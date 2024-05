Michael Aloni: La miniserie del Holocausto 'We Were the Lucky Ones' resonó conmigo

Michael Aloni, el actor más conocido por sus papeles principales en Shtisel y La Reina de Belleza de Jerusalén, dijo en una reciente entrevista que su papel en la nueva miniserie, We Were the Lucky Ones (creada por Hulu y disponible en Israel en Disney+), basada en el exitoso libro de Georgia Hunter, fue especialmente significativo para él.

La emotiva y llena de suspenso serie, que se basa en la historia real de la lucha de la familia judía polaca de Hunter por sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial, cuenta con un elenco de actores de todo el mundo, incluyendo a Joey King, Logan Lerman, Henry Lloyd-Hughes y Sam Woolf, así como varios de los actores más aclamados de Israel, entre ellos Lior Ashkenazi, Moran Rosenblatt, Hadas Yaron, Amit Rahav y Lihi Kornowski.

Aloni interpreta a Selim, un médico casado con Mila, una de las hijas de la familia, interpretada por Yaron. La serie representa la dispersión de los judíos que huyen de la persecución nazi por toda Europa y el mundo. Selim y Mila son separados por fuerzas más allá de su control, a pesar de que desean desesperadamente estar juntos. Es una historia que se siente especialmente relevante ahora, con el aumento del antisemitismo global tras la masacre del 7 de octubre por parte de Hamas y la subsiguiente guerra en Gaza.

El antisemitismo está mostrando su fea cara

"Me siento bendecido y afortunado de ser parte de este espectáculo, especialmente hoy, donde vemos que el antisemitismo está mostrando su fea cara. Creo que este show es una gran herramienta para enviar un mensaje al mundo, para recordar a la gente... que nunca debemos olvidar lo sucedido y que esto nunca debe repetirse. Muestra lo que significó una guerra como la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y cómo la cara del mal puede ser tan destructiva y tan viciosa", dijo Aloni.

"Un gran espectáculo basado en un gran libro, como 'Fuimos los afortunados', puede atraer a tantos espectadores, que pueden ver este show y entender lo fea que puede volverse la realidad humana en un instante y lo importante que es para nosotros seguir siendo humanos en un momento en el que el odio puede cegarnos". Celebridades de la televisión israelí como Michael Aloni, de Shtisel, en el centro, y Luna Mansour, de Fauda, a la derecha, protagonizan ''La reina de la belleza de Jerusalén''. (credit: OSNAT ROM)

El hecho de que la serie estuviera basada en un libro fue útil cuando comenzó a trabajar en su personaje.

"En primer lugar, como actor, cuando te preparas para un papel, si es solo un guion que un escritor o director escribió, y trabajas a partir de las páginas que te han dado, tienes que inventar un mundo en el que estás entrando para ti mismo. Pero cuando está basado en un libro, es mucho más útil porque tienes más recursos a los que recurrir cuando necesitas encontrar a tu personaje. Y este es un libro tan maravilloso, tan bien escrito... Georgia estuvo con nosotros durante todo el proceso, y eso lo hizo aún más fácil y accesible como actor para abordar el papel. Y, por supuesto, el legado de mi familia y el legado del pueblo judío significan mucho para mí... y sentí como si estuviera proyectando las historias de mi familia y la familia de Georgia combinadas", dijo.

Un ejemplo de cómo incorporó su propia historia familiar en la serie fue cuando su personaje tuvo que cantar una canción de cuna a su hija pequeña justo antes de ir a luchar en la guerra. “No sé si la volveré a ver, y no sé si volveré a besar a mi esposa. Y la canción que le canto en realidad fue una solicitud que le hice a Thomas [Kail], el director, una canción que mi mamá solía cantarle a mi hermana cuando era pequeña. Mi mamá nació en Polonia, así que tomé las palabras y la melodía polacas... y estaba sosteniendo a mi pequeña hija en mis manos... y resonaba poderosamente, toda la historia de lo que le sucedió a la familia de Georgia, a mi familia, y a tantas otras familias, y al pueblo judío. Sentí esa conexión en cada momento de la realización de la serie.”

Recordó haber filmado una escena muy crítica, que todos los que vean la serie recordarán posteriormente pero revelar los detalles sería un spoiler. Después de terminar la toma, hubo silencio. “No entendí por qué, y entonces vi que los ojos de todos estaban llenos de lágrimas, y fue un momento tan increíble... Fue una escena muy emocional para los dos [actuando en ella] y para todos los que la estaban viendo.”

Aloni dijo que disfruta de la energía en producciones internacionales como We Were the Lucky Ones.

"Me encanta el hecho de que este proyecto sea como un crisol de tantos talentos internacionales - de Finlandia, de Polonia, de Israel, de Inglaterra, de los Estados Unidos. Reunir a esta humanidad es algo que siempre conmueve mi corazón... Solo espero más proyectos como We Were the Lucky Ones, ya sabes, proyectos que son tan intensos e importantes y donde puedo estar rodeado de un grupo de personas creativas y hermosas".

Sin embargo, añadió que también estaría feliz de trabajar en Israel: "Siempre y cuando sea un proyecto bien escrito, estaré allí".

Aloni actualmente protagoniza la serie israelí Northern Storm en Hot, donde interpreta a un emprendedor de alta tecnología que adquirió sus habilidades de la unidad de inteligencia 8200. Dijo que tiene algunos proyectos en marcha de los que aún no puede hablar, pero hay uno del que podría hablar, que trata sobre el atentado terrorista en Buenos Aires al Centro Comunitario Judío en 1994 - dirigido por Irán y llevado a cabo por Hezbollah - que mató a 85 personas. "Es una especie de thriller, y es una historia dramática que debería aparecer muy pronto", dijo. La serie es una coproducción argentina-estadounidense-israelí.

Dado que interpreta a un médico en We Were the Lucky Ones y representó a un médico en su proyecto anterior, The Stronghold, una película basada en hechos reales sobre un puesto avanzado durante la Guerra de Yom Kippur, le pregunté si también interpretaría a un médico en la serie Buenos Aires, pero él dijo que no. "Mi madre está contenta de que interprete a médicos... Como buena madre judía, siempre quiso un doctor, pero consiguió un actor, así que se está equilibrando", bromeó.