entregas de alimentos de la Comunidad de la Caridad significan que no tengo que preocuparme por no tener suficiente dinero para comida. Puedo comprar carne, frutas y verduras y no siento la falta de alimentos como lo hacía en mi juventud", explicó. Yael Eckstein entrega un paquete de ayuda (credit: AVISHAG SHAAR YESHUV)

Dedicados a su misión

Según la organización, "apoyar y cuidar de los sobrevivientes del Holocausto está en el corazón mismo de la misión de 40 años de la Comunidad Internacional de Cristianos y Judíos".

"Nuestra responsabilidad, y la responsabilidad de cientos de miles de partidarios en todo el mundo, es cuidar de esta comunidad, con dignidad y respeto, de todas las formas posibles mientras aún tengamos la oportunidad", explicó Yael Eckstein, Presidenta de la IFCJ.

Eckstein luego profundizó en su firme compromiso de continuar el trabajo de la organización mientras pueda.

"Nos aseguraremos de que los supervivientes del Holocausto no sean olvidados y reciban al menos sus necesidades básicas hasta ese trágico día en que el último de ellos deje nuestro mundo", concluyó Eckstein. "Estas son personas que sufrieron lo peor y experimentaron sacrificios y pérdidas inefables, y les debemos difundir el mensaje de 'Nunca Más' a través de acciones de una manera que honre sus vidas".