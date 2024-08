Solidaridad en la Carrera Crepuscular SHEKEL: Corriendo por la libertad de los rehenes

El 16 de julio, los participantes en la carrera crepuscular de SHEKEL por los rehenes salieron de la Primera Estación para sensibilizar a la opinión pública sobre la difícil situación de los que siguen retenidos en Gaza.

Sesenta de los participantes pertenecían a SHEKEL, una organización que presta servicios residenciales, de ocio y ocupacionales a israelíes con necesidades especiales. Otros 60 eran jerosolimitanos del público en general, así como familiares de varios rehenes.

Los 120 corredores llevaban camisetas con las fotos de cada uno de los rehenes. Corriendo en tres categorías - 5 km, 2,5 km y 1,2 km. - personas de todas las capacidades participaron en la carrera para compartir su profunda preocupación y solidaridad con los rehenes de Israel.

Entre los corredores se encontraban Ruth y Tehila Magel, tía y prima del rehén estadounidense-israelí Omer Neutra, capturado cerca del kibutz Nir Oz.

Tras llegar a la meta, los corredores fueron dirigidos por el cantante Meir Ben Dror en una emotiva canción de apoyo a los rehenes. Jon Polin, padre de Hersh Goldberg-Polin, de 23 años, herido y secuestrado en el festival Supernova el 7 de octubre, se dirigió a los corredores expresando su agradecimiento. RUTH AND Tehila Magel, aunt and cousin of hostage Omer Neutra. (credit: SHEKEL)

"No puedo decir una mentira", dijo Polin. "Estoy muy cansado después de 284 días. Pero decidí venir esta noche para fortalecerme, y ya he recibido muchas palabras de aliento y cálidos abrazos de apoyo. Claramente, estamos atravesando un periodo que es inimaginablemente terrible, difícil y desafiante.

"Lo único que ha salido positivamente de esto es el apoyo fortalecedor, la solidaridad y las bendiciones que recibimos constantemente del pueblo de Israel - de ustedes. Así que, por favor, continúen haciendo todo lo que están haciendo para apoyar a los rehenes. Juntos, esperamos ver regresar pronto a los 120."

Shira Mor, hermana de Eitan Mor, también secuestrado en Supernova, acababa de empezar su Servicio Nacional en SHEKEL cuando su hermano fue cruelmente capturado. "Eitan es mi hermano mayor, el mayor de ocho hermanos. Le adoro. Cautiva a todo el mundo con su sonrisa, su generosidad y su total bondad. Quiero que sepan que Eitan es un héroe increíble.

"El 7 de octubre trabajaba como guardia de seguridad en Nova. Tuvo muchas oportunidades de escapar, pero decidió quedarse y, junto con otros guardias de seguridad, ayudó a sacar a 50 personas, al tiempo que atendía a los heridos y salvaba vidas. Podía haberse salvado a sí mismo, pero en lugar de eso sólo pensó en los que le rodeaban. Le echamos mucho de menos", dijo.

Ya'ara, que vive de forma independiente con su marido en una vivienda subvencionada por SHEKEL, explicó por qué decidió unirse a la carrera: "Siento que estoy haciendo algo muy pequeño pero muy significativo por los rehenes", dijo. "Espero y rezo para que vuelvan a casa sanos y salvos".

Según Netta Roichman, coordinadora de SHEKEL y organizadora del evento, quedarse al margen no era una opción.

Hacer todo lo posible para ayudar

"Con los rehenes aún cautivos en Gaza, sabíamos que teníamos que hacer algo para ayudar. Decidimos correr juntos como símbolo de 'elegir la vida', un símbolo de romper fronteras y límites, incluidos los de la discapacidad".

"Un rehén es catastrófico, 120 es insondable", dijo Clara Feldman, presidenta de SHEKEL - Inclusión de Personas con Discapacidad. "En estos momentos, toda la nación está consternada y ansiosa por que regresen sanos y salvos. Como todo el mundo, los participantes discapacitados de SHEKEL sienten su dolor y están decididos a tenderles la mano y apoyarles.

"La carrera crepuscular de SHEKEL por los rehenes representa realmente una expresión espontánea de amor, apoyo y solidaridad hacia los rehenes y sus queridas familias. Fue conmovedor ver cuántos jerosolimitanos acudieron a correr hombro con hombro con nuestros participantes del SHEKEL. Las barreras entre las personas con y sin discapacidad se derritieron cuando todos se concentraron en enviar un ferviente mensaje de apoyo y solidaridad con los rehenes"

SHEKEL se vio directamente afectada el 7 de octubre, cuando Gabriela Leimberg, directora del centro de día de SHEKEL en el kibutz Ramat Rachel de Jerusalén, fue secuestrada y trasladada a Gaza con su hija, Mia, desde el kibutz Nir Yitzhak, donde habían estado visitando a unos parientes. Leimberg, su hija y la famosa perra de Mia, Bella, a la que consiguió mantener con vida en el cautiverio de Hamás, fueron liberadas en un acuerdo sobre los rehenes el pasado otoño.

El programa diurno de Leimberg, en el que jóvenes con autismo trabajan con animales en el kibbutz, está abierto a participantes de lengua hebrea y árabe. ■