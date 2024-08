Detractores de Gal Gadot piden boicot; Rachel Zegler apoya a Palestina

Muchas personas disfrutan de una pelea entre celebridades, y los usuarios de redes sociales han estado tratando de enfrentar a las coestrellas de Blancanieves, Rachel Zegler, quien interpreta el papel principal y ha mostrado su apoyo a un alto el fuego en Gaza, y a la israelí Gal Gadot, quien interpreta a la Reina Malvada, desde el lanzamiento del tráiler de la nueva versión de acción real de la clásica caricatura de Disney el sábado.

Zegler publicó el tráiler en su cuenta X, señalando que la película se estrenaría en 2025 y agradeciendo a los espectadores por su apoyo, luego agregó en un comentario: "y recuerden siempre, Palestina libre".

i love you all so much! thank you for the love and for 120m views on our trailer in just 24 hours! what a whirlwind. i am in the thick of rehearsals for romeo + juliet so i’m gonna get outta here. bye for now. ❤️️