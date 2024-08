"Volveremos a Bailar" pone al espectador dentro de la masacre del festival Nova - reseña

Los participantes en el documental "Volveremos a Bailar", presentado en la apertura del Festival Docu.Text de la Biblioteca Nacional de Israel en Jerusalén, recibieron una ovación de pie cuando subieron al escenario después de la proyección del domingo por la noche, pero esto no fue como cualquier otro estreno de película en la historia.

Eso se debe a que la película, de Yariv Mozer, cuenta la historia de la masacre del festival Supernova (también conocido como el festival Nova), y los participantes que subieron al escenario eran sobrevivientes y sus familias, así como familiares de las víctimas. El 7 de octubre, más de 360 de los aproximadamente 3,500 asistentes y personal en Nova fueron asesinados y alrededor de 40 fueron tomados como rehenes, varios siguen detenidos en Gaza. Más del 10% de los que participaron en el festival no lograron llegar a casa, y la gran mayoría nunca lo hará.

La masacre del 7 de octubre por parte de Hamas es la tragedia mejor documentada en la historia de la humanidad, ya que prácticamente todos los involucrados tenían un teléfono celular y muchos grabaron videos y mensajes, resultando en una amplia cantidad de material disponible. Mozer, quien ha dirigido películas como "La confesión del diablo: Las cintas perdidas de Eichmann", y su equipo tenían una tarea diferente a la mayoría de documentalistas: en lugar de hacer una extensa investigación para encontrar material, su desafío era reducir la enorme cantidad de videos en una narrativa coherente.

El director manejó brillantemente la abrumadora tarea, y la película es convincente, aterradora y desgarradora de principio a fin. Ha habido varios documentales anteriores sobre el brutal ataque, la mayoría considerablemente más cortos que "Bailaremos de Nuevo", que tiene una duración de aproximadamente 90 minutos. Mozer entrelaza magistralmente las entrevistas, videos y grabaciones de audio para contar la historia como si estuviera sucediendo en tiempo real. En ningún otro documental sentimos que estamos allí con ellos de la misma manera.

Eso hace que ver esta película, que ganó dos premios en el Festival Doc Edge, sea una experiencia más difícil que las películas anteriores, pero también más conmovedora. Se proyectará en Israel en Hot 8 a finales de septiembre y en cines israelíes. La película también se estrenará en Los Ángeles el 23 de agosto, y habrá proyecciones en todo Estados Unidos el 29 de agosto y el 1 de septiembre. La película se mostrará en Paramount+ en Estados Unidos en otoño, así como en el Reino Unido en la BBC en una fecha por anunciar; y en Australia en la Nine Network.

La película fue una colaboración entre varias compañías de Israel y el extranjero: See It Now Studios, SIPUR, Bitachon 365, MGM Television (una división de Amazon MGM Studios), HSCC-Slutzky Communications, BBC y Hot Channel 8. Claramente se unieron para hacer "We Will Dance Again" por un sentido de misión más que para obtener prestigio, elogios o premios.

Asistentes VIP

Varios VIPs asistieron a la proyección de la NLI, entre ellos el alcalde de Jerusalén, Moshe Lion, y el MK y exjefe de Estado Mayor Gadi Eizenkot.

La película muestra los nombres de cada entrevistado casi cada vez que aparecen, una decisión sabia porque desde el principio, me llené de tensión y me resultaba difícil recordarlos de la manera en que lo haría en un documental común.

La película comienza con Eitan, un joven, prácticamente todos los entrevistados tienen veintitantos años, que comenzó en Nova y terminó en el llamado "Refugio Antiaéreo (migunit) de la Muerte" a lo largo de la carretera. Fue allí donde Aner Shapira, un músico y artista de Jerusalén, heroicamente lanzó de vuelta ocho granadas arrojadas al refugio por terroristas y fue asesinado por la novena. Hersh Goldberg-Polin, quien todavía está secuestrado en Gaza, también estaba allí y le volaron el brazo.

Expresando el tema principal de la película, Eitan dice: "Nunca volveré a ser la persona que era antes del 7 de octubre, y estoy tratando de descubrir quién seré ahora". Sospecho que esta frase fue la guía de Mozer para construir la película como lo hizo, porque esta es la verdad sobre el 7 de octubre para prácticamente todos los israelíes: la masacre cambió nuestra percepción de nuestro país y de nosotros mismos, y todavía estamos tratando de descubrir cómo recoger los pedazos.

La película comienza la noche anterior, con los participantes llegando al festival, cuya ubicación se mantuvo en secreto hasta justo antes de la fiesta. Mientras algunos tenían una ligera aprehensión sobre festejar tan cerca de la frontera de Gaza, asumieron que la seguridad sería buena y fueron de todos modos. Varios de los asistentes provenientes de familias observantes, una amiga de Aner y Hersh, hablaban sobre la incomodidad de dejar a su familia religiosa en vísperas de la festividad de Simchat Torah, un problema que ella y sus amigos tenían en común.

