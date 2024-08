Evacuados del norte enfurecidos por la respuesta de las FDI en Tel Aviv

Los evacuados del Norte de Israel expresaron enojo por sentirse abandonados después de que las FDI impidieran los ataques de Hezbollah dirigidos a Tel Aviv.

Después de que la inteligencia israelí observara que Hezbollah estaba a punto de lanzar su mayor ataque de la guerra actual, que incluía las áreas de Tel Aviv y el centro de Israel temprano el domingo, las FDI atacaron preventivamente e independientemente los objetivos donde Hezbollah estaba a punto de disparar contra Israel.

"El destino de Kiryat Shmona debería ser el mismo que el de Tel Aviv", dijo Matan Davidian, coordinador de evacuados de Shlomi y organizador del foro Luchando por el Norte.

"El Estado de Israel atacó preventivamente por los residentes del Centro mientras que, durante diez meses, los residentes del Norte han estado viviendo bajo fuego, lejos de sus hogares y familias".

"Las docenas de muertos y heridos, desafortunadamente, no significan nada para el primer ministro que se está escondiendo detrás de un ministro de defensa fallido, abandonando la frontera norte y a los residentes, y simplemente no le importa si nuestra sangre es derramada."

Una persona camina cerca de un edificio residencial dañado en Acre, norte de Israel 25 de agosto de 2024 (credit: REUTERS/AMMAR AWAD)

El jefe del foro de consejos regionales a lo largo de la frontera norte de Israel y jefe del Consejo Regional de Asher, Moshe Davidovitch, también señaló la frustración sentida por muchos en el norte al ver que un ataque dirigido a Tel Aviv obtiene una respuesta que no han visto en ataques en el norte.

El norte exige una protección igualitaria

Aunque dio la bienvenida al ataque de las FDI, Davidovitch enfatizó que el destino del norte y del centro debería ser el mismo y que el estado no debería actuar solo cuando haya una amenaza centrada en Tel Aviv o en el centro.

Davidovitch se dirigió al gobierno y al gabinete, enfatizando que "el objetivo final es encontrar una solución para el norte y devolver a los residentes desplazados a sus hogares".

"Sentimos como si estuvieran jugando a la ruleta rusa con nosotros", dijo Moriyah Reder, residente de Nahariya y miembro del foro Luchando por el Norte.

"Nuestra realidad es absurda," dijo, agregando que no creía que sus hijos supieran lo que era una Alerta Roja, y ahora las experimentan a diario."

Yonah Jeremy Bob, Mathilda Heller, Tovah Lazaroff y Reuters contribuyeron a este informe.