Gali Baharav-Miara usa subsidios retenidos para obligar al alistamiento haredí

En la larga lucha por conseguir que los haredim sirvan en el ejército, el domingo 11 de agosto puede muy bien pasar a la historia como una fecha decisiva.

Porque el domingo, el fiscal general empezó a utilizar las pesadas herramientas económicas de que dispone el Estado para conseguir que los estudiantes haredi de yeshiva y kollel se alisten en el ejército: imponer sanciones financieras a los propios evasores del servicio militar obligatorio, no sólo a sus yeshivot.

La oficina del Fiscal General Gali Baharav-Miara envió una carta ordenando al Ministro de Trabajo, Yoav Ben-Tzur de Shas, que reduzca los subsidios de guardería por valor de entre 1.000 y 1.700 NIS por niño a los estudiantes de yeshiva que ignoran los avisos de llamada a filas.

La carta, firmada por el fiscal general adjunto Gil Limon, afirmaba que, tras una sentencia del Tribunal Supremo de junio que ordenaba el reclutamiento de estudiantes de yeshiva debido a la ausencia de un marco legislativo de la Knesset, el Estado ya no tiene autoridad para proporcionar subsidios para el cuidado de los hijos de hasta tres años de los estudiantes de kollel designados para el servicio militar pero que no han respondido a los avisos de reclutamiento. >Esto afecta a los haredim de entre 18 y 26 años que no se han presentado al reclutamiento.

La semana pasada, sólo un 5% de los haredim que recibieron su primer aviso de llamada a filas -unos 50 hombres- se presentaron en los centros de reclutamiento del país en los dos días reservados para ellos.

Sin embargo, docenas de haredim se presentaron en los centros para protestar y, en un momento dado, irrumpieron en una base gritando consignas como "Preferimos morir antes que servir"."

Las FDI tienen previsto enviar notificaciones de reclutamiento a unos 3.000 haredim en las próximas semanas, y los que no se presenten a este proceso inicial de selección y evaluación serán considerados desertores y, si la orden de Baharav-Miara entra en vigor, se arriesgarán a perder las subvenciones de las guarderías.

La nueva disposición entrará en vigor el 1 de septiembre, cuando empiece el nuevo curso, aunque el fiscal general indicó que podría haber cierto margen de maniobra para permitir a los padres hacer los ajustes necesarios.

A finales de junio, el Tribunal Superior de Justicia emitió una sentencia histórica en la que declaraba que ya no existía base legal para mantener la exención militar de los alumnos de la yeshiva y ordenaba que el gobierno dejara de financiar yeshivot que alojen a alumnos que no presten servicio militar.

Esta sentencia supuso un cambio drástico de rumbo en esta cuestión que ha atormentado al país desde su fundación. La sentencia establecía que las instituciones educativas que acogieran a estudiantes que no prestaran servicio en contravención de la ley debían ser penalizadas con la pérdida de la financiación estatal. El tribunal, sin embargo, no fue más allá y dijo que las sanciones financieras debían extenderse a los propios estudiantes de la yeshivá por no presentarse al servicio militar.

Ese es el paso que dio el fiscal general el domingo.

Por qué las sanciones económicas no son las más eficaces

Las sanciones económicas contra las yeshivot son un palo, pero no el más pesado que puede blandir el país. Por ejemplo, los estudiantes casados del Kollel no viven de los 855 NIS que reciben de las yeshivot. Más bien, reciben todo tipo de subsidios estatales que les permiten estudiar en lugar de trabajar, siendo el subsidio para el cuidado de los hijos uno de los más significativos.

Según diversas estimaciones, el Estado destina entre 160 y 200 millones de NIS al año a subsidios para el cuidado de los hijos de familias haredi en las que el marido, de entre 18 y 26 años, no entra en el ejército.

Para una familia con cuatro hijos, este subsidio supone entre 4.400 y 6.800 NIS al mes, una suma mucho más importante para intentar equilibrar el presupuesto familiar que el estipendio de 855 NIS procedente de las yeshivot.

