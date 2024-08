Familias de Kfar Aza reciben nuevos hogares tras perderlo todo

Antes del 7 de octubre, Kfar Aza era una hermosa comunidad, un kibutz con alrededor de setecientas personas viviendo y trabajando juntas en casas rodeadas de césped verde y flores en floración. Después de las masacres de Hamas, que dejaron a más del 10% de sus 700 residentes asesinados o secuestrados, los sobrevivientes fueron desplazados y desde entonces han estado dispersos por todo el país. Sin embargo, desde hace unos meses, Keren Kayemeth LeIsrael-Fondo Nacional Judío (KKL-JNF) ha estado trabajando en darles un nuevo hogar, una vez más en un kibutz para restaurar la comunidad mientras esperan poder regresar a Kfar Aza. Sin embargo, se necesitan desesperadamente más recursos.

A principios de junio, KKL-JNF comenzó el desarrollo de un importante proyecto de vivienda para las 115 familias en el kibutz Ruhama, que se encuentra a 23 kilómetros al este de Kfar Aza. El proyecto está siendo financiado íntegramente por KKL-JNF.

Lo que hace este proyecto inusual no es solo su alcance, sino también su cronograma rápido. Michelle Paryinti, ingeniera jefe de construcción e infraestructura en KKL-JNF, explicó que KKL-JNF decidió acortar el ya acelerado cronograma de construcción de diez meses a cuatro meses.

Hace dos meses, empezaron a trabajar excavadoras y equipo de movimiento de tierras para limpiar 365,000 metros cúbicos de tierra y preparar el área para la construcción. Actualmente, se están preparando los cimientos y pronto llegarán los primeros edificios de concreto prefabricado a Kibbutz Ruhama. "Será un verdadero vecindario," dice Paryinti, "con calles, vegetación y senderos."

El objetivo del proyecto es proporcionar viviendas inmediatas para las familias de Kfar Aza, que han estado dispersas por todo el país durante muchos meses. Se espera que permanezcan en Kibbutz Ruhama durante dos años hasta que se completen las nuevas viviendas permanentes en Kfar Aza.

Trabajos de construcción para preparar el nuevo barrio para los residentes de Kfar Aza en el Kibbutz Ruhama (credit: KKL-JNF)

Los planes para el nuevo barrio de los residentes de Kfar Aza en el Kibbutz Ruhama (credit: KKL-JNF)

Paryinti dice, "La gente de Kfar Aza experimentó un terrible incendio y perdió a sus seres queridos, mientras que muchos otros resultaron heridos y otros fueron secuestrados por Hamas. La comunidad necesita apoyarlos, y KKL-JNF les proporcionará una solución. KKL-JNF está invirtiendo sus recursos para que puedan disfrutar de una vida buena, pacífica y agradable en sus hogares temporales en Kibbutz Ruhama. La responsabilidad mutua que tenemos en Israel nos exige actuar en su nombre."

Él agrega que nunca ha habido un proyecto en la historia de KKL-JNF y del Estado de Israel que se haya desarrollado a un ritmo tan acelerado. "KKL-JNF entendió lo que se necesitaba, y trajo a sus mejores trabajadores para crear el proyecto en cuatro meses." Añade que cuarenta vehículos de ingeniería están siendo utilizados en el proyecto, que está siendo ensamblado por un equipo de entre 60 y 70 trabajadores. "Un proyecto como este, que normalmente tomaría dos años, se está completando en cuatro meses."

"KKL-JNF sabe cómo hacer estas cosas y está listo para ayudar a rehabilitar el Enclave de Gaza. Estamos listos para venir, ayudar y dar lo mejor de nosotros mismos."

Ayuda a KKL-JNF a reasentar a los residentes de Kfar Aza en sus nuevos hogares.

