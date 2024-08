Los israelíes quieren el matrimonio civil para romper el monopolio rabínico

Dos tercios del público israelí apoyaron el reconocimiento estatal de matrimonios no ortodoxos realizados en Israel, según una encuesta publicada el domingo por el Instituto Smith para la organización Hiddush - por la Libertad Religiosa y la Igualdad.

Divididos por líneas partidistas, el 68% de los votantes del Likud, el 91% de Yesh Atid, el 41% de Otzma Yehudit y del Sionismo Religioso, el 83% de la Unidad Nacional, el 9% de los votantes de los partidos jaredíes, el 82% de Yisrael Beytenu, y el 95% de los votantes de Labor y Meretz apoyaron el reconocimiento estatal de matrimonios no ortodoxos celebrados en Israel.

Además, entre los israelíes seculares, el 92% respaldó el reconocimiento estatal de matrimonios no ortodoxos en Israel, mientras que entre los religiosos nacionales, el 31% los apoyó. Sin embargo, dentro del sector jaredí, solo el 6% aprobó los matrimonios no ortodoxos en Israel. En el marco de la sociedad israelí tradicional, el 48% respaldó la disponibilidad de matrimonios no ortodoxos en Israel, y entre los israelíes tradicionales y no religiosos, el 70% apoyó esta opción.

Hiddush ha investigado la posición del público sobre el tema de la libertad de matrimonio desde su inicio. El objetivo de la organización es garantizar que el Rabino Jefe de Israel ya no tenga el monopolio sobre el matrimonio en el país.

La encuesta se realizó a principios de agosto de 2024 con una muestra de 800 personas. Su margen de error de muestreo fue del 3.5%. EN UNA DECISIÓN anunciada a principios de esta semana, el Tribunal de Distrito de Lod dictaminó que el Ministerio del Interior debe reconocer los matrimonios civiles celebrados a distancia mediante una ceremonia online en Utah. (credit: Marzio Toniolo/Reuters)

También examinó las actitudes hacia los "matrimonios de Utah", donde las parejas pueden casarse en el estado de Utah en EE. UU. en línea sin salir de Israel. Hace más de un año, el Tribunal Superior de Justicia del estado judío dictaminó que la Autoridad de Población debe reconocer a cualquier pareja que haya obtenido una licencia de matrimonio a través de la opción en línea de Utah, registrándolos como casados. La encuesta evaluó tanto el conocimiento de esta plataforma de matrimonio como el nivel de apoyo que tiene dentro de la sociedad israelí.

Según los resultados, el 69% de los judíos israelíes no sabían que era posible tener un matrimonio civil en Estados Unidos sin salir de Israel. Alrededor de dos tercios de los israelíes apoyaron esta opción cuando se les informó de su existencia, mientras que el 34% se opuso a este concepto.

¿Qué opción elegiría un israelí para sus hijos?

Cuando se les preguntó de qué manera les gustaría que se casaran sus hijos, asumiendo que todas las opciones estuvieran disponibles, solo el 50% de los judíos israelíes eligió un matrimonio ortodoxo. Casi una cuarta parte (22%) preferiría un matrimonio civil, el 8% optaría por uno en el extranjero y el 14% elegiría un "matrimonio en Utah". Más de una décima parte (13%) elegiría un matrimonio conservador o reformista, y el 15% respondió que optarían por la convivencia sin un matrimonio formal.

Entre los judíos seculares, solo el 15% elegiría una boda ortodoxa, mientras que el 98% de los haredim y el 87% de los judíos religiosos escogerían una boda religiosa. Entre los inmigrantes de la antigua Unión Soviética, solo el 14% dijo que optaría por un matrimonio ortodoxo.

Otro aspecto destacado de la encuesta fue la diferencia en las opiniones de hombres y mujeres sobre el tema. Solo el 44% de las mujeres prefirieron una boda ortodoxa, mientras que el 55% de los hombres lo harían. Además, el 72% de las mujeres judías israelíes apoyaron el reconocimiento de matrimonios no ortodoxos, mientras que solo el 62% de los hombres judíos israelíes compartieron esta perspectiva. Además, el 73% de las mujeres respaldaron los matrimonios en Utah, en comparación con el 59% de los hombres. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El jefe de Hiddush, el rabino Uri Regev, declaró en respuesta a los resultados de la encuesta: "Una gran mayoría [del público israelí] rechaza las políticas de los gobiernos israelíes que han cedido al chantaje de los partidos ultraortodoxos desde la fundación del estado, e impuesto la autoridad de la rabinato en todo el público judío".

Continuó, "La ironía es que el rabinato ha logrado alejar a decenas de miles de parejas de la institución del matrimonio, llevándolas a preferir la convivencia sin matrimonio formal".

Regev luego sugirió que el Rabinato Jefe era la mayor amenaza para la institución del matrimonio en Israel.

"Desde su establecimiento, Hiddush ha luchado por promover la libertad de elección en el matrimonio y el divorcio y abolir el monopolio del anacrónico Rabinato Jefe", declaró.

"Los acontecimientos de la reestructuración judicial y la conducta del gobierno en asuntos religiosos desde la guerra dan esperanza de que en las próximas elecciones, el público expresará su preferencia apoyando solo a aquellos partidos que se comprometan a implementar los principios de libertad de religión y conciencia, garantizados en la Declaración de Independencia, incluida la introducción de matrimonio y divorcio civiles, apropiados para un estado verdaderamente judío y democrático", concluyó Regev.