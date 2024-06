CEO de la Fundación Rashi: 'Necesitamos enfocarnos en un crecimiento renovado'

El alcalde de Sderot, Alon Davidi, la CEO de la Fundación Rashi, Michal Cohen, y el fotoperiodista Chen Schimmel discutieron las oportunidades de crecimiento renovado en la periferia de Israel en un panel de discusión en la Conferencia del Jerusalem Post el lunes en Nueva York, titulado "Reconstruyendo la Esperanza: Mirando hacia adelante después del 7 de octubre".

Cohen, quien dirige la Fundación Rashi, una de las principales organizaciones filantrópicas privadas de Israel que está celebrando cuarenta años de actividades promoviendo la movilidad social y la igualdad de oportunidades en la periferia geográfica y social de Israel, dijo: “Para construir un futuro mejor para los ciudadanos de Israel, necesitamos invertir en fortalecer la comunidad y la resiliencia personal de los residentes del norte y sur. Necesitamos enfocarnos en un crecimiento renovado y no solo en reparar los daños causados por la guerra".

Desde octubre de 2023, la fundación ha ampliado su actividad para apoyar la recuperación de comunidades en el sur y norte del país, trazando junto con ellas un camino hacia el crecimiento y la prosperidad.

Después del ataque de Hamas del 7 de octubre, la Fundación Rashi visitó a evacuados en hoteles en todo Israel y creó escuelas en colaboración con municipios de pueblos evacuados que no solo permitieron a los niños continuar sus estudios, sino que también les ayudaron a lidiar con problemas emocionales y sociales que surgieron por haber sido arrancados de su entorno hogareño.

Alon Davidi, alcalde de Sderot, quien ha trabajado con la Fundación Rashi a lo largo de los años, recordó los momentos cataclísmicos del ataque de Hamas el 7 de octubre y dijo que el ataque había cambiado la vida del Estado de Israel. Sin embargo, afirmó que es optimista de que Israel derrotará a Hamas.

Hablando del apoyo del municipio a los residentes de Sderot, dijo: "El municipio trabaja con muchas organizaciones gubernamentales y también con la Fundación Rashi, y tratamos de brindar a los residentes todo el apoyo que necesitan, en resistencia, educación y negocios".

Chen Schimmel, cuya exposición fotográfica "7 de octubre", que mostraba las secuelas de los ataques de Hamas, se exhibía en la Conferencia, recordó su visita al Kibbutz Be'eri con la organización Zaka y la limpieza de la sangre que se había acumulado en una de las casas donde asesinaron a personas.

Schimmel ha viajado a las comunidades fronterizas de Gaza numerosas veces, tomando fotos de los equipos de ZAKA recuperando restos humanos de las masacres de Hamas, fotografiando a las familias de los rehenes de Gaza y cubriendo manifestaciones, así como los funerales de soldados caídos en combate.

Recordó una sesión de fotos con la madre de Eden Zecharya, quien fue asesinado por terroristas mientras intentaba escapar del festival de música Nova. "Estaba a punto de irme, y ella se volvió hacia mí y me pidió que me quedara a tomar una taza de té. Dejé mi cámara y dije, 'Por supuesto'. Nos sentamos en el sofá, y ella me preparó un té de menta fresca. Mientras hablábamos, ella empezó a jugar con mi cabello. Creo que realmente echaba de menos el tiempo que pasaba con su hija".

