Policía de Netanya arresta a sospechoso de agresión sexual tras intensa búsqueda

La policía de Netanya arrestó a un hombre por sospecha de agresión sexual violenta después de realizar búsquedas exhaustivas el lunes, informó la Policía de Israel.

Según el informe, la víctima caminaba por la calle en el sur de la ciudad cuando un automóvil se detuvo junto a ella. El sospechoso presuntamente salió del vehículo e intentó forzarla a subir al auto mientras le realizaba un acto indecente.

Tras la lucha, después de que transeúntes se involucraron en el incidente, la víctima logró escapar del área y denunció la agresión a la policía.

Al recibir el informe, la Policía de Netanya comenzó de inmediato la búsqueda del sospechoso.

La caza comienza

Después de que se realizaran "operaciones de investigación aceleradas" en la ciudad, la policía logró identificar al sospechoso y arrestarlo en su hogar.

Experiencias traumáticas como los accidentes de tráfico, la violencia y las agresiones sexuales son algunas de las muchas causas posibles del TEPT (Ilustrativo). (credit: PIXABAY)

Tras una investigación en la estación de policía de Netanya, el sospechoso, un residente de 32 años de la ciudad, fue encarcelado.

Al final de la audiencia judicial, su detención fue extendida a petición de la policía hasta el domingo.

Durante la misma semana, la policía informó sobre otro incidente similar.

La policía de Netanya arrestó a un sospechoso por presuntamente agredir y secuestrar a otra persona con la que había tenido contacto previamente.

Según la policía, se sospechaba que el trasfondo era un conflicto entre las partes.