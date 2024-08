Amenazas de muerte: Israelíes reciben mensajes inquietantes

Se enviaron mensajes de texto a israelíes con sus nombres y direcciones con un mensaje amenazante: "Serás enterrado la próxima semana", confirmó la policía el sábado.

La policía dijo que "estos son mensajes falsos, que solo tienen el propósito de incitar pánico en el público durante tiempos de guerra". La policía, el Ministerio de Comunicaciones y la Sede Nacional de Ciberseguridad bloquearon las cuentas que enviaron los textos y lanzaron una investigación para descubrir quién estaba detrás del envío de los mensajes.

"Hacemos un llamado al público para que no responda a estos mensajes, los ignore y, si es posible, bloquee el número desde el cual se envió el mensaje", citó Ynet a la policía. "Una cadena de mensajes de este tipo constituye un delito penal punible con prisión. Nos ocuparemos de cualquier persona que participe en una actividad incitante o siembre pánico en el público durante la guerra".

Un individuo que recibió uno de estos mensajes le dijo a Ynet que "se sorprendió. Miré de nuevo y no podía creer o entender lo que estaba leyendo", dijo. "No conozco a nadie que me odie, nunca he encontrado algo así. Tengo 67 años, trabajo, tengo una familia, soy una mujer normal, y estoy en shock. Tengo miedo de que estos sean amenazas enviadas como parte de la amenaza nacional que estamos enfrentando ahora. Es realmente impulsado por la ansiedad."

No es la primera vez que los israelíes reciben mensajes de texto amenazantes anónimos

Otro informe de Ynet del mes pasado vio a docenas de israelíes que trabajan en medios recibiendo llamadas de un grupo que se identifica como "Anónimo por la Justicia" y habla con acentos persas marcados.

WhatsApp (credit: REUTERS)

Desde entonces, también se han enviado mensajes de WhatsApp y Telegram a las mismas personas. "Hemos hackeado el Ministerio de Defensa de Israel y publicado algunos de sus documentos más secretos", citó Ynet al grupo. "Envíen nuestro mensaje a sus funcionarios gubernamentales: 'Si no detienen la guerra y el asesinato de niños palestinos oprimidos, enfrentarán tiempos peligrosos'. Tomen nuestra advertencia en serio. No estamos bromeando con nadie."

Una portavoz de la Policía dijo "En las últimas horas hemos sido testigos de informes sobre muchos ciudadanos que reciben mensajes como se detalla en la foto. Estos son mensajes falsos destinados a causar pánico en el público durante tiempos de guerra.

"La policía y la Sede Nacional de Ciberseguridad se encargan de localizar y bloquear la fuente de los mensajes. Pedimos al público que no responda a estos mensajes, que los ignore como estaba previsto y, si es posible, que bloquee el número desde el cual se envió el mensaje.

"La Policía de Israel utilizará todas las herramientas a su disposición para hacer cumplir la ley que prohíbe la distribución y encadenamiento de mensajes de este tipo, que constituyen un delito penal, punible con prisión, y se ocupará de cualquier parte que participe en actividades incitadoras o que siembre el pánico en el público durante tiempos de guerra."