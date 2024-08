Netanyahu busca avanzar un acuerdo con Arabia Saudita, dicen fuentes

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu sigue comprometido con un acuerdo de normalización con Arabia Saudita, según una fuente diplomática citada por The Jerusalem Post.

"Netanyahu está interesado en avanzar en el acuerdo con Arabia Saudita, tan pronto como sea posible", dijo la fuente.

La fuente habló después de que N12 informara que Netanyahu había decidido posponer un acuerdo de normalización con Arabia Saudita hasta después de las elecciones en Estados Unidos en noviembre. La Oficina del Primer Ministro no tuvo una respuesta inmediata al informe.

I don’t believe this is true; nor do I believe the report that @JoeBiden has decided not to pursue #Saudi-#Israel normalization either. The two old warriors - @POTUS and @netanyahu - seem to be playing a game of chicken. Biden lets it leak that he has taken the Saudi deal off…