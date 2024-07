Eden Rotberg, capitana del equipo femenino de baloncesto de Israel, comenta sus próximos pasos

Cuando el Elitzur Ramle conquistó en abril su tercer campeonato consecutivo de baloncesto femenino de Israel al barrer al Hapoel Lev Jerusalem por 3-0 en la final, fue la base Eden Rotberg quien lideró el camino, ganando los honores de MVP.

La israelí de 26 años expresó su felicidad por el triunfo, pero también cómo se atemperaba la alegría.

"Estoy muy contenta, ha sido increíble... Hemos trabajado muy duro esta temporada, pero tengo que recordar a todo el mundo que hay rehenes en Gaza y que seguimos en guerra", declaró entonces. "Así que me alegro de que hayamos podido dar a la gente la oportunidad de sonreír y disfrutar del deporte en estos tiempos difíciles".

Así están las cosas en estos días, en los que los logros monumentales se ven eclipsados, por supuesto, por la guerra en curso y por los rehenes que aún permanecen cautivos. Pero los atletas tienen una plataforma y una influencia únicas, y Rotberg demostró esa comprensión en sus sentimientos. El Jerusalem Post tuvo la oportunidad de ponerse al día con la capitana del equipo nacional de Israel la semana pasada para hablar de sus sentimientos sobre la guerra, así como de sus objetivos y planes profesionales.

"Tengo casi 26 años, y llevo jugando al baloncesto desde que tenía 7, es decir, desde hace 19 años", señaló Rotberg. "Antes del baloncesto, practicaba taekwondo. Tenía un futuro prometedor y era la tercera del país. Me encantaba, pero me dieron ganas de probar el baloncesto y me encantó aún más".

Como a la mayoría de las jugadoras profesionales, sus años de formación resultaron decisivos. EDEN ROTBERG has been a fixture on the Israel national team and Elitzur Ramle (inset) for many years and, at 26 years old, is hitting the prime of her career. (credit: YEHUDA HALICKMAN)

"Empecé en un programa extraescolar y, hacia sexto o séptimo curso, me di cuenta de que quería tomármelo en serio. Fue entonces cuando comprendí que eso era lo que quería hacer, que quería convertirme en jugadora profesional de baloncesto. Ya en séptimo curso empecé a tratarlo de forma profesional. Me mudé a Emek Yizrael, donde estaba Naama Shafir y de donde procedían todas las grandes jugadoras israelíes. Así que me mudé allí, y poco a poco fui progresando, y aquí estoy hoy, nueve años en la máxima categoría, en la selección nacional israelí y capitana del equipo. Parece como si el tiempo hubiera pasado volando".

Aún le quedan muchos logros por alcanzar en la cancha.

"Creo que aún no he alcanzado todo mi potencial. Siempre quiero mejorar, tenga la edad que tenga. Todavía me siento joven, y tengo más objetivos y ambiciones que realmente quiero alcanzar. Un objetivo importante para mí es jugar en el extranjero, experimentar diferentes estilos y culturas de baloncesto, y creo que ahora es el momento adecuado. Dentro de otros cinco años, puede que tenga que ver más con la familia y otras fases de la vida. Así que creo que ahora es el momento adecuado para probar, experimentar y ver. Aparte de eso, me encanta Israel, adoro a mis increíbles compañeras de equipo, y en Ramle me siento como en casa. Pero sí, me gustaría probar y experimentar algo diferente".

Pero incluso antes de concretar su situación en el club, Rotberg está centrada en las próximas competiciones de Israel.

"En cuanto a la selección nacional, tenemos más partidos en noviembre durante las ventanas de clasificación. Ante todo, el objetivo es ganar. Tenemos un partido contra Letonia que debemos ganar. Y contra Francia, que probablemente termine primera de nuestro grupo, nuestro principal objetivo como selección es terminar segundas y clasificarnos para el próximo campeonato de Europa".Cuando se le preguntó por los países del extranjero que más le interesan, Rotberg dividió su respuesta entre posibles oportunidades dentro y fuera de Estados Unidos.

