Nueva película israelí 'Kissufim' revela las crudas realidades de la guerra

La película Kissufim, un drama en hebreo que se estrenó el jueves en todo Israel, comienza cuando un nuevo grupo de jóvenes llega al kibbutz del sur de Israel para realizar allí el servicio militar.

Su idealismo se equilibra con sus ganas de divertirse, y comienzan y se esfuman un montón de romances, mientras encajan turnos de trabajo en el campo entre viajes a la playa... en Gaza.

Así es. En Gaza. Eso se debe a que la película, el primer largometraje de Keren Nechmad, que se rodó más de un año antes del estallido de la guerra actual, está ambientada en 1977, una época en la que Israel aún ocupaba la Franja de Gaza.

La película dramatiza este periodo de coexistencia incómoda; que mientras los jóvenes voluntarios quieren que todo sea fácil y alegre, la amenaza del terrorismo está siempre presente.

Arik Einstein cantó sobre ello en "Drive slowly", con la línea "And I think, we're getting close to Gaza, and they better not throw a grenade" (Y creo que nos estamos acercando a Gaza, y será mejor que no lancen una granada), unos años antes de que se desarrolle la película. DIRECTOR Keren Nechmad: My father told me stories of his army service, and then I experienced it and then my sisters experienced it and I see it’s still happening. (credit: David Scouri/United King Films)

La tensión crea un telón de fondo para la historia de un verano que cambia a todos los miembros del grupo.

Kissufim, que Nechmad escribió con Hadar Arazi y Yonatan Bar Ilan, entrelaza con gracia los tropos de la madurez con la realidad de la vida en Israel durante una época de esperanza: el entonces presidente egipcio Anwar Sadat visitó Jerusalén durante el periodo en que transcurre la película, y los personajes ven cómo se desarrolla este trascendental acontecimiento en la televisión.

Pero para Nechmad es importante hablar no sólo del trasfondo histórico de la película, sino también de los sucesos del 7 de octubre en el kibbutz, cuando terroristas de Hamás mataron a 14 personas.

Añadió un título reconociendo esta tragedia y dedicando la película a las víctimas en la apertura de la película.

"Era muy importante incluir eso porque rodamos en el kibbutz y ellos nos acogieron y nos dieron un lugar para crear esta historia. Algunos de los habitantes del kibbutz eran extras", explicó. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El pasado refleja el presente

"La historia de la película refleja lo que está ocurriendo hoy en día; refleja cómo es vivir en la periferia del país, donde siempre hay conflictos. El país sigue en guerra, y yo no lo he olvidado".

NECHMAD CONSIDERA que es importante recordar que a finales de la década de 1970, cuando transcurre Kissufim, "Gaza estaba abierta, la gente iba a la playa, iba a arreglar sus coches allí, iba a comprar dulces que en aquella época no se podían comprar en Israel, y aun así había tensión".

Señaló que las personas que vivían en el kibbutz el 7 de octubre "se comprometieron con los gazatíes, los llevaron a hospitales en Israel, intentaron hacer las paces con ellos, y luego se llevaron la peor parte [viviendo allí]."

Recordó que el primer día que el equipo de rodaje llegó al Kissufim, uno de los residentes "nos dio una charla sobre seguridad... Nos habló de lo que pasaría si [un terrorista] entra en el kibbutz y de lo que hay que hacer si se produce una alarma y yo -todos- nos echamos a reír; dijimos: 'Sólo nos estas asustando'. Nunca imaginé que pasaría nada. Pero el hombre que nos dio esa charla fue uno de los que murieron luchando por el kibbutz".

Nechmad, de 30 años, tuvo la idea de hacer la película escuchando las historias de su padre sobre su trabajo como voluntario en Kissufim en 1979, que le parecieron más relevantes tras su regreso a Israel después de su periodo post-ejército estudiando cine en Nueva York.

