Geva Alon, el compositor israelí, tributa a su musa poética canadiense en una emotiva obra

Geva Alon le gusta el inglés. La mayor parte del material que este cantautor-rockero de 45 años ha publicado en los últimos 22 ha sido en inglés. De hecho, solo hay un disco en hebreo en su discografía hasta la fecha, Tihyee Itee (Quédate conmigo), publicado en 2014.

Eso nos lleva naturalmente a todo tipo de música creada por artistas estadounidenses, británicos y canadienses. Hace un par de años, Alon se unió a la violonchelista-vocalista Maya Belsitzman y a la cantante de fama internacional Ester Rada para rendir homenaje al legendario trovador canadiense Leonard Cohen en el Beit Avi Chai de Jerusalén. El trío reedita ahora el espectáculo basado en Cohen con una gira nacional de siete conciertos que comenzará en el Performing Arts Center de Beersheba el 2 de septiembre (20.30 h). Le seguirán actuaciones en Ashdod, Tel Aviv, Haifa y Jerusalén hasta el 18 de septiembre. El periodista y escritor estadounidense Matti Friedman también forma parte del programa. Friedman explicará al público algunos de los antecedentes de la vida y obra de Cohen, basándose en la investigación que llevó a cabo para un libro que publicó el año pasado, en inglés y hebreo, titulado Who By Fire: Leonard Cohen in the Sinai.

La primera parte del título del libro procede de una canción que apareció en el disco de Cohen de 1974 New Skin for the Old Ceremony que, a su vez, se nutre del pasaje litúrgico Unetaneh Tokef del servicio mussaf de Yom Kippur. La segunda mitad hace referencia al hecho asombroso de que, mientras la guerra de Yom Kippur hacía estragos y amenazaba la existencia misma de Israel, Cohen vino aquí desde su escondite en la isla griega de Hydra para actuar para las tropas de las FDI en el Sinaí, a veces muy cerca de los disparos egipcios.

Al crecer en el kibbutz Maabarot, cerca de Netanya, con tres hermanos mayores a los que les gustaba todo tipo de pop y rock, Alon estaba muy versado en la música comercial en lengua inglesa. Neil Young y Led Zeppelin llegaron pronto a la conciencia sonora del joven, pero tardó un poco más en engancharse a la obra sin par de Cohen, evocadora y quejumbrosa.

"Me aficioné a ella más tarde", señala Alon. Por otra parte, puede que haya habido algunos precursores subliminales de su posterior curva de aprendizaje artístico. "Hay canciones, como "Susanne" y "Hallelujah", que suenan todo el tiempo y uno no sabe conscientemente dónde o cuándo las escuchó por primera vez", dice, citando una de las canciones emblemáticas de Cohen de su álbum de debut Songs of Leonard Cohen, de 1967, y un tema del disco de Cohen Various Positions, de 1984, que acabó ganando popularidad tras la inclusión de la versión de John Cale en la taquillera película de animación Shrek, de 2001. GEVA ALON (left) and his musical compatriot Depedro. (credit: KARIN ALON)

La primera tirada del proyecto "Who By Fire" hizo que Alon se adentrara más en la compleja obra de Cohen. "Cuando recibí la llamada de Beit Avi Chai, para mí fue una oportunidad de sumergirme aún más en este material. Me encantó sumergirme en él, en la letra y la música, e interpretarlas", dice.

Lanzarse a sus obras

No hay nada como meterse de lleno en una obra de arte, donde y cuando realmente importa. "Cuando cantas una canción, la entiendes mucho más profundamente que cuando te limitas a escucharla. Es como ver un traje en una tienda y luego ponértelo. Te pones la canción. La sientes en ti", ríe Alon. Curiosamente, en la verborrea musical, la textura es un elemento importante como, naturalmente, lo es en la cuestión de la elegancia sartorial.

Alon no sólo extrajo estratos profundos del catálogo de Cohen; también exploró áreas contiguas que informaban a Cohen el hombre y a Cohen el artista. Eso se filtra en la próxima gira. "El espectáculo se centra mucho en Cohen y su vínculo con Israel y el judaísmo. La gente que ha venido a nuestros espectáculos nos ha dicho que se sorprendió al conocer sus estrechos lazos con el judaísmo. Eso es muy conmovedor". Eso, según Alon, puede explicar en parte por qué Cohen se aventuró en una zona de guerra en 1973. "Ir a lugares peligrosos y cantar era también una expresión de ese sentimiento de judaísmo".

CUANDO ALON no está haciendo las veces de Cohen, se dedica a escribir, grabar e interpretar su propio material.

Su último álbum, I Never Land, saldrá a la venta el mes que viene. Me di cuenta de que muchas de las letras de Alon hablan de la lucha contra la vida. "Hacer música es duro", observa. "Hace poco leí una cita de David Bowie en la que decía: 'Si estás en un lugar cómodo, no estás haciendo arte'. Siempre es una lucha".

Y no sólo el proceso de creación puede ser un reto. Las circunstancias de la vida también suelen agravar la situación. "Este disco estaba grabado y listo antes del 7 de octubre", dice Alon. "Pensábamos que la guerra duraría uno o dos meses. Pero simplemente no termina. Así que dijimos que teníamos que estrenarlo. No podía esperar".

Aun así, Alon no podía ignorar el desastre regional en curso. "Deliberé sobre si era el momento adecuado para un álbum de rock and roll. Tenía dudas al respecto". Recibió algunos empujones suaves en la dirección deseada. "La gente me dijo que éste era el momento adecuado para el álbum, que querían oír algo sano, algo normal, no sólo baladas tranquilas. Eso se oye en la radio todo el día. No diría que las canciones del álbum son especialmente alegres, pero, en cuanto a energía, vienen de un lugar diferente. La gente ha respondido muy bien a las canciones. Dicen que no quieren más autocompasión".

Leonard Cohen, tal vez, habría estado de acuerdo con eso.

Para más información sobre los conciertos de Who By Fire - https://www.bac.org.il/specials?projectID=18669

Para más información sobre los conciertos de Geva Alon - https://fanlink.tv/gevaalontourfbclid=IwY2xjawEgsTpleHRuA2FlbQIxMAABHd2sLnxcyXP_ery51JDflN_TeTD9G_UZ4nr2RF96d6Q90OESPUI6dB9Khw_aem_bgX-Py98unke9SHLYf9JyQ