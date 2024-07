'Un crimen moral y una vergüenza': Padres en duelo reciben abuso en línea

El ex Ministro de Innovación, Ciencia y Tecnología de Israel y padre en duelo, Yizhar Shai, habló recientemente con Ben Caspit y Yinon Magal en la radio 103FM sobre la actitud del público israelí hacia los padres en duelo en este momento y sobre la petición que presentó ante la Alta Corte de Justicia.

Refiriéndose a las duras declaraciones hechas esta semana hacia Iris Haim, la madre del rehén Yotam Haim que fue accidentalmente asesinado por fuerzas del IDF en la Franja de Gaza, Shai afirmó: "Me puse en contacto con Iris y le dije que intentara no definirse por lo que estas personas dicen. Cada vez que hay una referencia cínica a ella como una madre irresponsable, es un crimen moral y una vergüenza y un deshonor. Esta es una madre que comparte sus opiniones y no importa cuáles sean. Si no estás de acuerdo, simplemente díselo en lugar de usar todas esas expresiones bajas y crueles."

Shai agregó: "Recibo mensajes como este tres o cuatro veces a la semana, y me pregunto cuán bajo podemos caer cada vez. Nunca respondo en Twitter. Algunos me dirán que estoy tratando de aprovecharme cínicamente de ser un padre en duelo. El discurso público ha decaído a los niveles más bajos."

"Quiero que el público lea, y me gusta cuando leen mis respuestas. Esta basura viene en diferentes formas, y sé cuándo es un bot. No es el caso en esta ocasión. Estas son personas reales. Tienen vidas y familias. Bloqueo bots. Hay muchos de ellos, pero cuando es una persona real que dice cosas con el objetivo de generar odio y hacernos pensar negativamente el uno del otro, - respondo. Tengo el derecho de expresar mi opinión. Quienquiera que hable a un padre en duelo de esta manera necesita tener una vida. El hecho de que sea un padre en duelo sí afecta mi vida y mis pensamientos." Iizhar Shai y los miembros de su familia (credit: YOSSI ALONI)

Ciudadanos en duelo peticionan en contra del gobierno

Respecto a la petición, que él presentó junto con otros padres ante el Tribunal Supremo de Justicia en un intento de obligar al gobierno a establecer una comisión estatal de investigación sobre los fallos del 7 de octubre, Shai dijo: "El gobierno recibió un mes por parte del Tribunal Supremo de Justicia para responder. Somos un grupo de padres en duelo, exrehenes y evacuados. Según las encuestas publicadas al final de la semana, el 86% del público está a favor del establecimiento de una comisión de investigación.

"Espero que el gobierno de Israel diga que esto debe hacerse de inmediato. Consultamos con los mejores abogados en Israel, quienes discutieron esta incertidumbre y cuándo el Tribunal Supremo de Justicia debería intervenir y cuándo no. Si el gobierno hace algo completamente irrazonable, el Tribunal Supremo de Justicia puede intervenir sin duda."