¿Es Israel demasiado pasivo al esperar la respuesta iraní? - comentarios

Uno de los períodos más tensos en la historia de Israel fue las tres semanas previas a la Guerra de los Seis Días en 1967, un período conocido como el "período de espera" o tekufat hahamtana.

Fue un período de ansiedad, incertidumbre y preparación dentro de Israel mientras el país enfrentaba la amenaza inminente de una guerra regional total. Egipto había cerrado el Estrecho de Tirán, un acto de guerra, y la retórica de las tierras árabes era escalofriante.

Con solo 19 años y aislado internacionalmente, existía una preocupación genuina de que el país no pudiera sobrevivir. La ansiedad era palpable, con fosas comunes siendo excavadas en parques como una precaución sombría.

Este período lleno de ansiedad terminó el 5 de junio de 1967, cuando Israel anticipó a sus enemigos, destruyendo la Fuerza Aérea Egipcia en tierra en cuestión de horas y cambiando el curso de la historia.

Ese período viene a la mente hoy en día, ya que el país está nuevamente sumido en la aprensión, esperando una respuesta de Irán y Hezbollah, ya sea juntos, por separado, o con otros actores no estatales en el "eje de resistencia", a los recientes asesinatos de alto perfil del Jefe de Estado Mayor de Hezbollah, Fuad Shukr en Beirut, y del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán.

Una valla publicitaria anti-israelí se ve junto a la bandera iraní durante una celebración tras el ataque de la IRGC a Israel, en Teherán, Irán, 15 de abril de 2024. (credit: Majid Asgaripour/WANA/via Reuters)

Sería erróneo decir que el país está en pánico, definitivamente no lo está. Las ventas rápidas de generadores para el hogar, agua embotellada, atún enlatado y salchichón son signos de preparación, no de pánico.

El pánico se manifiesta en personas que claman por salir del país, se niegan a abandonar sus hogares o ven cómo la vida diaria se detiene. Eso no es lo que está experimentando Israel.

Sin embargo, está experimentando ansiedad. ¿Y quién podría culparlo? Con los líderes de Hezbollah e Irán amenazando con represalias y los medios llenos de especulaciones interminables sobre qué tipo de represalias esperar y cuándo, es comprensible el nerviosismo.

La pregunta, sin embargo, es si se está sintiendo una ansiedad similar en Beirut y Teherán. ¿Están también almacenando atún, agua embotellada y salami? ¿Se preguntan cuándo golpeará Israel, cómo y desde qué dirección?

Si no es así, ¿por qué no?

Algo en la situación actual no parece correcto. Dos archi-terroristas son eliminados, uno en Beirut con una recompensa emitida por EE. UU. en su cabeza, el otro en Teherán sin que Israel siquiera reclame la responsabilidad, sin embargo, Israel es quien adopta una postura defensiva, lo que se llama en hebreo, konnenut sfiga, preparándose para un ataque.

En lugar de que Israel esté en una postura defensiva por eliminar a los terroristas, Beirut y Teherán deberían ser los preocupados, ya que los albergaron.

Incluso más que este período recuerde a la tekufat hahamtana, recuerda al principio de abril después de que Israel matara al comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Mohammad Reza Zahedi en Damasco, cuando Israel se preparó para una respuesta iraní que llegó en forma de más de 300 drones, misiles de crucero y balísticos disparados al país.

Ver a los presentadores de televisión anunciar en una noche de sábado a mediados de abril cuando se esperaba la llegada de drones, misiles y cohetes era como monitorear la pantalla de llegadas del aeropuerto Ben-Gurion. Era una sensación extraña: veías una bala dirigirse hacia ti y solo rezabas para que las defensas del país funcionaran y la bala fuera interceptada o fallara su objetivo. En otras palabras, alguien intentaba matarte, y solo rezabas para que no tuvieran éxito.

Un problema con la situación actual es que genera una sensación de impotencia entre la población: esperando a que caiga la segunda bomba, esperando lo inevitable.

Pero Israel está lejos de ser impotente. En lugar de solo esperar a ver qué sucede, o cuántas personas son asesinadas, antes de responder, ya debería estar proyectando su poder. Si no quiere empeorar la situación o está siendo detenido por Estados Unidos para tomar medidas más drásticas, al menos debería dejar claro que cualquier tipo de ataque será respondido con fuerza inmediata y abrumadora. La planificación de una respuesta así, como seguramente ya está sucediendo, debería estar en marcha.

