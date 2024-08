Cineastas israelíes revelan historias de sobrevivientes del 7 de octubre

Tras la masacre del 7 de octubre y el estallido de la guerra, los israelíes han escuchado historias verdaderas de tragedia, maldad, heroísmo y triunfo casi demasiado intensas para ser creídas, y los cineastas están luchando por cómo retratarlas en pantalla.

Mientras que tomó décadas para que se hicieran películas de alto perfil sobre la Guerra del Yom Kippur y otros conflictos israelíes, los cineastas de hoy trabajan a toda velocidad para hacer películas sobre la guerra actual. El hecho de que esta sea posiblemente la más documentada en la historia humana alimenta la urgencia, ya que tantas historias e imágenes de la guerra son inmediatamente accesibles.

En el pasado, solo unos pocos corresponsales de guerra llegaban a las líneas del frente una vez que comenzaba la guerra, y las primeras horas o días de la guerra solían perderse en la historia, a excepción de algunas fotos. Pero como sabemos muy bien, los terroristas de Hamas (y los gazatíes que los acompañaban) filmaron los asesinatos, secuestros y otros crímenes que cometieron y los transmitieron inmediatamente en las redes sociales, y muchas víctimas también dejaron grabaciones de video y audio para documentar sus penurias (y a menudo sus asesinatos), que algunas de sus familias han compartido.

Varios documentales ya han sido lanzados, y We Will Dance Again, una película de Yariv Mozer sobre la masacre en el Festival de Música Nova, abrirá el Festival de Texto Docu en la Biblioteca Nacional de Israel el 18 de agosto y luego se mostrará en Hot y en el extranjero.

Los periodistas de la televisión han realizado muchos reportajes en profundidad sobre la guerra, algunos de los cuales, como el extraordinario documental de Ben Shani, Table for Eight (también conocido como Abigail), sobre la liberada rehén Abigail Mor Idan y su familia, que fue un segmento en el programa de revista informativa israelí, Uvda (Hecho), funciona tan bien como una película independiente que ha sido proyectada en festivales de cine en el extranjero.

TODOS LOS DIRECTORES que hablaron sobre este tema estuvieron de acuerdo en que hacer una película sobre la guerra y la masacre no era una decisión que debía tomarse a la ligera. Un director, que prefirió no dar su nombre, dijo: "No quieres ofender a los sobrevivientes. En un drama, podrías mostrar a las víctimas con defectos y problemas, lo cual es normal para una película dramática, pero en este caso, no quieres herir los sentimientos de nadie".

Otros se preocupaban de que, en el transcurso de su investigación, entrevistarían a sobrevivientes y les darían esperanza de que sus historias serían contadas, solo para decepcionarlos después si la película no recibía financiamiento, algo que no logran muchos filmes.

"Muchos proyectos entran en desarrollo y luego no se realizan", dijo un experimentado guionista. "Normalmente, simplemente dices, 'Así es como van las cosas'. Pero con estas personas y este tema, no quieres decepcionar a nadie. Pero podrías hacerlo".

Películas sobre la guerra

Dos cineastas ya han completado películas sobre la guerra. Una de ellas es "Of Dogs and Men" de Dani Rosenberg, la historia ligeramente ficcionalizada de una niña buscando a su perro en el Kibbutz Nir Oz después de la masacre, que tendrá su estreno mundial en el próximo Festival Internacional de Cine de Venecia. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La película previa de Rosenberg, "The Vanishing Soldier", que aún no ha sido lanzada, ha tenido una historia curiosa. Realizada antes de que comenzara la guerra, ganó el premio a la Mejor Película Israelí en el Festival Internacional de Cine de Haifa el 4 de octubre. Narra la historia de un joven soldado (Ido Tako) que lucha en una guerra en Gaza, desertando inesperadamente de su unidad y huyendo a Tel Aviv, donde se esconde, y sus superiores asumen que ha sido tomado como rehén.

La apertura (filmada en Zikim) donde él deja Gaza parece sacada de las noticias, pero no está claro cuán receptivo estaría el público a lo largo de la película, donde permite que el país se preocupe creyendo que está retenido por Hamas mientras se relaja en la playa y con una novia. La película, que ha sido bien recibida en el extranjero como una película antibélica, actualmente no tiene fecha de estreno en Israel.

El DIRECTOR VETERANO Haim Bouzaglo comenzó a trabajar en su película ahora completada Red Flower, apenas semanas después del 7 de octubre. "Mi camarógrafo y yo teníamos un presentimiento en el fondo de nuestras tripas de que simplemente no podíamos quedarnos en casa; teníamos que salir y empezar a filmar", dijo.