"La WNBA es diferente, y siempre es un objetivo. Has mencionado fuera de Estados Unidos, así que hablaré más de Europa. Desde que era joven, siempre he sentido una conexión con Italia. Me encanta Italia; su cultura y su clima son parecidos a los de Israel, lo cual es importante. Pero hay muchos países en Europa donde me encantaría jugar, y también depende de las ofertas. Teniendo en cuenta nuestra situación actual, es importante mencionar a los rehenes y a nuestros soldados. A ellos les debemos nuestro país. Así que puede que algunos lugares no sean los mejores para ir ahora, pero ya veremos.

Con la conversación girando hacia el desarrollo del baloncesto femenino en Israel, Rotberg señaló la evolución del deporte en Israel desde que ella empezó a jugar de niña.

"Recuerdo que cuando era joven había grandes multitudes, y los gimnasios estaban llenos. Ya fuera en Ramat Hasharon o en Ramle, los partidos eran muy populares. Creo que ha habido algunos progresos en el deporte femenino, especialmente este año, nuestra serie final atrajo mucha atención, con cobertura en periódicos, sitios web y televisión. Eso fue realmente alentador. El principal avance es que muchas chicas jóvenes juegan al baloncesto. Es el deporte más popular entre las chicas de Israel. Esto es muy positivo para el deporte femenino. El país está haciendo un gran esfuerzo para promoverlo. Es una gran ventaja y algo asombroso lo que están haciendo".

Actualmente, en la clasificación mundial, Israel ronda entre el puesto 25 y el 30. Rotberg cree que aún hay margen para crecer. Rotberg cree que aún hay margen para crecer."¿Cuál es un objetivo realista? ¿Puede Israel estar entre los 20 mejores países en baloncesto femenino? No creo que podamos ser las mejores del mundo, pero sí creo que hay potencial. La generación más joven es buena y está dispuesta a trabajar duro, lo cual es estupendo. Pero requiere inversión, recursos y dinero.

"Los entrenadores están haciendo su trabajo, pero una mayor formación de los jóvenes entrenadores podría ayudar. Esto ayudaría a construir una próxima generación increíble".

Al hablar de su propio juego, Rotberg adoptó un enfoque humilde, pero seguro de sí mismo.

"No soy alto, lo cual es una desventaja, pero hago que me sirva. Creo que soy muy fuerte mentalmente, lo que es crucial en el deporte. Mi puntería ha mejorado, aunque todavía tengo margen de crecimiento. Cada verano trabajo duro para añadir otro aspecto a mi juego. No soy la más atlética, ni la más rápida, ni la más alta, pero aprovecho mis puntos fuertes. Cuando lo hago, puedo ser la mejor versión de mí misma".

Cuando se le pregunta a qué jugadoras toma como modelo, Rotberg esboza inmediatamente una amplia sonrisa.

"Recuerdo la primera vez que estuve en la selección, entrenando con Shay Doron, Katia Levitsky, Naama Shafir y la generación anterior. Admiraba mucho a Shay, era un modelo para muchas de nosotras. Me ayudó mucho cuando era una jugadora joven, de 16 o 17 años. Al principio me intimidaba un poco, pero me apoyó y me dio muy buenos consejos. Lo aprecié mucho y me lo llevé conmigo. Erin Cohen también era una jugadora y una persona increíble, aunque no entrené con ella. A Shay, sin embargo, llegué a conocerla y a entrenar con ella, y era increíble".

Rotberg señaló la afluencia de triples como un cambio importante en el juego en las últimas dos décadas.

"El tiro de tres puntos se ha convertido en un aspecto importante del juego. Incluso los jugadores altos tiran ahora de tres. En Israel jugamos más al estilo europeo, donde todos los jugadores, independientemente de su altura, lanzan desde fuera. Creo que es una parte importante del juego, y para mí también. Abre la cancha y crea oportunidades para nosotras".

