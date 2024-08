Confirman que explosión en Tel Aviv fue un fallido ataque terrorista

La policía y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) confirmaron el lunes que la explosión del domingo por la noche en Tel Aviv fue un ataque terrorista llevado a cabo mediante un potente artefacto explosivo.

La policía y el Shin Bet agregaron además que los niveles de alerta se habían elevado en todo Gush Dan y se estaban realizando búsquedas en la zona.

Según los medios israelíes del lunes, el terrorista procedía de Cisjordania.

El lunes por la mañana, Haim Bobalil, comandante de la policía del área de Ayalon de Tel Aviv, dijo que, tras una evaluación, la policía creía que era una amenaza terrorista. "Fue un milagro que no explotara en la sinagoga más cercana o en el centro comercial. Podría haber terminado en decenas de muertes".

"Se recibieron docenas de llamadas en el centro de emergencias, informando de una fuerte explosión y partes del cuerpo esparcidas en la calle Lehi", según el comandante del Distrito Central, Perez Ammar, alrededor de las 8 p.m. Agregó además que cuando las fuerzas policiales llegaron al lugar, "notaron un cuerpo mutilado y signos de una explosión en la pared".

La policía dijo inicialmente que "estaban teniendo dificultades para identificar el cuerpo", pero añadieron que la persona asesinada "no era un civil inocente, sino la persona que llevaba el artefacto explosivo. Si esto está relacionado con actividades criminales o de terrorismo, es demasiado pronto para decirlo", enfatizó Amer.

Documentación de la explosión en Tel Aviv. (credit: via Maariv)

Los paramédicos de Magen David Adom (MDA) dijeron que encontraron un cuerpo inconsciente con múltiples lesiones sistémicas, y posteriormente lo declararon muerto.

Además, un hombre de 33 años resultó moderadamente herido. Los paramédicos de MDA le brindaron tratamiento médico y lo evacuaron al Centro Médico Sourasky con lesiones de metralla en sus extremidades y pecho.

Se examinan varias posibilidades

Grandes fuerzas policiales y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) también estaban en la escena. Las circunstancias del incidente están siendo investigadas y se están examinando todas las posibilidades, incluido un incidente criminal o un ataque terrorista.

El paramédico de MDA, Nitzan Faraj, dijo: "Fuimos llamados a la escena debido a ciudadanos que escucharon una explosión fuerte. Cuando llegamos, vimos el camión en llamas y, junto a él, un hombre de unos 50 años yacía inconsciente con graves lesiones en múltiples sistemas. Después de pruebas médicas, no tenía pulso y todo lo que pudimos hacer fue declararlo muerto en el lugar".