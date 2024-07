Ministros y diputados critican arrestos de soldados sospechosos de abusos a prisioneros terroristas

Varios ministros y Miembros de la Kneset, principalmente de la coalición, criticaron una redada realizada por la policía militar de las FDI en la base de Sde Teiman en el sur, donde arrestaron a varios reservistas acusados de abusar de un terrorista de Hamas encarcelado.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, el Miembro de la Kneset Yuli Edelstein (Likud), anunció que convocaría un "debate urgente" sobre "los arrestos de los soldados y la conducta del Fiscal General Militar y la Policía Militar".

"No daré mi apoyo a las escenas vistas hoy en la base de Sde Teiman", dijo Edelstein. Una situación en la que oficiales encapuchados de la policía militar realizan una redada en una base de las FDI no es aceptable para mí y no permitiré que vuelva a ocurrir. Nuestros soldados no son criminales y esta persecución vergonzosa de nuestros soldados no es aceptable para mí", dijo Edelstein.

Políticos israelíes critican y animan a los manifestantes

El diputado de Likud Hanoch Milvetsky abandonó el Comité de Finanzas de la Kneset en medio de una sesión de votación en protesta por la redada, y el comité se vio obligado a detener temporalmente la sesión ya que la coalición ya no contaba con mayoría. Milvetsky instó a otros miembros de la coalición a seguir su ejemplo, a lo que el diputado de Hadash Ta'al Ahmad Tibi respondió: "¿Es legítimo insertar un explosivo en el recto de una persona?" Milvetsky respondió: "Si es un Nukhba (comando de Hamás), todo es legítimo".

Palestinos detenidos en la base militar de Sde Teiman, en el norte de Israel. (credit: VIA MAARIV/SECTION 27A COPYRIGHT ACT)

Más tarde, Milvetsky añadió en un comunicado: "¡La absurda legalidad progresista que quema todo en el país debe detenerse ahora! Pido a todos mis amigos en la coalición que hagan lo que hice y detengan el acoso a los soldados de las FDI".

Otros diputados de Likud que también criticaron la conducta de la policía militar incluyeron a los diputados Dan Illouz y Nissim Vaturi.

El partido de extrema derecha Otzma Yehudit anunció poco después que sus diputados se dirigían a Sde Teiman, al igual que el diputado del Partido Sionista Religioso (RZP) Tzvi Sukkot.

Simcha Rothman, Miembro del Comité Constitucional de la Kneset, también detuvo su comité a mitad de sesión. Rothman dijo que "una y otra vez vemos una enorme desconexión entre las agencias de justicia y aplicación de la ley, que persiguen a reservistas, luchadores heroicos, que lo dejaron todo para protegernos de los terroristas de Nukhba, para quienes 'animales' es un cumplido".

Varios ministros, incluido el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich (RZP) y el Ministro de Desarrollo del Néguev y Galilea y de Resiliencia Nacional Yitzhak Wasserlauf (Otzma Yehudit), criticaron a la Fiscal General Militar General Mayor Yifat Tomer-Yerushalmi, quien es responsable de investigar a los soldados por presuntos crímenes. Smotrich exigió que ella "se mantenga alejada de los soldados de las FDI".

El partido Shas emitió un comunicado condenando la redada, argumentando que los soldados fueron arrestados como "los criminales más despreciables".

El presidente de la oposición, Avigdor Liberman, también criticó a las FDI, argumentando que la forma de tratar el asunto no era "por supuesto con una redada en una base militar y arrestando a reservistas como si fueran activistas terroristas". Liberman agregó que las FDI estaban encargadas de "monstruos" y que el gobierno era culpable por "retrasar y no construir más instalaciones carcelarias, y por no enviar un equipo profesional con entrenamiento adecuado para gestionar el evento".

Varios miembros de la Kneset de la oposición criticaron la conducta de los ministros.

El líder de la oposición, MK Yair Lapid, calificó la intrusión en Sde Teiman como "una peligrosa y vergonzosa criminalidad de los miembros de la Kneset que están debilitando y desmantelando a las FDI, debilitando y desmantelando al Estado de Israel, y perjudicando las fuentes de nuestra fortaleza".

El presidente de los Demócratas, Yair Golan, escribió: "Quien permita a los kahanistas entrar en el gobierno descubrirá lo grave del fenómeno cuando elijan rebelarse contra el ejército. Si hubo delitos cometidos por soldados que actuaron en contra de órdenes, es deber de las FDI y del Estado interrogarlos. El ejército no puede permitir fenómenos de facciones criminales haciendo lo que deseen dentro del ejército. Como de costumbre, el silencio del primer ministro habla por sí mismo", escribió Golan.

"El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y Otzma Yehudit están alentando una rebelión en el ejército, no menos", escribió el MK de los Demócratas, Gilad Kariv, en X. "De camino, están exponiendo a los soldados y comandantes de las FDI a procesos [criminales] internacionales. No están protegiendo a los soldados de las FDI, están haciendo política barata a su costa", escribió Kariv.