Naturalmente, Rotberg pasó a hablar de lo anormal y traumático que ha sido este año para todos los israelíes, incluidos ella y sus compañeras de equipo.

"Fue bastante duro en términos de partidos y como líder, jugando en Israel. Fue un año realmente duro. Por supuesto, el 7 de octubre nos conmocionó a todos. Yo personalmente perdí a gente, y todo el mundo perdió a gente. Es realmente horrible; me dan escalofríos al hablar de ello".Y sin embargo, la vida, y los partidos, deben continuar.

"La liga femenina fue la primera en ponerse realmente en marcha. Fue muy especial empezarla. Empezamos la primera ronda sin jugadoras extranjeras, sólo israelíes, lo cual fue interesante. Me devolvió un poco al pasado, porque yo solía jugar en la liga nacional femenina, y era realmente así. Pero al menos era algo, y es mejor que nada. Fue muy importante para la química de los equipos. Y si miro el panorama general, es muy importante que hayamos vuelto a jugar. En la segunda ronda de partidos, vinieron los estadounidenses y los jugadores extranjeros. Fue muy divertido, disfrutamos mucho. Congeniamos mucho con el equipo. Les explicamos la situación aquí en el país, para que no se asustaran demasiado, porque lo que ven en las noticias en el extranjero es muy diferente. Así que, en general, fue sin duda una temporada difícil, pero estoy muy contenta de que la hayamos terminado y de que no hayamos vuelto a pararla".

Aun así, el mayor orgullo que experimenta Rotberg en la cancha es cuando se pone el uniforme azul y blanco.

"Me siento orgullosa de mi país. Es mi país, soy judía, es lo que soy, y nadie puede decirme lo contrario".

Rotberg llamó la atención sobre un incidente concreto ocurrido en febrero en un partido de clasificación para el Eurobasket en Riga (Letonia), en el que miembros del equipo de Irlanda se negaron a dar la mano a sus oponentes israelíes.

"Era la primera vez que vivía algo así, y la política se metió en el deporte. Parecía como si hubiera cierta ignorancia, no creo que sepan realmente lo que está pasando. El deporte es siempre la mejor opción para mantenerse alejado de la política".

En una conversación sobre el baloncesto femenino en 2024, es prácticamente imposible que no salga a relucir el nombre de la novata fenómeno de la WNBA Caitlin Clark.

"Es realmente fenomenal, y es algo muy, muy especial. Es lógico que estén celosas de ella; es asombrosa, increíble. Creo que mucha gente la apoya, y hay gente que quizá no la apoye tanto. Eso ocurre en todas partes del mundo, también en Israel, y en el baloncesto femenino y en el masculino. Pero creo que la fuerza de Caitlin Clark es que es muy fuerte mentalmente. La oí hablar y dijo: "No hay nada que no pueda manejar". Conecté mucho con esa afirmación, y estoy totalmente de acuerdo con ella, porque la gente siempre va a intentar no apoyar y estar celosa, y puede que le hagan mucho daño por el camino. Pero ella no deja que nadie le haga daño, y está haciendo un trabajo increíble, y no ha hecho más que empezar"

Rotberg comprende el lugar que ocupa el baloncesto en la sociedad, como simple válvula de escape, pero también con la capacidad de desempeñar un poderoso papel en la curación nacional.

"Este periodo es realmente duro para todos nosotros, y el deporte es como una medicina para todos. Estamos ahí de pie, cantando el himno, con lágrimas en los ojos y con fotos de los rehenes en las manos. Antes que el baloncesto, antes que el deporte, antes que nada, lo más importante es que vuelvan los rehenes, y que termine la guerra, y que volvamos a algún tipo de vida normal, porque ahora mismo es muy duro. Estamos viviendo, y es importante seguir viviendo, pero también es importante no olvidar".