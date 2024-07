Descubre la moda del Medio Oriente en la nueva exhibición de MUZA: elegancia y tradición

Los diseños de la emblemática casa de moda israelí Maskit supusieron una nueva interpretación de la indumentaria tradicional de Medio Oriente que se convirtió en glamour de alta costura que definió el estilo israelí, y la marca es el tema de una exposición en MUZA, Museo de Eretz Israel en Tel Aviv, que se inauguró el 29 de julio.

Permanecerá abierta hasta mediados de diciembre.

La exposición, titulada Maskit 10/30/70, explora la fundación de Maskit en 1954 como parte de una empresa gubernamental que animaba a los nuevos inmigrantes de Oriente Próximo y el norte de África a crear artesanía que formara parte de la cultura en la que se habían criado.

Estas artesanías y tejidos, incluida la ropa, se hicieron enormemente populares, y no sólo en Israel, ya que diseñadores como Yves Saint Laurent y otras casas de moda internacionales utilizaron tejidos de Maskit y se inspiraron en prendas de Maskit. Recientemente, Sarah Jessica Parker lució un caftán de Maskit en la serie And Just Like That en 2021.

Las creaciones de Maskit se vendían en una serie de boutiques por todo Israel. Estas tiendas cerraron sus puertas hace 30 años, y Maskit resurgió como marca privada de alta costura en 2014. Ruth Dayan, wife of former minister Moshe Dayan, passed away age 103, February 5, 2021 (credit: TOMER NEUBERG/FLASH90)

A estos tres hitos -la fundación, el cierre y el resurgimiento- se refiere el 30/10/70 del título de la exposición. Según la página web del museo, "[estos hitos] enmarcan la historia de la casa de modas Maskit: su fidelidad a un aspecto original israelí como principio organizador; los cambios estilísticos influidos por las circunstancias geopolíticas no menos que por las tendencias mundiales de la moda; la impresionante reputación y prestigio que adquirió con el tiempo; la inclusión de diversos diseñadores, artistas y grupos étnicos en los procesos de trabajo; y su renovada actividad en la última década"."

Maskit fue fundada por la esposa del ministro de Defensa israelí

Maskit fue fundada por Ruth Dayan, esposa del ministro de Defensa Moshe Dayan. Ella trabajaba a finales de los años 40 con nuevos inmigrantes en los campos de inmigrantes del Corredor de Jerusalén y se fijó y admiró en la habilidad con que las mujeres creaban ropa y artesanía. Fundó un proyecto que les ayudaría a utilizar su talento para mantener a sus familias y expresarse, que se convirtió en Maskit.

La exposición incluirá tejidos y prendas de vestir, entre ellas artículos tan emblemáticos como el "Abrigo del Desierto", el "Vestido Ein Gedi" y la "Camisa Kinneret", que fueron algunos de los diseños más famosos de la marca, así como interpretaciones contemporáneas del look Maskit. También se exponen objetos de artesanía, alfombras y joyas, junto con documentos, fotografías y raras imágenes de archivo.

La exposición fue comisariada por Shachar Atwan, y la comisaria asociada fue Yelena Elgart-Sharon.

Para más información: https://www.eretzmuseum.org.il