La Biblioteca Nacional de Israel inaugura el Docu.Text con estreno de Nova

La Biblioteca Nacional de Israel (NLI) abrió su nuevo edificio pocas semanas después del 7 de octubre y ha seguido operando a lo largo del conflicto, por lo que es apropiado que presente la novena edición del Festival Docu.Text, el Festival de Cine Documental en la NLI, a partir del 18 de agosto.

Dado el papel de la NLI como un depósito de documentos y literatura crítica para la historia de Israel, varios filmes y programas del festival estarán relacionados con el conflicto actual, comenzando con la película de la noche de estreno, que será el estreno de "Volveremos a Bailar", de Yariv Mozer, que examina la masacre de Hamas en el Festival Nova a través de entrevistas con sobrevivientes y familias de las víctimas, junto con imágenes filmadas tanto por los participantes de Nova como por los propios terroristas, muchas de las cuales fueron transmitidas en vivo para mostrar sus crímenes al mundo.

Más de 360 asistentes y personal del festival fueron asesinados en el festival de música y baile, alrededor de uno de cada nueve de los presentes, y más de 40 fueron tomados como rehenes, varios de los cuales siguen en cautiverio de Hamas. "Nunca volveré a ser la persona que era antes del 7 de octubre", dice uno de los sobrevivientes en la película. "Y estoy tratando de averiguar quién voy a ser ahora".

Mozer ha dirigido varios documentales aclamados como La confesión del diablo: Las cintas perdidas de Eichmann, y dramas, incluyendo Caracoles bajo la lluvia. We Will Dance Again ganó dos premios en el Festival Edge de Documentales a principios de este año.

Esta película, que se mostrará en la televisión en Israel a finales de septiembre en Hot 8, que es uno de sus productores, también se mostrará ampliamente a nivel internacional. Se proyectará en cines en todo Estados Unidos el 29 de agosto y el 1 de septiembre, antes de su estreno en streaming en Paramount+ programado para el otoño. La proyección en los cines se llevará a cabo con el apoyo de Iconic Events Releasing. Es prácticamente inaudito que un documental israelí se muestre en cines de Estados Unidos fuera del contexto de un festival. Además, We Will Dance Again se proyectará en Laemmle Encino en Los Ángeles durante una semana a partir del 23 de agosto, lo que lo calificará para su consideración para una nominación al Oscar.

Una escena de 'Volveremos a bailar'. (credit: Shahar Reznik/Avi Medina)

Susan Zirinsky, presidenta de See It Now Studios, uno de los productores de la película, quien anteriormente fue presidenta de CBS News, dijo en un comunicado: "El costo humano del ataque de Hamas en Israel y la guerra que siguió en Gaza ha sido catastrófico tanto para israelíes como para palestinos. Es una historia dolorosa de tragedia insondable, pero también de valentía, sacrificio y heroísmo. Esta película es un documento de la historia, de uno de los ataques que comenzó el 7 de octubre a las 6:29 de la mañana."

Otras compañías que produjeron la película, tanto de Israel como del extranjero, incluyen a Bitachon 365, HSCC, BBC Storyville, Arturo Interian, MGM Television y SIPUR. El documental se emitirá en televisión en todo el mundo en otoño.

¿Qué más está ocurriendo en el Festival Docu.Text?

Habrá varios seminarios sobre la documentación de esta guerra, incluido uno con el periodista Ben Shani, director del programa de televisión "Fact" (Uvda), quien hizo la película "Mesa para Ocho" sobre la liberada rehén Abigail Mor Idan y su familia, y Shani Drori, editor de Uvda. Otros seminarios se centrarán en la protección de archivos durante tiempos de guerra.

El Caos de la Guerra es un programa de cortometrajes sobre la guerra realizados por estudiantes de la Escuela de Cine y Televisión Steve Tisch de la Universidad de Tel Aviv.

Además de tratar sobre la guerra, el festival presenta muchas películas sobre diferentes aspectos de la literatura, la historia y la religión, tanto de Israel como de todo el mundo. Habrá varias películas sobre prominentes rabinos y su impacto en la sociedad. La proyección de la película Rey de los Sefardíes, dirigida por Ofer Pinchasov y sobre el fallecido líder espiritual Rabino Ovadia Yosef, contará con la presencia de su hija, Adina Bar-Shalom, educadora, escritora y activista, en una conversación con el Rabino Benny Lau, sobre el tema, El Estatus del Rabino en Israel, ¿Moisés o Aarón?. Cartas escritas a mano por Yosef de la colección de la NLI estarán en exhibición en la biblioteca.

El Último Hombre Justo, de Rafael Balalu, es un retrato de la dinastía judío-marroquí Abuhazira, que ha sido una fuerza líder en las comunidades judías durante siglos, y que incluye al líder espiritual, el Baba Sali.

Renen Schorr fundó y dirigió la Escuela de Cine y Televisión Jerusalem Sam Spiegel durante décadas, además de dirigir varias películas. En su última película, Despierta, nieto - Cartas a mi rabino rebelde, examina la vida y el legado de su abuelo, el rabino Avraham Heller, un distinguido erudito rabínico y héroe de la batalla de Safed durante la Guerra de Independencia.

Schorr destaca su relación con su abuelo, quien le rogó que reconsiderara su decisión de convertirse en cineasta y regresar al estudio rabínico, y eventualmente le pidió a Schorr que le hiciera una película sobre él. Un epílogo en la película detalla la decisión de Schorr de agregar oficialmente Heller a su nombre legal. Schorr estará presente en la proyección y participará en una conversación.

El evento de clausura será una proyección de Los Álbumes: Eifo HaYeled ("¿Dónde está el niño?") - Zman Sukkar (Tiempo de Azúcar), con un concierto en vivo de la banda conmemorando el 30 aniversario de su álbum debut, con el invitado Yermi Kaplan.

Habrá proyecciones de películas bien recibidas que se estrenaron en Docaviv, la mayoría de las cuales se mostrarán por primera vez en Jerusalén. Entre ellas se encuentran Nesher, un cautivador vistazo a las películas y la vida del director Avi Nesher de Yair Raveh, que incluirá una conversación con el cinematógrafo de la película, Eliran Knoller; Rabbi Capoeira de Barak Heymann, un retrato entrañable y cautivador de un hombre ultraortodoxo que ha hecho de su misión de vida llevar el arte marcial afrobrasileño a su comunidad, seguido por una conversación con el director y los protagonistas de la película; y The Commandant’s Shadow de Daniela Volker, que aborda la lucha del hijo del comandante de Auschwitz por enfrentarse a los crímenes de su padre y es también un retrato de Anita Lasker-Wallfisch, una sobreviviente de Auschwitz, y su familia.

Ciertas películas en el festival serán especialmente apropiadas para ver en la Biblioteca Nacional. Estas incluyen Wandering Letter de Nurith Aviv, un vistazo a la letra "R" con entrevistas a autores, traductores y lingüistas, que también incluirá un taller a cargo de Yael Mushkin. Story & Pictures By de Joanna Rudnick examina a autores de libros para niños y sitúa su trabajo en el contexto de la literatura infantil clásica.

Para ver el programa completo del festival y para ordenar entradas, ve a https://docutext.nli.org.il/en