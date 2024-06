Manifestantes se reúnen en todo Israel, exigiendo un acuerdo de rehenes y elecciones

Miles de manifestantes se reunieron en docenas de lugares en todo Israel el sábado por la noche exigiendo un acuerdo de rehenes y elecciones, justo horas después de que se diera a conocer el rescate de los cuatro rehenes: Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov y Shlomi Ziv.

Los manifestantes se congregaron en Tel Aviv, Beersheba, Ra'anana, Haifa, Cesarea, Karkur, Jerusalén y otros lugares alrededor del país. Solo en Tel Aviv, según los organizadores, asistieron decenas de miles de personas.

Las protestas en Tel Aviv terminaron tarde el sábado. Según la Policía de Israel, varios cientos de manifestantes violaron el orden público, encendieron hogueras y se enfrentaron con la policía. Esto resultó en la detención de 33 de los manifestantes.

Los rehenes liberados hoy dijeron a sus familiares que, durante su cautiverio, vieron las protestas y supieron que la gente estaba luchando por ellos en casa, según el sitio de noticias N12.

Los organizadores utilizaron este informe como un llamado a la acción para alentar a los israelíes a salir a las calles el sábado por la noche y, junto con la celebración del rescate, seguir luchando por los 120 rehenes que aún permanecen en cautiverio de Hamas.

Madre promete luchar

Natali Zangauker (izquierda), hermana del rehén israelí Matan Zangauker, y su madre Einav Zangauker (derecha) llegan a una investigación policial en Tel Aviv, el 1 de mayo de 2024. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

Einav Zangauker habló en una protesta en Tel Aviv, dirigida a su hijo, Matan, quien todavía está siendo retenido como rehén, diciéndole que "no permitirá que el primer ministro sabotee el acuerdo [de rehenes]".

"Mi Matan, si puedes escucharme, lucharé por ti día y noche. No descansaré y no me quedaré en silencio", dijo.

"Quiero pasar del momento de euforia momentánea e importante al desafío que enfrentamos y a la profundidad del fracaso estratégico en el que nos encontramos", dijo el ex jefe de inteligencia del IDF, teniente general Amos Malka, hablando en una protesta en Tel Aviv.

"¡Ay de los líderes del país si utilizan este momento inspirador para obtener rédito político! Ignorar descaradamente una posibilidad estratégica y diplomática significaría perder otro medio de presión y alejarnos de los países del mundo hacia un peligroso aislamiento internacional", agregó.