'Tatami': Una película histórica que busca apoyo para las mujeres iraníes - reseña

Tatami, que se estrenó en el Festival de Cine de Jerusalén la semana pasada y se estrenó en cines de Israel el 25 de julio, hace historia como la primera película co-dirigida por un israelí, Guy Nattiv, y una iraní, Zar Amir Ebrahimi, y coescrita por Nattiv y Elham Erfani, también de Irán.

Está ambientada en el mundo del judo competitivo y se basa en varias historias reales, pero no es realmente una película deportiva, o, mejor dicho, no es solo una película deportiva. El judo se utiliza como un prisma a través del cual enfocarse en un grupo de mujeres fuertes que luchan contra un sistema opresivo y Tatami cuenta una historia cautivadora y llena de suspenso que podría ser sacada de los titulares de hoy, inspirada en las protestas "Mujer. Vida. Libertad" en Irán.

Filmada en blanco y negro, la película se siente como una combinación de Toro Salvaje y la película muda de 1928, La Pasión de Juana de Arco. Los intensos combates de judo, que llevan gran parte del peso de la historia de la película, me recordaron a Toro Salvaje, por supuesto, pero también había tantos hermosos primeros planos sin palabras de las actrices que también me vinieron a la mente la película de Juana de Arco sobre la joven santa llevada a juicio por herejía, conocida por sus frecuentes primeros planos de su atormentada heroína.

Las mujeres desafiantes de Irán

Parece apropiado invocar el nombre de Juana de Arco en una película que detalla la valentía de las mujeres desafiando a la República Islámica de Irán, ya que muchas de las que lo han hecho han pagado con sus vidas, y muchas otras han sufrido tortura y prisión.

En la película de Juana de Arco, la estrella Maria Falconetti tuvo su cabello cortado, al igual que Juana en su juicio, y en Tatami, las actrices principales llevan hijabs, que enmarcan severamente sus rostros durante la mayor parte de la acción.

Una escena de la película conjunta israelí-iraní ''Tatami''. (credit: Juda Khatia Psuturi /United King Films)

La película se está lanzando ahora para coincidir con los Juegos Olímpicos, obviamente, pero también llega en un momento en que muchos disidentes iraníes se están levantando contra el gobierno, lo que la hace especialmente oportuna.

Tatami cuenta la historia de Leila (Arienne Mandi), una judoka iraní emergente que compite en el equipo nacional femenino de judo en Georgia en el Campeonato Mundial. A pesar de ser una joven esposa y madre, está completamente enfocada en ganar, en un deporte en el que tanto iraníes como israelíes destacan.

Un espíritu libre, ella asiste a fiestas clandestinas cuando no está compitiendo, donde la gente escucha y baila música trance y las mujeres se quitan los hiyabs. Una competidora generosa, se ha hecho amiga de una judoka israelí, Shani (Lir Katz).

Cuando se encuentran antes del comienzo de la competencia, las dos tienen una conversación real sobre sus vidas, con Shani confiando en que rompió con su novio, que no apoyaba su compromiso con el judo. Leila la anima a esperar a un hombre que quiera que ella florezca, como lo hace su marido.

Su entrenadora, Maryam (Ebrahimi, la co-directora), observa su intercambio con cautela y advierte a Leila que no sea demasiado amigable con la sionista, una advertencia que Leila no toma en serio. Cuando comienza la competencia, Leila y Shani están en rachas ganadoras, aunque aún no han sido enfrentadas entre sí.

Preocupados de que se enfrenten en la final, funcionarios iraníes contactan a Maryam, diciéndole que ordene a Leila que simule una lesión y se retire, algo similar a lo que sucedió cuando el judoka iraní Saeid Mollaei estaba listo para enfrentarse al israelí Sagi Muki en las semifinales del Campeonato Mundial de Judo en 2019.

Leila se rebela, y vemos cómo el régimen presiona a Maryam por no poder controlar a Leila, amenazando el sustento de Maryam, ya que saben que ella apoya a su madre enferma. Leila también teme por la seguridad de su familia.

A medida que la presión aumenta, claramente algo, o más bien, alguien, tiene que ceder. Gran parte de la película trata sobre cómo los atletas se preparan psicológicamente para competir, y vemos en varios partidos, con dramático detalle, cuánto depende de que los competidores estén "en forma", y cómo ser distraído, o en este caso, amenazado, puede robarles su enfoque.

Leila tiene que luchar contra sus oponentes, su entrenador, sus miedos y los oficiales de su país, lo que crea un drama tenso y rápido, en el que nuestra empatía por ella crece a medida que avanza la película. Maryam también está luchando en diferentes frentes, y a medida que la conocemos mejor, el entrenador que al principio parece ser un títere del régimen resulta tener más en común con Leila de lo que parece al principio.

La película se desarrolla como un thriller psicológico, pero para que una historia como esta funcione, las escenas deportivas tienen que ser convincentes, y lo son. Para aquellos que no saben mucho sobre judo, los comentarios proporcionados por los comentaristas deportivos ayudan a la audiencia a entender los matices de cada combate. La cinematografía captura cada momento meticulosamente, y el blanco y negro puro llena cada combate de hermosas imágenes.

La película es un escaparate para sus actrices principales y cada una ofrece interpretaciones brillantes. Mandi, una actriz americano-iraní, nos hace creer que Leila es tan ambiciosa que no retrocedería inmediatamente para salvar a su familia cuando están amenazados, lo cual no es poca cosa.

Amir Ebrahimi es una de las principales actrices del mundo. Ganó el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes por Holy Spider en 2022, y recibió el premio a la Mejor Actriz por Tatami en el Festival Internacional de Cine de Tokio en 2023, donde la película también ganó el Premio del Jurado Especial.

Gracias a su actuación, al final, te identificas con Maryam, aunque no sea tan fuerte como Leila. En una película con buenos y villanos claros, Maryam es el personaje más complejo, oscilando entre los dos.

La película es un logro para ambos directores. Este es el debut como directora de Ebrahimi y, dado que la mayor parte de la película está en farsi, ella claramente hizo una gran contribución a su colaboración. Nattiv tiene mucha más experiencia detrás de la cámara y dirigió Golda del año pasado, protagonizada por Helen Mirren, así como el cortometraje ganador del Oscar, Skin, y varias otras películas premiadas, tanto en Israel como en Estados Unidos, entre ellas una versión completa de Skin protagonizada por Jamie Bell, The Flood y Strangers.

Mientras algunos directores iraníes continúan trabajando en su país de origen, enfrentando todo tipo de restricciones y amenazas, o desde el extranjero, aún no ha habido una película tan emocionante que reúna apoyo para las mujeres iraníes contra la persecución del régimen. Esta conmovedora película probablemente llegará a una amplia audiencia y entretendrá a los espectadores mientras destaca la persecución que enfrentan las mujeres iraníes.

Tatami fue producida por Keshet Studios, la compañía de producción de Keshet International con sede en Los Ángeles, y New Native Pictures en colaboración con White Lodge Productions y WestEnd Films.