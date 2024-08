Israel ocupa el cuarto lugar a nivel mundial de los países más avanzados en IA

Israel ha ocupado el cuarto lugar en la lista de los diez países a nivel mundial considerados más avanzados en inteligencia artificial (IA), según un estudio reciente realizado por la empresa ZeroBounce.

El estudio colocó a diez países en la lista en el siguiente orden del 1 al 10: Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Canadá, Alemania, India, Francia, Corea del Sur y Singapur.

Para elaborar el ranking, el estudio analizó las inversiones privadas realizadas en la última década, el número de startups relacionadas con la IA y criterios relacionados con la fuerza laboral, como la tasa de especialistas en IA y las ofertas de empleo relacionadas.

Liviu Tanase, fundador y CEO de ZeroBounce, dijo que "estas inversiones y desarrollos jugarán un papel fundamental en dar forma al futuro de la tecnología global".

Estados Unidos, el país más avanzado en IA

Estados Unidos, que obtuvo el primer lugar en avance en IA, se descubrió que realizó inversiones privadas por un total de $335,2 mil millones en la última década. Además, el hallazgo mostró que se crearon 5,500 start-ups de IA en Estados Unidos, y en 2024, las personas interesadas en IA pueden encontrar 71,000 vacantes relacionadas. Las palabras Inteligencia Artificial se ven en esta ilustración tomada el 31 de marzo de 2023 (credit: DADO RUVIC/REUTERS)

China, que ocupó el segundo lugar en el ranking, demostró estar avanzando rápidamente en IA. Realizó inversiones por un total de $103,5 mil millones, tres veces menos que Estados Unidos. Sin embargo, el estudio señaló que aunque hay menos start-ups y vacantes relacionadas con IA en China, hay más especialistas en IA en la fuerza laboral general, representando el 0,64% de todas las personas que trabajan en China.

El Reino Unido ocupó el tercer lugar, con inversiones en IA por un total de $22,2 mil millones. En 2023, las inversiones ascendieron a $3,78 mil millones, una sexta parte de la inversión del país en la última década. En comparación con India, el Reino Unido fundó la mitad de start-ups, totalizando 727, según el estudio.

Israel ocupa el cuarto lugar a nivel mundial

Israel, logrando caer dentro de los primeros cinco países, se ubicó en cuarto lugar a nivel mundial en avance de inteligencia artificial, según el estudio.

Israel ha invertido $12.83 mil millones en innovaciones de IA. En el país se fundaron 442 startups relacionadas con la inteligencia artificial, casi 300 menos que en el Reino Unido, pero Israel tiene la mayor concentración de talento en IA en comparación con la fuerza laboral total con un 1.13%, señaló el estudio.

Canadá no quedó muy lejos de Israel en quinto lugar y ha realizado inversiones privadas por $10.35 mil millones. En 2023, Canadá gastó un poco más en IA que Israel, $1.61 mil millones. En total, las ofertas de empleo relacionadas con la IA en Canadá representan el 1.05% de todas las vacantes, la tercera tasa más alta en la clasificación.

Los últimos cinco países

Alemania ocupó el sexto lugar con una inversión de $10.35 mil millones en tecnologías de IA. En el último año, Alemania estuvo más activa en inversiones en IA que Canadá o Israel, gastando $1.91 mil millones.

India ocupó el séptimo lugar, con inversiones en IA que sumaron $9.85 mil millones en la última década.

Francia recibió un ranking en octavo lugar e invirtió $8.31 mil millones en la industria de la inteligencia artificial. El estudio también resaltó que Francia gastó más dinero en IA el año pasado y tiene más startups de IA que la India, pero aún está más de mil millones de dólares por detrás.

Corea del Sur ocupó el noveno lugar, con inversores privados destinando $7.25 mil millones hacia tecnologías de IA. Según el estudio, actualmente Corea del Sur tiene el menor número de vacantes abiertas en el top 10, pero el país aún gastó más de $1.3 mil millones en avances futuros.

Por último, Singapur fue clasificado en décimo lugar con una inversión de $6.25 mil millones. Este es un número que es 50 veces menor que la cifra en los Estados Unidos.