Familias de víctimas del 7 de octubre organizan ceremonia conmemorativa

Las familias de las víctimas del 7 de octubre, en colaboración con el movimiento Kumu, han decidido organizar el evento conmemorativo principal el 7 de octubre de 2024 de forma independiente a través de financiación colectiva y no participarán en el evento liderado por la Ministra de Transporte Miri Regev, anunciaron el lunes.

"Aseguraremos que el 7 de octubre sea conmemorado de manera honesta y humana, sin disfraces ni distorsiones. Juntos, recordaremos la pérdida, el heroísmo y los fracasos", dijeron las familias de las víctimas del 7 de octubre en un comunicado tras el anuncio de que Regev lideraría la ceremonia conmemorativa de octubre 7.

El movimiento Kumu fue fundado por residentes del Norte y del Sur con familias de las víctimas del 7 de octubre e tiene la intención de dedicar el aniversario del 7 de octubre a todos aquellos que fueron asesinados, tomados como rehenes o cayeron en combate, así como a aquellos que perdieron a sus seres queridos y hogares el 7 de octubre.

"No permitiremos que nuestros seres queridos sean conmemorados en un evento conmemorativo fingido y artificial, bajo la supervisión de políticos cínicos que evaden responsabilidades", dijo Yonatan Shamriz, hermano de Alon Shamriz fallecido y uno de los organizadores de Kumu. "Junto con todo Israel, nos aseguraremos de que nuestros familiares reciban el honor que se merecen", dijo. Alon Shamriz fue uno de los rehenes de Gaza asesinados por error por soldados de las FDI en diciembre.

El Kibbutz Nirim informó al estado que no están listos para que la ceremonia dirigida por la Ministra de Transporte Miri Regev para conmemorar el aniversario del 7 de octubre sea filmada en su kibbutz, informó N12 el lunes por la noche.

Familias de israelíes mantenidos como rehenes por terroristas de Hamás en la Franja de Gaza piden su liberación frente a la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén, 5 de mayo de 2024. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

El domingo, equipos de producción visitaron el kibbutz para ver si era posible grabar; sin embargo, los representantes del kibbutz les pidieron que se fueran.

"En lugar de participar en la filmación de una ceremonia conmemorativa estatal, pedimos al gobierno que establezca una comisión de investigación estatal", dijo el kibbutz.

"En todo un año, ningún representante del gobierno vino a Nirim a asumir responsabilidades, reconocer el fracaso o preguntar qué se necesita. Las vidas de los miembros del Kibbutz Nirim y de todos los residentes del Negev occidental no son una película, y el gobierno israelí no es una compañía de producción."

Yehuda, el padre del secuestrado Nimrod Cohen, dijo: "No quiero que conmemoren a mi hijo; él está vivo. No hay razón por la cual el ministro más poco diplomático del gobierno deba estar a cargo de la ceremonia."

יהודה, אביו של החטוף נמרוד כהן, על טקס 7 באוקטובר: "לא רוצה שינציחו את בני, הוא חי. אין סיבה שהשרה הכי לא ממלכתית בממשלה אחראית לטקס"@YoavBorowitz pic.twitter.com/4qX5q1kqdD — כאן חדשות (@kann_news) August 19, 2024

Ceremonia organizada incluirá participación pública

Según los organizadores, el contenido de la ceremonia principal será moldeado por representantes de familias directamente afectadas por el 7 de octubre, e incluirá participación pública.

Los organizadores invitaron a todos los familiares interesados a participar en la formación de la ceremonia y a contactarlos por correo electrónico a través de Yonatan Shamriz.

El líder de la oposición y jefe de Yesh Atid, Yair Lapid, también anunció el lunes por la noche que no participará en la "ceremonia conmemorativa del 7 de octubre de Miri Regev."

Él declaró: "Estaré con las familias de las víctimas de Be'eri, Sderot y Nir Oz. Este gobierno no es ni legítimo ni digno de su memoria. La única ceremonia que el gobierno extremista de Netanyahu puede y debe llevar a cabo es una en la que renuncien y anuncien la formación de una comisión de investigación estatal."