"Recuerdo que pensé, el bucle sigue ocurriendo. Mi padre me contaba historias de su servicio militar, y luego yo lo viví y luego mis hermanas lo vivieron y veo que sigue ocurriendo".

Pensó en las historias de su padre y en sus propias experiencias en el ejército cerca de la frontera norte y decidió ambientar una historia en Kissufim durante la época de los Acuerdos de Camp David.

"Pensé que no importa dónde pongas una historia en una línea de tiempo de lo que está pasando en Israel, siempre va a haber un grupo de jóvenes tratando de vivir sus vidas, teniendo amor, lujuria, y tratando de pasar un buen rato, y la realidad israelí se rompe en su cara - porque no se puede estar aquí y tener 'la experiencia universitaria'", dijo la creadora de la película. "Siempre va a haber guerra y tensión e influencias políticas externas que transformarán tu forma de pensar como joven adulto".

Dar vida a las realidades de la guerra

La película mezcla escenas de los típicos problemas emocionales y románticos de los jóvenes con situaciones que iluminan el conflicto político y militar, y ayuda que la película esté protagonizada por algunos de los actores jóvenes más atractivos de Israel, que nos ayudan a dejarnos atrapar por sus vidas amorosas y sus sueños.

Entre ellos figuran Swell Ariel Or, más conocido por La reina de belleza de Jerusalén, así como Mili Eshet (Barren), Adam Gabay (Image of Victory), Yehonatan Vilozny (Spell Keepers, Full Speed), Lir Katz (The Malevolent Bride, Tatami), Erez Oved (Your Honor) y Tamir Ginsburg (Tehran).

LA HISTORIA ilustra cómo incluso los dilemas románticos de los personajes están inextricablemente mezclados con la gran historia nacional. Un ejemplo de ello es que cuando Michaela (Eshet) elige tener una aventura con Eldar (Ginsburg), un soldado machista, Udi (Gabay) -que está enamorado de ella- siente como si ella rechazara su ideología pro paz al igual que él.

En muchas películas israelíes que tratan sobre el ejército, los personajes masculinos son el centro de atención, pero, según Nechmad, "yo quería crear personajes femeninos fuertes con sus propios deseos". Eli, interpretada por Or, es el centro de la película en muchos sentidos.

Una joven carismática que ha sufrido a causa del TEPT de su hermano en una guerra anterior, Eli está basada en una persona real. "Es una mujer que intenta encontrarse a sí misma", dijo la directora.

También era importante para ella mostrar la diversidad de las experiencias en el ejército, con personajes de todo tipo de orígenes mezclados.

Entrevistó a compañeros del ejército de su padre, así como a soldados con los que ella había servido, para crear una trama que mostrara la diversidad israelí.

Los actores vivieron juntos durante el rodaje y Nechmad dijo que fue fácil crear la sensación de que eran realmente una unidad.

"Pasaban el rato juntos, llegaron a conocerse de verdad", dijo. Trabajó para proporcionarles apoyo en las escenas emocionalmente crudas, especialmente para aquellos que habían experimentado traumas por su propio servicio militar en la vida real.

Promocionar la película en festivales de cine en EE.UU. durante la guerra ha sido complicado, dijo Nechmad, describiendo cómo ella y Or estaban en un festival en Orlando y saltaron cuando oyeron el petardeo de una motocicleta, pensando por un momento que era una alarma.

Aunque puede resultar difícil para los israelíes ver ahora una película sobre la belleza de la vida en un kibbutz fronterizo, así como sobre las amenazas a las que se enfrenta, Nechmad cree que la película puede ayudar a la gente a procesar sus emociones.

"Fue una decisión difícil seguir adelante con el estreno ahora", dijo. "Se suponía que se iba a estrenar justo después del 7 de octubre y yo insistía en que no era el momento adecuado. Pero creo que en cierto modo la historia refleja lo sucedido y puede darte otra perspectiva de la realidad de Israel... Los personajes intentan encontrarse a sí mismos y la gente siempre puede identificarse con eso".