Intento de atropello en Cisjordania: FDI eliminan a los terroristas

Dos terroristas en un vehículo llegaron desde la dirección del cruce de Kfar Tapuah a la entrada de Ariel en Cisjordania e intentaron un ataque con embestida contra soldados, confirmaron las FDI el domingo.

En el ataque, los terroristas aceleraron sus vehículos en dirección contraria al tráfico. Su vehículo chocó con otros vehículos e intentaron embestir a soldados de las FDI que operaban en la zona, afirmó el ejército.

Los soldados de las FDI eliminaron a los terroristas y encontraron municiones y un chaleco militar en su vehículo.

Tropas enviadas a la zona

Como resultado del ataque, un soldado de las FDI resultó levemente herido y fue evacuado al hospital para recibir tratamiento médico, y su familia fue notificada.

Las FDI informaron que los soldados fueron desplegados en la zona realizando búsquedas.

Un soldado israelí monta guardia en una estación de autobuses cerca de la escena en la que un coche robado se saltó un control policial y atropelló a un policía a las afueras de Kedumim, en Cisjordania, el 26 de febrero de 2019 (credit: HILLEL MAEIR/FLASH90)

Un hombre de 39 años sufrió heridas leves, y una mujer de aproximadamente 60 años sufrió ansiedad como resultado del ataque, informaron los medios israelíes.

Según estos informes, un vehículo palestino que circulaba en dirección contraria al tráfico colisionó con vehículos israelíes e intentó embestir un puesto militar.

En otro incidente, un terrorista disparó a soldados mientras operaban cerca de Jenin y fue abatido, anunció el IDF el domingo por la mañana. El terrorista también disparó en un puesto militar de la Brigada Menashe.

Las fuerzas del IDF realizaron búsquedas en el área de Jenin en busca de otro terrorista que disparó en el puesto. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Adicionalmente, la Radio del Ejército informó que un artefacto explosivo detonó el sábado durante una operación del IDF en el norte de Cisjordania.

La explosión ocurrió dentro de un aljibe cerca del asentamiento de Avnei Hefetz en la región norte de Samaria.

No se reportaron heridos.

El IDF buscó en el área para localizar a sospechosos y descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

Esta es una noticia en desarrollo.