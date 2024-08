Vacunación contra el polio en Gaza alcanza el 90% con 282,000 dosis

Aproximadamente el 90% de la población de Gaza había sido vacunada contra la polio durante el primer trimestre de 2024, según una publicación del domingo en X del Portavoz Internacional de las IDF, Nadav Shoshani.

Según Shoshani, quien citó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una mayoría significativa de civiles en la Franja de Gaza fueron vacunados contra la enfermedad viral altamente contagiosa, que afecta principalmente a niños y se propaga a través de alimentos contaminados, agua o contacto con una persona infectada.

