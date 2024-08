Civil israelí es asesinado en un ataque terrorista en Cisjordania

Gideon Peri, de 38 años, fue asesinado en un ataque terrorista el domingo en Cisjordania en la zona industrial Bar-On en el norte de Cisjordania. Fue llevado en estado crítico en un vehículo militar al Centro Médico Rabin-Beilinson en el Campus de Petah Tikva, donde el personal médico posteriormente lo declaró muerto. Estaba casado y tenía tres hijos.

Hasta el momento, ningún grupo palestino ha reclamado la responsabilidad.

El atacante, el palestino Sultan Nadel Abd Alaziz Abd Alghani, en sus 20 años, golpeó la cabeza del guardia con un martillo, robó su arma y se marchó en un automóvil robado. Desde el ataque, las fuerzas de seguridad han estado buscándolo en las áreas circundantes; hasta el momento de la publicación, no había sido capturado. Tenía un permiso de trabajo en el campo de la carpintería.

La zona industrial emplea tanto a israelíes como a palestinos, estos últimos trabajan bajo supervisión.

Paramédicos de United Hatzalah en la escena del ataque terrorista cerca de Kedumim en Cisjordania. (credit: UNITED HATZALAH‏)

Peri era de la localidad de Kedumim. Anteriormente, cuando ocurrió el ataque, se les dijo a los residentes que se refugiaran en el lugar.

En respuesta al incidente, el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir dijo: "Comparto el dolor de la familia Peri por un ataque terrorista en la zona industrial Braun cerca de Kedumim. Nuestra lucha es contra un enemigo cruel en varios frentes, y debemos prevalecer en cada uno de ellos."

Tras una evaluación de la situación en la escena durante la noche del lunes, el Jefe del Comando Central de las FDI, el General de División Avi Blot, declaró: "Este es un ataque muy grave", dijo. "Me reuní con los comandantes y el jefe del Consejo de Kedumim en la escena, y quiero extender mis condolencias a la familia Peri y compartir su dolor. Estamos persiguiendo al despreciable terrorista y lo haremos responsable pronto. Al mismo tiempo, llevaremos a cabo una investigación exhaustiva para aprender de esto e intentar prevenir incidentes similares en el futuro."

Además, muchas fuerzas de las FDI, incluidas unidades especiales, están operando en la zona, realizando bloqueos y continuando la persecución del terrorista.

'La Intifada está aquí'

El jefe del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, señaló la responsabilidad en la Autoridad Palestina. "Debemos reforzar la disuasión. Este ataque terrorista no podría haber ocurrido sin la incitación y el terror financiado por la Autoridad Palestina. Este hombre [el atacante] recibirá [de la AP] una generosa suma vitalicia por lo que hizo. Esto vendrá de Abu Mazen [el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas], otro terrorista con traje, el gemelo siamés de Hamas. Y, el día que sea liberado de la prisión, recibirá una pensión equivalente a la de un general en la 'policía palestina', la misma que dice que combate el terror en el espíritu de los acuerdos de Oslo". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Continuó, "Es hora de que el gobierno despierte y se dé cuenta quiénes son nuestros enemigos, contra quiénes estamos luchando".

El jefe del Consejo Regional de Kedumim, Ozel Vatik, dijo que en el lugar del ataque, "exigió" una reunión urgente con todas las fuerzas de seguridad pertinentes sobre los espacios económicos conjuntos con los palestinos. "No puede ser," dijo, "que un trabajador que recibió un permiso y aprobación de las fuerzas de seguridad, lograra entrar en el espacio, llevar a cabo un ataque terrorista y escapar con éxito."

Continuó diciendo: "La Intifada está aquí, no permitiremos más derramamiento de sangre judía".

El último ataque se produce cuando el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Israel en una gira por Oriente Medio con el objetivo de intensificar la presión diplomática para lograr un alto el fuego en Gaza. También se produce en un momento de tensiones casi explosivas en Cisjordania, que han aumentado desde el 7 de octubre.

Solo la semana pasada hubo dos ataques armados, uno en Kalkilya y otro en el Valle del Jordán. Durante el fin de semana, una multitud judía lanzó un ataque masivo contra el pueblo palestino de Jit; un hombre palestino fue asesinado durante el ataque.

Reuters contribuyó a este informe.

Esta es una noticia en desarrollo.