En esta ocasión, las amenazas deben estar respaldadas por una acción inmediata, no, como ha sido el caso hasta ahora, con retórica vacía del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, el Ministro de Defensa Yoav Gallant o el Jefe de Estado Mayor Herzi Halevi sobre "enviar a Líbano de vuelta a la Edad de Piedra" - amenazas emitidas tan a menudo que es dudoso que alguien las tome en serio. Esta vez, la respuesta debe ser inmediata y devastadora.

PROYECTAR PODER también es crucial para la moral del país. Israel no es indefenso. Tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. La población necesita que se le recuerde esto y verlo para mantener su bienestar psicológico. Sentirse impotente es perjudicial y adoptar una postura defensiva ante las amenazas de Irán y Hezbolá mina la moral.

El golpe a Shukr solo vino después de que 12 niños y jóvenes fueran asesinados por los cohetes lanzados por Hezbolá en Majdal Shams. Solo después de esta atrocidad fue asesinado Shukr, y eso refuerza un mal patrón: si un ataque es "exitoso" y causa bajas, Israel responde; si no, lo dejará pasar.

Este enfoque es defectuoso. Si Israel hubiera actuado para destruir las capacidades de Hamas después de que la organización terrorista lanzara innumerables ataques con cohetes desde 2001, en lugar de esperar a un evento con muchas víctimas antes de responder, la situación actual podría haber sido bastante diferente.

¿Por qué estamos a la defensiva?

Es un error que el país esté en esta postura defensiva. Envía el mensaje equivocado a los enemigos de Israel y a su propio pueblo.

Dicho esto, hay similitudes y diferencias entre el actual período de espera y el que precedió a la Guerra de los Seis Días.

En primer lugar, en 1967, había dudas sobre si el ejército israelí podría resistir un ataque coordinado de los estados árabes vecinos. Hoy, si bien hay preocupación por posibles daños, hay mayor confianza en la capacidad del ejército para manejar la amenaza.

Las capacidades militares de Israel eran más limitadas en 1967; hoy en día, tiene una fuerza mucho más poderosa y el sistema de defensa de misiles más formidable del mundo.

En segundo lugar, en 1967, Israel se sentía completamente aislado en el mundo, especialmente después de que Egipto exigiera la retirada de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU del Sinaí, a lo que la ONU accedió. También había escepticismo sobre el nivel de apoyo que Israel podía esperar del mundo.

Hoy, Estados Unidos ha enviado buques de guerra a la región para ayudar a Israel a combatir drones, cohetes y misiles en el cielo, como lo hizo en abril. Además, hay coordinación con una alianza de defensa regional establecida después de los Acuerdos de Abraham bajo el liderazgo del Comando Central del Ejército de los Estados Unidos (CENTCOM). Esto representa una importante alianza regional.

Finalmente, hay una diferencia significativa en la naturaleza de la amenaza existencial que enfrenta Israel ahora en comparación con 1967.

En ese entonces, existía un temor genuino de que una guerra pudiera llevar a la destrucción de Israel, que los ejércitos enemigos invadieran, conquistaran y erradicaran el estado judío. Hoy en día, si bien Israel todavía se percibe a sí mismo como involucrado en una batalla existencial, la inmediatez y la naturaleza de la amenaza han cambiado.

La preocupación actual no es que un ataque inmediato de Irán, Hezbolá y sus aliados destruyan por completo el estado, al menos no hasta que Irán obtenga capacidades nucleares. En cambio, el miedo se centra en el potencial de una guerra prolongada de desgaste si Israel no logra derrotar o disuadir decisivamente a sus enemigos ahora. Tal guerra podría desgastar gradualmente al país, haciendo la vida cada vez más difícil para sus ciudadanos, destruyendo la economía y amenazando la viabilidad a largo plazo de Israel.

Esta amenaza persistente, también existencial, exige medidas proactivas. Israel no puede permitirse esperar pasivamente los ataques. El país debe tomar medidas preventivas o responder de manera rápida y decisiva para asegurar su futuro y supervivencia.