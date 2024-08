Lloran en Israel la muerte del soldado estadounidense Jordan Cooper tras una reacción alérgica

Cientos de dolientes se reunieron en Rishon Lezion, Israel, el martes por la noche para el funeral de Jordan Cooper, de 26 años, un soldado solitario de origen estadounidense que falleció un día antes a causa de una reacción alérgica severa.

Sus padres, Marla Covin Cooper y Ross Cooper, su hermano menor Ethan y su abuelo Jerry lo estaban visitando en Israel cuando falleció, y antes de su funeral, se hizo una solicitud pública invitando a los miembros del público a "venir y acompañarlo en su último viaje para que no esté solo en la muerte".

La solicitud se difundió ampliamente, animando a los israelíes que entendieron que la amenaza de guerra con Irán había limitado en gran medida la facilidad con la que amigos y familiares de Estados Unidos podían viajar a Israel.

En su funeral del martes por la noche, celebrado después del día de duelo judío de Tisha B'Av, su padre agradeció a los presentes por responder al llamado de la familia. "Esta es la razón por la que vino a este país, para proteger de otras maneras que no fueran la fe", dijo.

Ethan Cooper dijo que después de completar su servicio inicial en Israel, su hermano se unió al esfuerzo de guerra en Ucrania como voluntario. "Jordan es la verdadera personificación del desinterés que jamás he conocido", dijo.

Jordan, que era de Garnet Valley, Pennsylvania, asistió al Camp Ramah en los Poconos durante varios años, donde el campamento dijo que sería "recordado con cariño por sus amigos del campamento por siempre tener una sonrisa en su rostro y traer alegría y risas a los que lo rodeaban". Se mudó a Israel en 2018 a través del programa Garin Tzabar para soldados solitarios.

Cooper habló de su 'responsabilidad' de proteger a las futuras generaciones judías

"He vivido toda mi vida en una zona con una población judía muy pequeña. Crecí en el tipo de ciudad que lo hice, aprendí muy rápidamente que un judío puede convertirse muy fácilmente en un forastero", dijo Cooper a Haaretz en 2018 cuando llegó al país. "Mi razón para querer mudarme a Israel es que deseo servir en las FDI. Siento que es mi responsabilidad como judío proteger a las futuras generaciones judías para que puedan vivir en su tierra natal sin temor a la persecución".

Después de completar su servicio en la brigada de infantería Nahal, Cooper regresó a Estados Unidos, donde asistió a la universidad. Volvió a Israel después del 7 de octubre como parte de la movilización masiva de reservistas del país. Sus 200 días de servicio de reserva terminaron el 18 de julio.

La madre de Cooper es la ex directora de desarrollo principal de la Federación Judía de Delaware y reciente presidenta de la sinagoga familiar, la Congregación Beth Shalom en Wilmington, Delaware.

Según relatos ampliamente compartidos en los medios israelíes, la familia dijo que la madre de Cooper había comprado halva en un mercado el lunes después de recibir garantías del vendedor de que no contenía nueces. Después de que Cooper sufriera una reacción alérgica severa, recibió una inyección de Epipen pero luego colapsó y falleció.

La pareja israelí que "adoptó" a Cooper durante su estadía en el país, siguiendo una tradición para soldados que no tienen otra familia en el país, Shlomo y Patty Asur, le dijeron a Ynet que después del 7 de octubre, él tenía planeado quedarse en Israel.

"Él planeaba construir una vida aquí, casarse con su novia y empezar una familia", dijo Shlomo Asur. "Alquiló una casa en Rishon LeZion y planeaba unirse a la Policía de Fronteras como oficial de carrera."

La familia está sentando shivá en Tel Aviv antes de regresar a los Estados Unidos.