Esto explica, por tanto, la furiosa reacción de los políticos haredi.

Shas emitió un comunicado en el que afirmaba que la medida es "un cruel acoso legal y un abuso de los niños indefensos". El ministro de Jerusalén y Patrimonio, Meir Porush, de UTJ, retomó este tema de que la medida está abusando de los niños, diciendo: "El sistema legal arrastra a los niños pequeños a una batalla política y trabaja para matarlos de hambre".

Es interesante que hayan elegido centrar sus críticas en lo injusto que es esto para los niños. Un argumento similar podría venir de la dirección opuesta, con los reservistas argumentando que es injusto - debido a la falta de mano de obra en el ejército - que sus hijos estén sin sus padres durante meses este año.

La carta de Baharav-Miara no era la primera vez que se tomaban medidas para recortar los subsidios de guardería a los estudiantes de Kollel a tiempo completo.

En julio de 2021, poco después de que Avigdor Liberman asumiera el cargo de ministro de Finanzas en el gobierno de Naftali Bennett, anunció que recortaría los subsidios de guardería a las familias en las que el marido fuera estudiante de Kollel a tiempo completo. Esto formaba parte de un esfuerzo más amplio por fomentar una mayor participación laboral entre los haredim y dar prioridad a las subvenciones para los que trabajan y pagan impuestos.

Al igual que Baharav-Miara, Liberman fue duramente criticado por los partidos haredi, que argumentaron que su objetivo era desarraigar su modo de vida.

Como ocurre ahora, el decreto de Liberman llegó pocas semanas antes del inicio del nuevo curso escolar, y se recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, que dictaminó en enero de 2022 que la aplicación tendría que esperar hasta el curso siguiente para permitir a los padres hacer arreglos alternativos.

El tribunal dictaminó que no conceder un año de gracia antes de recortar las subvenciones no "lograba un equilibrio adecuado e informado entre los intereses relevantes en estas circunstancias y, por tanto, no es razonable"."

Mientras tanto, el gobierno se derrumbó, el país fue a otra ronda de elecciones y se formó un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu con la inclusión de los partidos haredi, y la política nunca se aplicó.

Tanto las medidas de Liberman como las de Baharav-Miara están impregnadas de la creencia de que para cambiar pautas de comportamiento arraigadas desde hace mucho tiempo se necesitan sanciones económicas.

Irónicamente, Netanyahu fue pionero en este enfoque cuando ocupó el cargo de ministro de Finanzas en el gobierno de Ariel Sharon de 2002 a 2005.

Durante ese periodo, Netanyahu puso en marcha un programa de austeridad que recortaba el gasto en servicios sociales y subsidios para reducir el déficit público y estimular el crecimiento del sector privado. Una parte clave de ese plan fue recortar drásticamente las ayudas por hijos, una medida que tuvo un gran impacto en las familias haredi, ya que muchas de ellas dependían en gran medida de estas ayudas para llegar a fin de mes.

La pérdida de estos ingresos convenció a muchos miembros de la comunidad haredi de la necesidad de trabajar. Las tasas de empleo haredi, que eran del 37% para los hombres y del 51% para las mujeres en 2003, aumentaron al 55% para los hombres y al 81% para las mujeres en 2023. Los recortes de las ayudas por hijos no provocaron ningún cambio transformador de la noche a la mañana, sino más bien un cambio gradual constante que estimuló una participación mucho mayor de los haredi en la población activa.

La medida de Baharav-Miara relativa a las ayudas por hijos será sin duda impugnada ante los tribunales. Si el tribunal confirma la sentencia, aunque tal vez imponiendo un período de margen mayor que las tres semanas anteriores al 1 de septiembre, el país puede ver que esta medida, debido a la necesidad económica, provocará una mayor participación de los haredi en el ejército, al igual que la reducción drástica de los subsidios por hijos hace dos décadas dio lugar a una participación significativamente mayor de los haredi en la fuerza de trabajo hoy en día.