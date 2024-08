Periódico jaredí critica la subida de Ben-Gvir al Monte del Templo

La portada del periódico Yated Ne'eman (que significa 'estaca leal' en hebreo), asociado con la facción Degel Hatorah liderada por el diputado Moshe Gafni, estuvo dedicada el miércoles por la mañana a un fuerte ataque contra el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir.

El artículo fue publicado tras el polémico incidente en el que Ben-Gvir visitó el Monte del Templo en Tisha B'Av. El titular principal del artículo decía: "Los profanadores del Monte del Templo ponen en peligro la vida judía," e incluía un llamado de "rabinos y figuras públicas" a reconsiderar la asociación de coalición con Otzma Yehudit, liderado por el ministro, similar a una declaración emitida por el diputado Gafni el martes.

En un editorial, el periódico escribió: "Urgentemente, candados para el Monte del Templo." El autor, Israel Friedman, comparó las visitas judías al Monte del Templo con "arrojar un fósforo a un pozo de petróleo," advirtiendo que el Monte del Templo podría convertirse en un volcán que cubriría todo el Medio Oriente con su ceniza y humo.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, en el lugar de un ataque con arma blanca en Holon, Israel, el 4 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/RICARDO MORAES)

El artículo también criticó a Ben-Gvir, afirmando: "Ya sea ministro o no, no podemos permitir que ninguna figura marginal nos ponga en peligro a todos. Esto no es un juego de 'polis y cacos'; se trata de vidas humanas y prohibiciones severas."

Partidos ultraortodoxos exigen que Netanyahu actúe

La oposición ultraortodoxa a visitar el Monte del Templo se basa en una prohibición halájica defendida por la mayoría de los rabinos, tanto actuales como pasados.

El periódico también sugirió que la forma en que el primer ministro Benjamin Netanyahu maneja a Ben-Gvir podría llevar a un aumento de la violencia en la región. En lugar de tomar medidas definitivas contra este "comportamiento imprudente", solo criticó a los miembros de la coalición, en particular al grupo de Ben-Gvir, por tal conducta.

El periódico insinuó que el silencio relativo y la inacción del primer ministro son problemáticos. Los miembros de la Knesset de Degel Hatorah afirmaron: "Nos dirigiremos a los sabios de la Torá para obtener su dictamen."

La firme postura de los partidos ultraortodoxos contra Ben-Gvir tiene como objetivo señalar al primer ministro que están perdiendo la paciencia con el comportamiento de Ben-Gvir, tanto en el gobierno como en la Knesset.

Esperan que Netanyahu tome acciones más decisivas en su contra, especialmente porque figuras importantes de los partidos ultraortodoxos han transmitido estos mensajes a Netanyahu varias veces durante recientes discusiones a puerta cerrada.

Reacción sefardí a la visita de Ben-Gvir al Monte del Templo

Además del periódico ashkenazí, un comentario en el número diario sefardí Haderech (en hebreo "El Camino") sobre la visita de Ben-Gvir al Monte del Templo también criticó el acto el miércoles.

El número diario fue titulado "Y tú que te rebelaste contra el mandato del Señor, y actuaste con presunción y ascendiste la montaña", seguido de una condena a la "continua conducta provocativa y falta de respeto" de Ben-Gvir.

Además, el periódico sefardí jaredí afirmó que las acciones de Ben-Gvir, "Con una arrogancia tosca, pisotea la santidad del Templo y asciende al Monte del Templo nuevamente, desafiando por completo las opiniones de todos los sabios y grandes líderes de las generaciones, creando una peligrosa provocación y un enfrentamiento innecesario e irresponsable".

"Estos miembros de la Knesset no representan la Torá de Israel, profanan nuestros lugares sagrados", declaró el ex Rabino Jefe Yitzhak Yosef en Haderech.