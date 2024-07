¿Qué opina el público sobre el discurso de Netanyahu ante el Congreso?

El discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu ante el Congreso de los Estados Unidos recibió muchas reacciones en los EE. UU., Israel, Gaza y muchas otras áreas en todo el mundo.

El alto funcionario de Hamas, Sami Abu Zuhri, dijo a Reuters el miércoles que el discurso de Netanyahu muestra que no quiere llegar a un acuerdo de alto al fuego.

"El discurso de Netanyahu estuvo lleno de mentiras, y no tendrá éxito en ocultar el fracaso y la derrota frente a la resistencia para encubrir los crímenes de la guerra de genocidio que su ejército está cometiendo contra el pueblo de Gaza", dijo Abu Zuhri.

Se estima que más de 80 políticos demócratas en el Congreso no asistirán a ver el discurso, según KAN.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas instó a Netanyahu a comenzar su discurso en el Congreso con las palabras: "45 minutos de discurso y aplausos no borrarán el triste hecho: las palabras '¡Acuerdo ahora!' estuvieron ausentes del discurso del Primer Ministro. Tampoco se mencionó a los 120 rehenes que, una vez más esta noche, no regresarán a casa". El foro dijo en un comunicado que esperaban escuchar al Primer Ministro pronunciar esas dos palabras cruciales.

Una encuesta reciente de la semana pasada reveló que el apoyo a un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes aumentó a casi un 72%. Todavía quedan 120 rehenes en Gaza.

Benjamin Netanyahu interviene en el Congreso de EE.UU. (credit: JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES)

Cientos de manifestantes y familias de los rehenes están protestando frente a la Embajada de los Estados Unidos, así como en la Plaza de los Rehenes, desde donde los manifestantes lideran una marcha hacia la Plaza Dizengoff en Tel Aviv antes del discurso de Netanyahu.

El líder de la oposición, el MK Yair Lapid, dijo en un video: "Escuchamos a Netanyahu hablar sobre el 7 de octubre como si no tuviera idea de quién era el primer ministro y quién era responsable del desastre."

"Él [Netanyahu] tuvo la oportunidad de anunciar que aceptaba el acuerdo de rehenes y devolver a los rehenes antes de que todos mueran en los túneles. No lo hizo. Hubiera sido mejor para todos si se hubiera quedado en casa y tratado a los rehenes en Gaza y a los evacuados del norte," agregó Lapid.

El presidente de los demócratas, Yair Golan, escribió en X: "¡Acuerdo de rehenes!"

El presidente israelí Isaac Herzog "dio la bienvenida al importante discurso del primer ministro Netanyahu ante la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. El inmediato y urgente regreso de los rehenes debe estar en el centro de la agenda mundial, al igual que la amenaza global del mal iraní y el imperio terrorista, y es importante reiterarlo ante los líderes electos de nuestro aliado más grande e importante."

