Residente de Ramat Gan acusado de espionaje para agente iraní

La Oficina del Fiscal del Estado presentó una acusación el lunes contra Eden Debs, de 30 años, de Ramat Gan, por realizar tareas y recibir pagos en criptomonedas de un agente extranjero iraní.

De acuerdo con la acusación presentada por el abogado Nathaniel Bojo de la Oficina del Fiscal del Distrito Central, Debs estaba en contacto con una entidad que actuaba en nombre de las agencias de inteligencia iraníes. Los agentes se comunicaron con él a través de un grupo de Telegram llamado "El Ejército del Pueblo", cuyo propósito es establecer contacto con otros residentes de Israel para reclutarlos, pedirles que tomen fotos, envíen paquetes y participen en otras actividades, según la acusación.

Además de la acusación, la Oficina del Fiscal del Estado presentó una solicitud para que Debs sea detenido hasta que finalicen los procedimientos legales en su contra.

"El acusado mantuvo contacto con una agencia de inteligencia de un país enemigo, y en el marco de este contacto, lo asistió en su guerra contra el Estado de Israel", dijo la solicitud. "Entre otras cosas, el acusado colgó carteles que fomentaban la incitación en el espacio público israelí y ayudó a promocionar un grupo de Telegram dedicado a reclutar más agentes. La gravedad de las acciones del acusado se ve agravada por el hecho de que se llevaron a cabo en tiempos de guerra, con todo lo que eso implica."

El agente le pidió al acusado que realizara varias tareas para él a cambio de una alta tarifa, algunas de las cuales el acusado llevó a cabo a pesar de saber que el agente estaba actuando en nombre de un país enemigo.

Imagen conceptual de la guerra entre Israel e Irán usando piezas de ajedrez y banderas nacionales (credit: INGIMAGE)

Según la acusación, el acusado recibió un total de $12,000 en pagos de criptomonedas.

Entre otras cosas, el acusado, a petición del agente, imprimió y colgó carteles por todo el país alentando un golpe militar y también ayudó a promocionar un grupo de Telegram llamado "Ejército del Pueblo", cuyo propósito es establecer contacto con más residentes de Israel para reclutarlos, pedirles que tomen fotos, envíen paquetes y realicen otras actividades.

Documentación de acciones

En algunos casos, el acusado documentó las acciones como prueba de haberlas realizado para poder recibir el pago. El agente también ordenó al acusado comprar un teléfono comercial y una tarjeta SIM dedicada, una peluca, guantes, un sombrero y borrar toda la correspondencia entre ellos en cierto momento.

El acusado mantuvo una relación a largo plazo con el agente. Respondió a las solicitudes directas del agente y también ofreció realizar actividades por iniciativa propia.

La acusación incluyó un cargo adicional por posesión de varios tipos de drogas, incluyendo MDMA y cocaína.