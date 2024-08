WJRO distribuirá millones de dólares para ayudar a evacuados sobrevivientes del Holocausto

La Organización Mundial de Restitución Judía (WJRO) está distribuyendo más de $10 millones a unos 4,100 sobrevivientes del Holocausto rumanos en Israel y la Diáspora, incluidos evacuados de comunidades israelíes en el Norte y Sur, informó The Jerusalem Report.

"Durante estos tiempos desafiantes, es crucial que continuemos apoyando a los sobrevivientes del Holocausto en todo el mundo", dijeron el presidente de WJRO, Gideon Taylor, y Colette Avital, presidenta de la Fundación Caritatea, en un comunicado conjunto. "Los programas para los sobrevivientes rumanos ejemplifican nuestro compromiso continuo de garantizar que reciban el reconocimiento y la ayuda que merecen, sin importar dónde vivan o los desafíos que enfrenten. En este momento de creciente antisemitismo, los sobrevivientes del Holocausto siguen siendo figuras inspiradoras que nos recuerdan lo que es importante".

Los fondos son puestos a disposición por la Fundación Caritatea en una asociación entre la WJRO y la Federación de Comunidades Judías en Rumania, y son administrados por la Claims Conference.

Alrededor de $9 millones serán entregados a 2,842 sobrevivientes del Holocausto de origen rumano en 21 países, que van desde Argentina hasta Uzbekistán. Al mismo tiempo, $1 millón se distribuirá a más de 1,200 necesitados sobrevivientes del Holocausto rumanos en Israel.

Asia Fagen: Una sobreviviente del Holocausto obligada a abandonar su hogar por Hamas

Una de las sobrevivientes del Holocausto que se beneficiará de la nueva subvención es Asia Fagen, de 89 años, de Sderot, una de las comunidades que sufrió la mayor parte de la brutal invasión de Hamas el 7 de octubre. Ella nació en la ciudad de Bender, que pertenecía a Rumania y ahora es parte de Moldavia. LAS RUINAS del edificio de la comisaría de Sderot, demolido por las fuerzas de seguridad israelíes tras sufrir graves daños a manos de Hamás, vistas el 21 de octubre. (credit: FLASH90)

Tras el ataque nazi, su familia huyó hacia el este en tren hasta las Montañas de los Urales. "Las condiciones de vida eran muy difíciles en el pueblo de los Urales donde vivimos durante cinco años, parte del tiempo en un granero. Dormíamos en un suelo helado", recordó.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la familia de Fagan regresó a Moldavia, donde Asia obtuvo un doctorado en psicología.

En 1997, hizo aliyá con su familia. Nos contó su historia el 7 de octubre de 2023:

"Vivo sola en Sderot. El 7 de octubre estaba en casa. Escuché muchos disparos automáticos. Tuve suerte de no salir de casa. Sufrimos muchas bajas. El 15 de octubre hui de mi casa por segunda vez en mi vida. La primera vez fue por culpa de Hitler, y ahora fue por culpa de Hamas.

"Fui evacuada durante varios meses, tiempo en el que me quedé con mis hijos y nietos en Praga. Después de extrañar mucho mi hogar y la gente de Sderot, recientemente regresé a Sderot, que estaba vacío. Vi a una mujer de origen etíope, y nos abrazamos.

"Durante la Segunda Guerra Mundial, nadie nos ayudó. Éramos extranjeros, y nadie nos protegió. Durante cinco años, a nadie le importaba si teníamos comida o en qué condiciones vivíamos. Muchos de nosotros fuimos llevados como ovejas al matadero. Aquí [en Israel], en cambio, estamos en casa. Y aunque la gente esté pasando por un mal momento hoy, nuestro pequeño país es como una gran familia. No estuve en mi hogar durante varios meses. Durante ese tiempo, recibí ayuda financiera y ayuda.

Aquí siento que estamos un poco consentidos. Estamos rodeados de enemigos. Nadie duda de que el hogar es lo mejor, pero los evacuados, que realmente la están pasando mal, necesitan esperar para regresar a casa y aceptar que hay momentos en la vida en los que las cosas no salen exactamente como uno desea. Todo en la vida es como una ola: No puedes simplemente subir; también debes bajar un poco. Mi ferviente oración es por el regreso de todos los rehenes.