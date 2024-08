Encuesta: 46% de israelíes temen una guerra civil interna

Los israelíes están casi igualmente divididos sobre la posibilidad de una guerra civil: el 46% la temen, mientras que el 48% no lo hace, según una encuesta de N12 Ulpan Shishi realizada por Meno Geva. El 6% restante no estaba seguro.

La encuesta se llevó a cabo antes de Tisha Be'Av, el día que conmemora la destrucción de los templos judíos debido a luchas y divisiones internas.

El Ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, encabezó la encuesta como la figura pública más divisoria, con un 70%, mientras que solo el 19% lo ve como un unificador. Le siguen de cerca otros tres miembros de la coalición: la Ministra de Transporte Miri Regev, el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y la franca diputada Tali Gotliv.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu es considerado divisivo por el 62% y unificador por el 30%. Incluso entre sus seguidores, el 30% lo considera divisivo, mientras que un sorprendente 93% de sus oponentes así lo creen.

Otros personajes divisivos:

Después de Netanyahu vienen Dudi Amsalem, Orit Struk, Simcha Rothman y el líder de Shas, Arye Deri. Avigdor Lieberman, con el 55% considerándolo como un divisor, encabeza la lista de la oposición.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llega a la reunión de su facción del partido Likud en la Knesset, el parlamento de Israel, en Jerusalén el 20 de mayo de 2024. (credit: REUTERS/ Ronen Zvulun)

El Ministro de Justicia Yariv Levin, un defensor clave de la reforma judicial, cuenta con un 54%, seguido por el líder de la oposición Yair Lapid de Yesh Atid, con un 53%. Solo el 36% lo considera un unificador.

También incluidos en este grupo están Yair Golan, el jefe de los Demócratas, el partido de la fusión Labor-Meretz y los líderes de las facciones haredíes, Yitzhak Goldknopf y Moshe Gafni.

La lista de unificadores es, desafortunadamente, mucho más corta. Entre los políticos encuestados, solo cinco son considerados más como unificadores que como divisores. El presidente Isaac Herzog lidera, seguido por el ex primer ministro Naftali Bennett con un 52% de los encuestados, en comparación con el 28% que lo ve como divisivo.

También en la lista de unificadores con más del 50% están Benny Gantz, Gadi Eisenkot del Partido de Unidad Nacional y el Ministro de Defensa Yoav Gallant.

Los datos se recopilaron el jueves a partir de una muestra representativa de 510 adultos.