Juegos Olímpicos de París 2024: Israel enfrenta triunfos y derrotas deportivas

Los olímpicos israelíes volvieron a la acción el lunes en el judo, en la piscina y en el mar, con resultados dispares en todas las disciplinas.

En Tahití, Anat Lelior pasó a la tercera ronda del surf femenino tras derrotar a la española Janire González Etxabarri por 11.00 a 2.80 en su enfrentamiento de segunda ronda. Lelior se enfrentará ahora a Tyler Wright, de Australia, que no solo es bicampeón del mundo en 2016 y 2017, sino que también terminó por delante de Lelior en la primera ronda.

En el tatami de judo, los israelíes tuvieron otro día decepcionante, ya que Tohar Butbul y Timna Nelson Levy fueron eliminados a las primeras de cambio en sus respectivas competiciones.

En la categoría masculina de -73 kg, Butbol pasó automáticamente a octavos de final después de que su oponente, el argelino Redouane Messaoud Dris, fuera descalificado por no presentarse al pesaje, lo que provocó la ira del Comité Olímpico Israelí. ISRAELI MOUNTAIN BIKER Tomer Zaltsman. (credit: REUTERS)

Sin embargo, a pesar del pase de ronda, Butbul no pudo aprovechar la situación al caer ante el campeón del mundo Hidayat Heydarov, de Azerbaiyán, tras recibir tres tarjetas amarillas, la tercera en la puntuación de oro.

Nelson Levy, en la categoría femenina de -57 kg, derrotó a la eslovena Kaja Kajzer en octavos de final, pero se quedó a las puertas de la medalla de oro ante la campeona del mundo, la surcoreana Mimi Huh, tras recibir tres tarjetas amarillas.

"Puse todo mi corazón, pero no fue suficiente", declaró Nelson Levy. "Tengo el corazón roto, no se puede volver atrás en el tiempo. Siento que puedo ganarles a todos, probablemente hoy no era mi día aunque me sentía increíble. El equipo me ha preparado muy bien, ha sido increíble. Llevo toda la vida preparándome para esto. Necesito más tiempo para digerirlo. En un día cualquiera, cualquiera de los judokas puede estar en el podio. Sé de todo corazón que puedo ganar a todos, pero hoy las cosas no han salido".

Nelson Levy también habló de la situación en su país.

"Sólo puedo decir una cosa: en estos días en los que el país atraviesa tantas dificultades, yo, junto con toda la delegación, queremos dar un poco de consuelo, una pequeña sonrisa en nuestros corazones. Aunque mi pérdida es dolorosa y este deporte es cruel, el pueblo de Israel está atravesando momentos muy duros. Hay que tomar las cosas en proporción con esta dolorosa pérdida. Siento no haber podido subir hoy al podio. Sé cuánto me quieren y cuánto deseaban esto para mí".

Los ex campeones del mundo Sagi Muki y Gili Sharir competirán en judo el martes.

Israel da la campanada pero no avanza

En la piscina, Anastasia Gorbenko terminó en 10ª posición en las semifinales de los 400m Individual Medley femenino y no pasó a la final en lo que se consideraba una de las especialidades de la israelí. El domingo, Gorbenko había pasado a las semifinales de los 100m braza femeninos con un tiempo de 1:06.22, pero decidió no participar en la siguiente ronda para conservar energía para los 400m IM, lo que desafortunadamente no ayudó a su actuación.

"Me sentí bastante bien", empezó Gorbenko tras no pasar a la final. "Últimamente hemos estado trabajando la espalda para que pueda mantener una velocidad más rápida con menos potencia, y lo pagué en los 200 metros finales. Los primeros 200m me quitaron mucha más potencia. He nadado al lado de Summer McIntosh [una de las favoritas], estoy sorprendida. A mitad de temporada puedo hacerlo por la mañana muy fácilmente, he dado todo lo que tenía.

"Todavía estoy intentando digerir lo que ha pasado. Estoy muy decepcionado. He trabajado muy duro sobre todo para este evento. Mis padres han venido a verme. Sé que no están decepcionados y que están aquí por mí, pero a mí personalmente me decepciona. Todavía estoy tratando de digerirlo y luego me prepararé para mis próximos eventos. Me duele tanto física como mentalmente. Veré lo que puedo hacer, ya que mi próxima carrera son los 200 metros espalda".

También en la piscina, en los 100 metros espalda femeninos, Aviv Barzelay terminó primera en su eliminatoria con un tiempo de 1:02.30, pero acabó 25ª y no pasó a semifinales. El martes entrarán en acción Tomer Frankel y el equipo masculino de 4x200 metros estilo libre.En gimnasia artística femenina, Lihie Raz terminó la ronda de clasificación preliminar en 16ª posición con una puntuación de 51,632 en sus resultados totales, que incluyen el ejercicio de suelo, la bóveda, la viga de equilibrio y las barras asimétricas, pero no pudo pasar a la final al terminar 25ª en la general, a un solo puesto.

Tomer Zaltsman, que competía en sus primeros Juegos, terminó 29º en la prueba masculina de ciclismo de montaña a campo traviesa.

El martes, la selección nacional de fútbol sub-23 de Israel jugará contra Japón por una oportunidad de superar las fases de agarre, pero necesitará algo de ayuda e incluso con una victoria tendrá que depender de un resultado favorable en el partido entre Paraguay y Mali.

"Hemos superado el último partido y ahora nos enfrentamos a Japón", dijo el seleccionador Guy Luzon. "Tomaremos las cosas buenas y las cosas malas y mejoraremos. ¿Qué más quería ver en ese partido? Concentración durante los 90 minutos. Estuvimos ahí en la segunda parte, y para ganar a Japón tendremos que estar ahí durante todo el partido, esto es en realidad lo principal que tenemos que mejorar"

"Japón es un equipo excelente, campeón de Asia, un equipo que ha sumado los seis puntos, entre los pocos del torneo, muy bueno con el balón, bueno sin el balón, no tiene muchos puntos débiles. Pero tendremos que aprovechar esos pocos puntos débiles. Por mi experiencia con jugadores japoneses cuando entrenaba en Bélgica, no hay diferencia entre un partido de verdad y un entrenamiento, y siempre entran igual".