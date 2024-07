Acusan a soldados de reserva de abusar de un terrorista, son detenidos

Funcionarios de la división de investigación criminal llegaron el lunes a las instalaciones de Sde Teiman y detuvieron para interrogarlos a varios soldados de reserva sospechosos de haber maltratado a un terrorista detenido en las instalaciones.

El terrorista había sido trasladado al hospital herido como consecuencia de graves malos tratos. Así pues, se abrió una investigación policial por sospecha de malos tratos al detenido.

A la llegada de los investigadores, se inició un motín mientras se intentaba que algunos de los soldados sospechosos huyeran.

Al parecer, las IDF están decididas a agotar la investigación contra todos los sospechosos.

El ejército dijo: "Tras una sospecha de abuso grave de un detenido que se encontraba en el centro de detención de Sde Teiman, se abrió una investigación por parte de la policía militar por orden de la oficina del fiscal militar" Protesters wave Israeli flags outside Sde Teiman detention facility, after Israeli Military Police arrived at the site as part of an investigation into suspected abuse of a Palestinian detainee, near Beersheba in southern Israel, July 29, 2024. (credit: REUTERS/Jill Gralow)

El fiscal general dijo más tarde en respuesta al incidente: "Así como las FDI deben tener plena libertad operativa para luchar, es crucial adherirse a la conducta legal. Apoyo plenamente al Fiscal Militar General y a las autoridades policiales de las FDI y de la Policía de Israel, que actúan con profesionalidad y equidad para hacer cumplir la ley. Las fuerzas del orden tienen el deber de investigar las sospechas de delitos penales y de hacer cumplir la ley de acuerdo con los hechos y las normas jurídicas aplicables."

Los políticos reaccionan al incidente

Varios miembros de la Knesset de la coalición criticaron la redada. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa , MK Yuli Edelstein (Likud), anunció que convocaría un "debate urgente" sobre las "detenciones de soldados y la conducta del Abogado General Militar y la Policía Militar."

אירוע חריג בבסיס שדה תימן: חיילי צה "ל התעמתו עם כוח משטרה צבאית שהגיע לעכב לחקירה חיילים המעורבים בשמירה על מחבלי נוח'בה. מהומה התפתחה במקום, כמה חיילים נעצרו ואחרים נמלטו@ItayBlumental pic.twitter.com/eB1cbkxKa8 - כאן חדשות (@kann_news) 29 de julio de 2024

"No daré una mano a las escenas como las que se vieron hoy en la base de Sde Teiman", dijo Edelstein. Una situación en la que policías militares enmascarados llevan a cabo una incursión en una base de las FDI no es aceptable para mí, y no permitiré que vuelva a ocurrir. Nuestros soldados no son criminales, y esta vergonzosa persecución de nuestros soldados es inaceptable para mí", dijo Edelstein.

Likud MK Hanoch Milvetsky abandonó el Comité de Finanzas de la Knesset en medio de una sesión de votación en protesta por la redada, y el comité se vio obligado a interrumpir la sesión, ya que la coalición ya no gozaba de mayoría.

"¡El absurdo legal progresivo que quema todo en el país debe parar ahora! Pido a todos mis amigos de la coalición que hagan como yo y pongan fin al acoso a los soldados de las FDI", dijo Milvetsky.

El partido de extrema derecha Otzma Yehudit anunció poco después que sus MK se dirigían a Sde Teiman, al igual que el MK del Partido Sionista Religioso Tzvi Sukkot.