Pero ella y miles llegaron a la fiesta, se acomodaron, tomaron una o dos drogas, y bailaron hasta el amanecer. Para aquellos que nunca han estado en un festival como este –también llamados fiestas en la naturaleza– será revelador ver lo elaborado que era el festival, con una iluminación alucinante, efectos de video y música electrónica a todo volumen.

Con el amanecer llegaron los cohetes, que algunos vieron al principio como fuegos artificiales. Pocos estaban realmente preocupados por ellos porque es una triste verdad que no hay nada novedoso en que se disparen misiles hacia el sur de Israel, algo que ha estado sucediendo durante casi dos décadas. Pero seguían llegando. "Era como un grito que venía del cielo", recuerda Noa.

Puede que creas que sabes lo que sucede a continuación, pero nunca has visto la historia contada de esta manera. La mayoría se apiñó en sus autos, lo que creó un gran embotellamiento. Pero no se movía y pronto se dieron cuenta de por qué – aquellos en los autos de enfrente estaban muertos, abatidos por terroristas. No todos recibieron el mensaje de inmediato, algunos se sentaron en el costado de la carretera, esperando que se despejara el embotellamiento, y escuchando música de Bob Marley.

Pronto, nadie pudo ser indiferente a lo que estaba sucediendo, y la película cambia a las grabaciones de las cámaras Go-Pro de los propios terroristas, alternando con las grabaciones hechas por los asistentes a la fiesta. Este aspecto de la masacre ha sido descrito en otro lugar, pero vale la pena repetir que los terroristas están felices y llenos de alegría. Como dice Eitan, están sonriendo "como si fuera un juego que hubieran ganado". Su actitud me recordó a un grupo de jóvenes de vacaciones encontrando una reserva de barriles de cerveza fría sin vigilancia. Les habían prometido un día de diversión y lo obtuvieron: matando a mucha gente.

La mayoría de las grabaciones que documentan los actos más violentos fueron filmadas por los propios terroristas y no son fáciles de ver, por decirlo de alguna manera.

Varias historias son contadas: un grupo escondiéndose en un contenedor de basura; personas huyendo a los campos, buscando un lugar donde esconderse; una ingeniosa joven madre que sobrevivió refugiándose en un refrigerador; y el llamado Refugio de la Muerte donde la mayoría fueron asesinados, del cual fueron secuestrados cuatro (Goldberg-Polin, Eliya Cohen, Alon Ohel y Or Levy), y unos pocos sobrevivieron a las granadas y balas.

Casi tan perturbadoras como las imágenes del video del asesinato son las grabaciones de las llamadas realizadas al ejército y la policía. La policía, por decirlo suavemente, no tiene ni idea. Cuando un hombre le dice al despachador de la policía que sus amigos están muertos, el hombre pregunta si están sangrando, y él grita, "Han sido asesinados". Otro despachador escucha mal y cree que el llamante está pidiendo una ambulancia que se envíe a la orilla del Mar de Galilea.

Uno de los despachadores de servicios de emergencia les indica que se refugien en el kibutz Be'eri, sin saber que también ha sido invadido por terroristas. Otro los guía hacia la base del ejército en Re'im, la cual ha sido tomada por terroristas. Un soldado que queda vivo en la base les dice que entren en una sala de inteligencia fortificada, pero por unos minutos aterradores -todo lo cual fue capturado en video- los de la sala no los dejan entrar, mientras 10 o más terroristas avanzan hacia ellos, disparando. La puerta se abre para ellos en el último segundo.

Quizás la parte más difícil de este documental son los recuerdos y videos de las seis o más horas que pasaron escondidos quienes lograron sobrevivir. Lali recuerda: "Pensé que si el ejército y la policía no venían durante tanto tiempo, ya no había ejército, ya no había policía. El Estado de Israel se había ido". Su conclusión es completamente lógica.

La sección final detalla la llegada de los primeros en responder, quienes encontraron escenas espeluznantes con docenas de cuerpos sin vida en el lugar del festival Nova y en las carreteras. Aunque comparar la masacre con el Holocausto es incorrecto, las pilas de cuerpos en estos videos se asemejan a fotos de la liberación de los campos de concentración, solo que en color.

Al final, los sobrevivientes elogian a los amigos y amantes que perdieron, así como a conocidos como Ruth Peretz, una adolescente discapacitada, y su padre Erick; y figuras conocidas de la comunidad de música trance como Keshet Casarotti-Kalfa y Shani Louk, quienes fueron asesinados. Los sobrevivientes no enfrentan un camino fácil hacia la recuperación. Una joven, nos enteramos al final, está hablando desde una silla de ruedas. "Soy una víctima de la enfermedad de Nova", dice Eitan. "Dormir se ha convertido en una misión".

Mientras algunos de ellos prometen que bailarán de nuevo, está claro, trágicamente, que será un baile muy diferente.