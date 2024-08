"The Israel Test": Defendiendo la 'cultura de la mente' del judaísmo

En esta edición reformulada posterior al 7 de octubre de su libro clásico La Prueba de Israel, la tesis central de George Gilder se confirma y fortalece.

Él cree firmemente que el pueblo judío cultiva dentro de sí un intelecto que es tanto un regalo como una provocación para el resto del mundo. Estas ideas, expuestas con convicción e incluso fervor, no emanan de la pluma de un apasionado judío sionista. Gilder no es judío, nació en una familia WASP clásica con antepasados altamente cultos y artísticos.

Gilder señala que la proporción de personas con un coeficiente intelectual de 140 o más es aproximadamente seis veces mayor entre los judíos que en cualquier otra población. Cita el hecho extraordinario de que los judíos, formando mucho menos del uno por ciento de la población mundial, han ganado el 32% de los Premios Nobel otorgados en el siglo XXI.

Aliado a este innato poder intelectual judío, Gilder distingue una "cultura de la mente" judía claramente discernible que emana desde el propio judaísmo. Fomenta el espíritu emprendedor y enérgico que es la base esencial del capitalismo.

Israel, escribe Gilder, "produce una parte desproporcionadamente grande de las innovaciones mundiales", y él sostiene, citando capítulo y verso, que la dependencia económica de Estados Unidos de Israel aumenta año tras año.

THE DLD Tel Aviv Digital Conference, el mayor encuentro internacional de alta tecnología de Israel, con cientos de empresas de nueva creación, sociedades de capital riesgo, inversores ángeles y multinacionales líderes, se celebra en el complejo de la antigua estación de tren de Tel Aviv, 2017. (credit: FLASH90)

El recurso más valioso en el mundo, dice él, es el genio humano, al que define como "la habilidad de idear inventos y empresas, y de crear obras de arte y ciencia que mejoren la supervivencia y prosperidad humanas".

En cualquier momento, Gilder considera que el genio está encarnado probablemente en menos de 50,000 individuos creativos, y "durante el siglo XX, una proporción sorprendente de genios han sido judíos". Hoy en día, dice, "una parte desproporcionadamente grande del genio mundial radica en Israel", que se ha convertido en un centro de innovación.

El alcance de la innovación israelí

Gilder se dio cuenta de la magnitud de la innovación israelí mientras trabajaba en Jerusalén en 1998. Se dio cuenta de que el Estado judío era el líder emergente en el mundo, fuera de los Estados Unidos, en el lanzamiento de nuevas empresas y tecnologías.

Ahora, escribe, "este país diminuto y asediado, más pequeño que la mayoría de los estados estadounidenses, está superando a los gigantes europeos y asiáticos...". En 2007, Israel superó a Canadá como el hogar de la mayoría de las empresas extranjeras en el índice NASDAQ.

Citando a la periodista israelí Caroline Glick, Gilder escribe que mientras algunas personas admiran el éxito, otras lo envidian, y los envidiosos odian a Israel. Su "prueba de Israel" es un desafío moral; identifica las "inteligencias parroquiales" nubladas por la envidia y la sospecha, que odian a Israel por sus virtudes mismas. Gilder cree que "la fuente del antisemitismo es la superioridad y excelencia judías".

ÉL ENTRETEJE sus creencias profundamente arraigadas sobre el pueblo judío e Israel en una visión del mundo sobre la naturaleza esencial de la división entre Israel y los árabes: sus filosofías pro y anti capitalistas.

Más tarde, él subdivide el Occidente capitalista entre aquellos que protegen el pasado y los empresarios e innovadores que desafían con visiones del futuro.

Además, sostiene que el liderazgo palestino, impulsado por un antisemitismo obstinado, está atado a la creencia de que los judíos deben morir antes de que Palestina pueda vivir.

Quienes denuncian obsesivamente a los judíos, escribe, tienen una designación histórica. Son nazis, como considera a la mayoría del liderazgo árabe-palestino, como los líderes de Irán.

En su capítulo de Epílogo, Gilder relata cómo su familia, "posada cerca de la cima del establishment estadounidense", era activamente filosemítica, aunque aún no inmune a la mezcla general de desprecio, admiración y ansiedad por los judíos.

Registra algunos de los destacados logros de su familia en los campos artístico e industrial. Como prácticamente todos los estadounidenses que lograron algo importante en el siglo XX, dice, tenían compañeros y colaboradores judíos crucialmente importantes.

Estados Unidos, sostiene Gilder, al igual que todos los que a lo largo de la historia se han enfrentado al hecho del brillo y éxito judío, tiene una opción: resentirlo o abrazarlo como un regalo divino para el mundo. Hoy, esa elección se centra no en los judíos individuales dentro de la sociedad estadounidense, sino en los judíos como nación. Esa es la "prueba de Israel" de hoy. ¿Reconocerán Estados Unidos y el mundo la verdad sobre Israel y su población judía o no?

Aunque el sentimiento puede ser algo sorprendente para algunos, Gilder sostiene que el mensaje de La Prueba de Israel se puede resumir como: "No te preocupes, América, mientras Israel siga estando detrás de ti".

Este libro es para personas que disfrutan enfrentarse a lo inesperado, que les gusta que sus mentes se expandan, que desafíen sus ideas arraigadas y que disfruten de formas novedosas de ver el mundo. También es un elogio, un elogio fúnebre y un tributo sincero a Israel y al pueblo judío.

El escritor es el corresponsal de Medio Oriente para Eurasia Review. Su último libro es Trump y la Tierra Santa: 2016-2020. Síguelo en a-mid-east-journal.blogspot.com.