Anteriormente había realizado una película, Roses Gate, sobre una pareja mayor, interpretada por Albert Ilouz y Annette Cohen, que vivía frente a la estación de policía en Sderot (que fue invadida por terroristas el 7 de octubre y donde muchas personas murieron) y decidió regresar con su camarógrafo y los actores para filmar una nueva historia.

Él la describe como una especie de docudrama, que muestra 25 horas durante las cuales no pueden salir de su casa, mientras observan los eventos en la estación de policía y esperan noticias sobre su hijo, que está en el Festival de Música Nova, y su sobrina, una policía de frontera en el sur. Los eventos de la guerra se entrelazan con su drama personal.

Entre los directores con proyectos en desarrollo se encuentra uno de los principales cineastas de Israel, Ari Folman, quien fue nominado a un Oscar por el documental animado Vals con Bashir. En su nueva película, The Thousand Yard Stare, al parecer regresará a sus raíces de acción en vivo después de haber realizado varias películas animadas, siendo Where is Anne Frank la más reciente.

The Thousand Yard Stare cuenta la historia de Shai, un piloto de mensajería retirado de las FDI de 72 años, que se embarca en la mañana del 7 de octubre para rescatar a su hija de un kibutz cerca de la frontera de Gaza. Esta aterradora experiencia hace que vuelvan a su mente recuerdos reprimidos de la Guerra de Yom Kipur, cuando, como joven soldado, no logró rescatar a su hermano mayor. La película se centrará en su esperanza de que si tiene éxito el 7 de octubre, sanará sus viejas heridas.

Otra de las directoras más aclamadas de Israel, Talya Lavie, quien realizó la querida película Zero Motivation, que trataba sobre aburridas soldados femeninas en una base en el Néguev, se está volcando a los eventos del 7 de octubre para su nueva película, Seven Eyes. Irónicamente, también trata sobre soldados femeninas en el sur, pero esta vez contará la trágica historia del heroísmo de las soldados observadoras de fronteras en el puesto de Nahal Oz, 15 de las cuales fueron asesinadas el 7 de octubre y siete fueron tomadas como rehenes. Noa Aharoni, en su potente documental para Kan 11, Eyes Wide Open, analizó esta historia desde el punto de vista de las familias de las secuestradas y asesinadas, quienes tienen que vivir con el hecho de que el ejército no tomó en serio las advertencias de sus hijas.

AYELET MENAHEMI y Eleanor Sela colaboraron previamente en Seven Blessings, ganadora del Premio Ophir del año pasado, la cual fue dirigida por Menahemi con Sela coescribiendo el guion y actuando en ella. Ahora se están enfocando en un guion sobre las tripulaciones de tanques exclusivamente femeninas que combatieron terroristas cerca de los kibutz Sufa y Holit el 7 de octubre.

Una de las historias más triunfantes de la guerra, estas luchadoras femeninas de las FDI hicieron historia mientras salvaban vidas. Sela y Menahemi, quienes anunciaron este proyecto en diciembre, se mostraron reacias a hablar al respecto en detalle, pero dijeron que estaban trabajando arduamente en investigar y desarrollar el guion. Sela mencionó que era un proyecto emocionante en el que trabajar y que era posible que algunas de las soldados participaran en la película.

Ya está en desarrollo una serie de antología sobre el 7 de octubre, que contará historias sobre voluntarios de Hatzalah que se dirigieron al sur lo más rápido que pudieron y salvaron vidas con su ambulancia; una mujer cuyo esposo murió al saltar sobre una granada para salvarla a ella y a sus hijos; dos mejores amigas que se escondieron en el Festival Nova y sobrevivieron; y un ciclista del kibutz Be'eri que fue rescatado por un beduino.

Entre los actores israelíes que participarán se encuentran Naomi Levov, Yuval Semo, Swell Ariel Or y Noa Keidar. Los creadores incluyen a Chaya Amor, Oded Davidoff y Daniel Finkelman.

Algunos directores expresaron su preocupación de que las películas sobre la guerra puedan verse afectadas por las reformas propuestas por el ministro de Cultura y Deporte, Miki Zohar, quien quiere cambiar los criterios para otorgar financiamiento gubernamental a películas que favorezcan aquellas con mayor probabilidad de éxito comercial, como comedias al estilo de "Saving Shuli". Según uno de los directores, "Muchos israelíes encontrarán estas películas [sobre la guerra] demasiado perturbadoras, pero deberían realizarse. La pregunta es si el gobierno las apoyará y cuánto lo hará".